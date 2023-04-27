Наследие уже готово.

Пеп Гвардиола выигрывал чемпионаты Испании, Германии и Англии, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок мира среди клубов и еще несчетное количество кубков. Но помимо этого у Гвардиолы есть важнейшее достижение – из 3 его бывших игроков и помощников выросли по-настоящему сильные главные тренеры.

Микель Артета, даже не смотря на вчерашнее поражение от своего учителя, продолжает лидировать в АПЛ, Венсан Компани вывел «Бернли» из Чемпионшипа в Премьер-лигу, а Хави на всех парах мчится к чемпионскому титулу с «Барселоной».