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Поведение Гави волнует игроков «Реала». Они хотят повлиять на него через ветеранов «Барсы»

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Класико стало последней каплей.

Юный Гави известен своим бойцовским характером. 18-летний полузащитник частенько вступается за своих партнеров по команде, препирается с соперниками и без него не обходится практически ни одна драка. 

В последнем класико у Гави было несколько стычек с Карвахалем, а еще он пихнул и сбил с ног Себальоса за то, что тот наступил на ногу Левандовскому. Этот эпизод вызвал недовольство не только у фанатов «Мадрида», но и у самой команды. Ранее The Athletic сообщал, что в «Лос Бланкос» считают, что полузащитник каталонцев проявил неспортивное поведение.

Оказывается, дело набирает обороты.

Журналист Адриан Санчез, специализирующийся на инсайдах из «Барселоны», рассказал, что футболисты «Реала» очень озабочены поведением Гави.

Он сообщил, что старшие игроки «Мадрида» написали сообщения ветеранам «Барсы» с просьбой поговорить с юным игроком о его поведении. 

Кто знает, прислушаются ли игроки каталонской команды к просьбам своих коллег из «Реала». 

В этом сезоне Гави уже получил 9 желтых карточек во всех турнирах, но при этом забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

А как вы считаете, его поведение надо исправлять?

3 комментария

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yulay
Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Реал жалуется на Гави, сэр.
- Но зачем?
- Опять проиграли, сэр
+1
0
+1
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Роман
Какой же он тупой малолетка...Вместо мозгов солома.
Он был бы отличным футболистом в американском футболе.
0
-3
-3
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Денис Титов
пусть своего темненького танцора дрессируют, ветераны...)
+3
0
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