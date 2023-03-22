10 комментариев

Роналду постоянно снимается полуобнаженным, но за Месси тоже есть «грешок»: в 2013 году он снялся в рекламе нижнего белья
Неожиданно.
В 2013-м D&G выпустили альбом фотографий Лео, сделанных Доменико Дольче. Часть вырученных денег пошла фонду Месси, направленному на помощь детям, страдающим раком кожи.
В этом альбоме были фотографии Месси в нижнем белье.
Как вам Лео в таком образе?
Потому что в хоккей играют настоящие мужчины
Одно не пойму почему про мужиков в плавках в бассейне вы пишите что они голые, а про мужиков в трусах, которые явно меньше по размеру, чем плавки игроков того же "Челси", пишите, что они полуобнаженные.
Разница-то в чем?