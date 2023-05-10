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«Когда ты в Испании». Болельщики в шоке от поведения двух игроков «Мадрида»

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Судья не отметил такую некрасивую игру.

На 66-й минуте матча «Мадрида» и «Сити» (1:1) Тони Кросс после столкновения с Кевином Де Брюйне оказался на газоне. На повторе явно видно, что немец упал самостоятельно, то есть, симулировал фол бельгийца. На тот момент у Крооса уже была желтая карточка, но судья решил не реагировать.

На 85-й минуте произошел похожий эпизод, но на этот раз в его центре был Эдуардо Камавинга. Против него боролся Родри, касания не было, но француз упал. Судья купился и «Мадрид» исполнял штрафной удар. На тот момент у Камавинга также была желтая карточка.

Фанаты не оценили такое поведение двух хавбеков «королевского клуба»:

💭 Похоже, что это двойная номинация на главный приз сезона «Fallon d'Or» [перефразирования Ballon d'Or − «Золотой мяч»].

💭 Когда ты в Испании.

💭 Почему мы не можем просто заставить VAR анализировать все эти ситуации и давать карточку за каждый нырок? Это решило бы все проблемы менее чем за сезон.

💭 И все происходит прямо на глазах у рефери. Даже не знаю, как это все можно прокомментировать. Позор!

21 комментарий

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Mr_Bart
Забыли Карвахаля добавить
+28
-5
+23
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Олег_Пенза
Давно пора вводить наказание, пусть и отложенное, за симуляцию! Несколько показательных дисквалификаций и всем станет легче.
+11
-4
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ shashunia
А что мяч перед голом ушёл не забыли? Или красную за фол на Камавинга? И это ещё не всё. Уефа решил слить Мадрид. Посмотрим, кто сильнее, футбол или антифутбол в лице шейхов и УЕБА
Мяч ушёл, перешёл во владение Мадрида и только потом произошла потеря. Сам догадаешься, что это значит, или объяснить?🤓
+3
0
+3
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Raul14
а что , автор глор сити или барселоны?))
+4
-2
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yulay
Ответ shashunia
А что мяч перед голом ушёл не забыли? Или красную за фол на Камавинга? И это ещё не всё. Уефа решил слить Мадрид. Посмотрим, кто сильнее, футбол или антифутбол в лице шейхов и УЕБА
Где ракурс с официальной видеокамеры матча где чётко видно, что мяч ушёл?
+2
0
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Иван Куянец
Сити жеско подсуживали
+5
-4
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Эль Иберико
о, узнаю почерк знаменитого барсофила...
+4
-3
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kx9vs4qvvm
Симуляции это полное г…. Согласен полностью. Но автор про судейство только в одну сторону топит. А про фол на камавинге в начале матча забыл (((
+1
0
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shashunia
Ответ Mr_Bart
Забыли Карвахаля добавить
А что мяч перед голом ушёл не забыли? Или красную за фол на Камавинга? И это ещё не всё. Уефа решил слить Мадрид. Посмотрим, кто сильнее, футбол или антифутбол в лице шейхов и УЕБА
+14
-13
+1
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Oleg Shalyshkin
Ответ Никита Никулин
Был целый пост про его шедевры https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3136850.html
А где можно найти пост про шедевры одного португалского клоуна?)?)?
+1
0
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Эксперимент
Актрисы малого театра бегающие за судьёй, ноющие со всех дыр про аут и это называется "королевский клуб")
+12
-12
0
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Антон Орехов
Я видел эти симуляции во время матча осадок неприятный,судья косячил в обе стороны,в прошлом сезоне игроки МС симулировали и тянули время в матче с Атлетико.
0
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Горькие слёзы Моуриньо
Новость на основе 4 выбранных сообщений из сети? Вау, это новое дно журналистики
0
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Никита Никулин
Автор
Ответ Mr_Bart
Забыли Карвахаля добавить
Был целый пост про его шедевры https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3136850.html
+5
-5
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Alxx3xx
Ответ shashunia
А что мяч перед голом ушёл не забыли? Или красную за фол на Камавинга? И это ещё не всё. Уефа решил слить Мадрид. Посмотрим, кто сильнее, футбол или антифутбол в лице шейхов и УЕБА
Вот смешно. Клуб, получивший несколько чашек по результатам судейских ошибкок, жалуется на судейский безпредел.
+4
-4
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Никита Никулин
Автор
Ответ Oleg Shalyshkin
А где можно найти пост про шедевры одного португалского клоуна?)?)?
Естественно https://www.sports.ru/cristiano-ronaldo/
0
0
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