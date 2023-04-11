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🤪«Худшее решение в моей жизни». Майка Ричардс признался, что «Сити» предлагал ему огромный контракт и он отказался

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Причина отказа довела до слез Линекера.

Воспитанник «Сити» Майка Ричардс дебютировал в команде в возрасте 17 лет. Главный тренер «горожан» Стюарт Пирс так впечатлился игрой молодого защитника, что стал постоянно доверять ему место в старте. В программе BBC «Match of the day. Top 10» Майка Ричардс в присутствии двух легенд, Алана Ширера и Гари Линекера, решил вспомнить тот отрезок своей карьеры.

Ричардс: «В то время тренером был Стюарт Пирс. Я зарабатывал 5 тысяч фунтов в неделю. Однажды он пытался уделать меня.

Ширер: «Пять тысяч в неделю?»

Ричардс: «Я стоил столько!»

Ширер: «В 17 лет!?»

Ричардс: «Он предложил удвоить мне зарплату, до 10 тысяч фунтов в неделю».

Линекер: «Что!?»

Ричардс: «Но меня вызвали в сборную Англии. Я получил вызов. Потому мне подняли зарплату до 50 тысяч в неделю. Получается, он пытался лишить меня целых 40 тысяч фунтов в неделю!

Но для квоты были нужны игроки с английским паспортом. Потому позже «Сити» предложил мне контракт на 100 тысяч в неделю, договор на пять с половиной лет и я сказал нет. Я сказал нет, потому что...

Линекер: «Что ты сделал?»

Ричардс: «Да, все так. Просто я был вторым номером после Сабалеты. Так что я не только про деньги».

Линекер: «Ты уже пришел в себя после того решения?»

Ричардс: «А как ты думаешь, почему я работаю на каждого долбанного бродкастера? ЭТО ХУДШЕЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ Я ПРИНЯЛ В ЖИЗНИ».

Линекер: «О чем ты вообще думал? Идиот!»

Ричардс: «В довершение истории. Я оказался в «Астон Вилле» на меньшие деньги. Потом в первом же сезоне мы вылетели, а моя зарплата урезалась наполовину. Я проделал путь от предложения в 100 тысяч фунтов в неделю до 25 тысяч в Чемпионшипе. Да, я не живу ради Биг Мика, ты же понимаешь о чем я?

Линекер: «Неудивительно, что ты терпеть не можешь Пабло Сабалету».

Майка Ричардс завершил карьеру в «Астон Вилле» в 31 год. После этого он стал работать в качестве эксперта на британских каналах вместе с Тьерри Анри, Джейми Каррагером, Гари Линекером и Аланом Ширером.

5 комментариев

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Sekor
Тогда он действительно считался супер-талантом. Но выходит, что испугался конкуренции с Сабалетой. Так что все претензии только к себе тут.
+1
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Никита Никулин
Автор
Ответ Пацанчик реальный
Очень харезмптичен,нравится как они подтрунивают друг над другом!Есть передача,где они с Анри и Каррагером разбирают матчи лиги чемпионов,Там ведущая начала эфир - Добрый вечер с вами Кейт Абдо со мной сегодня победитель Лиги Чемпионов в составе Барселоны Тьери Анри,победитель Лиги Чемпионов в составе Ливерпуля Джейме Каррагер и человек с 7 появлениями в Лиге Чемпионов Майка Ричардс!Я чуть не выпал😂😂
Максимально органичны они вчетвером
0
0
0
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Пацанчик реальный
Ответ Никита Никулин
А как он хорош сейчас!
Очень харезмптичен,нравится как они подтрунивают друг над другом!Есть передача,где они с Анри и Каррагером разбирают матчи лиги чемпионов,Там ведущая начала эфир - Добрый вечер с вами Кейт Абдо со мной сегодня победитель Лиги Чемпионов в составе Барселоны Тьери Анри,победитель Лиги Чемпионов в составе Ливерпуля Джейме Каррагер и человек с 7 появлениями в Лиге Чемпионов Майка Ричардс!Я чуть не выпал😂😂
+3
-1
+2
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Никита Никулин
Автор
Ответ cam
Помню когда в первые увидел Майка подумал что это будущее Англии. В начале карьеры он был хорош
А как он хорош сейчас!
0
0
0
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cam
Помню когда в первые увидел Майка подумал что это будущее Англии. В начале карьеры он был хорош
+9
0
+9
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