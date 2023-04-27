Гаспачо
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Пеп уже велик - он побеждал в трех ТОП-лигах с разными командами, но еще он сумел вырастить из своих учеников действительно крутых тренеров👌🏻

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Микель Артета Микель Артета
Футбол Футбол

Наследие уже готово.

Пеп Гвардиола выигрывал чемпионаты Испании, Германии и Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок мира среди клубов и еще несчетное количество кубков. Но помимо этого у Гвардиолы есть важнейшее достижение – из 3 его бывших игроков и помощников выросли по-настоящему сильные главные тренеры.

Микель Артета, даже не смотря на вчерашнее поражение от своего учителя, продолжает лидировать в АПЛ, Венсан Компани вывел «Бернли» из Чемпионшипа в Премьер-лигу, а Хави на всех парах мчится к чемпионскому титулу с «Барселоной».

2 комментария

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Игорь Климов
Гвардиола несомненно самый великий тренер в 21 веке!
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Sergio Podval
А еще Тито, царство ему небесное, был хорош.
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