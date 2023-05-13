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«Милан» в очередной раз проиграл в чемпионате. Пришлось выслушивать в лицо критику от фанатов

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Футбол Футбол

Клуб находится вне зоны Лиги чемпионов.

В 35 туре Серии А «Милан» сенсационно на выезде проиграл находящейся в зоне вылета «Специи» со счетом 2:0. Голы на счету Висьневски и Эспозито. За последние пять матчей у команды Пиоли только одна победа против «Лацио», а также второе подряд сухое поражение (проиграли 0:2 «Интеру» в ЛЧ).

Сейчас россонери идут на пятом месте чемпионата Италии с отставанием от «Интера», которому предстоит сыграть против «Сассуоло», в два очка. Снизу подпирает «Рома» Моуринью, которая завтра сыграет дома против «Болоньи». Шансы на четверку тают с каждым новым матчем, а болельщики на трибунах начинают задавать вопросы прямо в лицо.

После выездного поражения от «Специи» вся команда вместе с тренерским штабом подошла к гостевой трибуне. Один из лидеров ультрас что-то очень эмоционально выговаривал игрокам, а они внимательно слушали. Казалось, что на лице Пиоли появилась небольшая ухмылка, однако он качал головой в такт тому, что слышал.

«Милан» выслушал своих болельщиков, похлопал им и отправился в подтрибунное помещение. Сработает ли такой вид давления на своих или наоборот клуб упадет в еще более глубокую яму? Узнаем уже в ближайших матчах.

У многих болельщиков «Милана» возник главный вопрос: стоила ли ставка на Лигу чемпионов таких неудовлетворительных результатов во внутреннем чемпионате? Цена за полуфинал еврокубка оказалась слишком высокой.

3 комментария

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Jan Paskel
То, что вышли к фанатам, это... вау. Команда. Может и останемся без ЛЧ на след год, но такие моменты греют душу.

Всё, что остаётся тру-фану Милана, вот уже много много лет - Вера. Надежда. Любовь
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Спартак Уокер
Такое чувство что в Лигу Чемпионов они не попадут
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NuevoCinemaParadiso
Чувствуя я пролёт мимо всего...

Каким бы не был итог сезона - жду ухода многих игроков и приобретений как в основу, так и на скамейку (нет качественных замен)
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