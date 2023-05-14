10 комментариев

Особенно внимательные фанаты заметили, что Криштиану Роналду отписался от Бернарду Силвы в социальных сетях и у них есть теория, объясняющая решение португальца.

Хотя игроки никогда не пересекалась в одном клубе, Роналду и Силва вместе выступают за сборную Португалии. На сегодняшний день Роналду провел за национальную команду 198 матчей, а Силва — 80.

Фанаты считают, что Роналду отписался от Силвы после прогнозов полузащитника «Манчестер Сити» о том, кто станет следующим обладателем Золотого мяча. Когда Бернарду попросили назвать своих фаворитов на престижную награду, то он сказал L’Equipe:

«Если Холанд выиграет АПЛ и Лигу чемпионов, то будет одним из фаворитов гонки, аналогичная ситуация и у Винисиуса. В целом это будет борьба между Месси и победителем ЛЧ, и пока что я склоняюсь к тому, что победит Лео».

Фанаты решили, что из-за этих слова Роналду отписался от Силвы и отреагировали на это в социальных сетях:

💬«Кому-то эти слова точно не понравится».

💬«Роналду отписался от товарища по команде из-за слов о Месси».

💬«С ума сойти, Роналду уже не подписан на Силву».

💬«Можно было не сомневаться, что Роналду отпишется от Силвы, раз тот выбрал Месси».