8 комментариев

В 26-м туре Бундеслиги «Бавария» принимает в гостях лидера чемпионата – дортмундскую «Боруссию».

Этот Дер Классикер многие эксперты называют важнейшим матчем сезона, игрой, способной решить исход чемпионской гонки. Возможно, это давление серьезно повлияло на «Боруссию», ведь встречу «шмели» начали откровенно плохо.

Уже на 13-й минуте «Бавария» открыла счет. Гол получился очень курьезным.

Упамекано сделал пас в штрафную со своей половины поля. Ничего не предвещало беды, но Кобель не сумел попасть по мячу, снаряд пролетел мимо голкипера дортмундцев.

Лерой Сане, понимая, что его одноклубник может записать на свой счет один из самых дальних голов в истории турнира, не стал трогать мяч и спокойно дал снаряду закатиться в ворота.

На лице Кобеля отразилась вселенская печаль.

К сожалению, Упамекано не удалось вписать этот гол в историю. Легкого касания хватило, чтобы записать этот мяч на голкипера «Боруссии».

После такого огненного старта Томас Мюллер оформил дубль, серьезно осложнив для соперника задачу. Еще мрачнее для «Боруссии» матч сделала вынужденная замена. На 44-й минуте Шлоттербек получил травму, вместо Нико на поле вышел Матс Хуммельс.

С каким счетом закончится встреча немецких гигантов?