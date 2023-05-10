21 комментарий

Судья не отметил такую некрасивую игру.

На 66-й минуте матча «Мадрида» и «Сити» (1:1) Тони Кросс после столкновения с Кевином Де Брюйне оказался на газоне. На повторе явно видно, что немец упал самостоятельно, то есть, симулировал фол бельгийца. На тот момент у Крооса уже была желтая карточка, но судья решил не реагировать.

На 85-й минуте произошел похожий эпизод, но на этот раз в его центре был Эдуардо Камавинга. Против него боролся Родри, касания не было, но француз упал. Судья купился и «Мадрид» исполнял штрафной удар. На тот момент у Камавинга также была желтая карточка.

Фанаты не оценили такое поведение двух хавбеков «королевского клуба»:

💭 Похоже, что это двойная номинация на главный приз сезона «Fallon d'Or» [перефразирования Ballon d'Or − «Золотой мяч»].

💭 Когда ты в Испании.

💭 Почему мы не можем просто заставить VAR анализировать все эти ситуации и давать карточку за каждый нырок? Это решило бы все проблемы менее чем за сезон.

💭 И все происходит прямо на глазах у рефери. Даже не знаю, как это все можно прокомментировать. Позор!