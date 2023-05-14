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Криштиану Роналду отписался от Бернарду Силвы: у фанатов есть теория, и она связана с Месси

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Особенно внимательные фанаты заметили, что Криштиану Роналду отписался от Бернарду Силвы в социальных сетях и у них есть теория, объясняющая решение португальца.

Хотя игроки никогда не пересекалась в одном клубе, Роналду и Силва вместе выступают за сборную Португалии. На сегодняшний день Роналду провел за национальную команду 198 матчей, а Силва — 80.

Фанаты считают, что Роналду отписался от Силвы после прогнозов полузащитника «Манчестер Сити» о том, кто станет следующим обладателем Золотого мяча. Когда Бернарду попросили назвать своих фаворитов на престижную награду, то он сказал L’Equipe:

«Если Холанд выиграет АПЛ и Лигу чемпионов, то будет одним из фаворитов гонки, аналогичная ситуация и у Винисиуса. В целом это будет борьба между Месси и победителем ЛЧ, и пока что я склоняюсь к тому, что победит Лео».

Фанаты решили, что из-за этих слова Роналду отписался от Силвы и отреагировали на это в социальных сетях:

💬«Кому-то эти слова точно не понравится».

💬«Роналду отписался от товарища по команде из-за слов о Месси».

💬«С ума сойти, Роналду уже не подписан на Силву».

💬«Можно было не сомневаться, что Роналду отпишется от Силвы, раз тот выбрал Месси».

10 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Дизлайк, отписка )))
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Философ Востока
У Рона реально психика как у женщины, причём истерички.
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AnMe
Заорал в голос ахахахахахаха
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Hella black
К бабке можно не ходить ! Нарцисс не потерпит такого отношения к себе. Он в АльНасре забив несколько голов,на полном серьёзе намерен претендовать на ЗМ.

P.S Бернарду Силва добро пожаловать в клуб - Не красивых людей ))
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bertoni
идиот он и в аравии идиот
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Visca el Rychag
Обиделся фруктовый смузи
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Tiestorzn17
Вроде и взрослый мужик, а какая то девочка сопливая...
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Дима Костылев
Так эта хрень не первый раз! У меня тоже был друг в подписка, а потом какой-то оказалось, что я отписался! Качественно вы тут новости делаете из ничего
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salogiannis
Ты мне больсе не длузок!
Ты не писай в мой голсок!..

Да-а, тут бушуют трагедии поистине шекспировского накала!
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Kasilas__1
Ответ Tiestorzn17
Вроде и взрослый мужик, а какая то девочка сопливая...
Самокритично
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