Гаспачо
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Роналду постоянно снимается полуобнаженным, но за Месси тоже есть «грешок»: в 2013 году он снялся в рекламе нижнего белья

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Неожиданно.

В 2013-м D&G выпустили альбом фотографий Лео, сделанных Доменико Дольче. Часть вырученных денег пошла фонду Месси, направленному на помощь детям, страдающим раком кожи.

В этом альбоме были фотографии Месси в нижнем белье.

Как вам Лео в таком образе?

10 комментариев

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YOKODZUMA
Ответ Elena Rom
Кому-то лавры онлифанс не дают покоя, как я погляжу. Одно не пойму почему про мужиков в плавках в бассейне вы пишите что они голые, а про мужиков в трусах, которые явно меньше по размеру, чем плавки игроков того же "Челси", пишите, что они полуобнаженные. Разница-то в чем?
Почему у хоккеистов шорты длинные, а у футболистов короткие?
Потому что в хоккей играют настоящие мужчины
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YOKODZUMA
Ответ Стальной Вилли
никакого грешка нету, думаю любой бы снялся в трусах и за сумму в 100 раз меньше чем им дали. но стоит сказать что роналду в трусах выгодней смотрится для рекламы, как бы месси грудь колесом не делал)
Да я бы и без трусов снялся. Правда это бы антиреклама получилась
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Стальной Вилли
никакого грешка нету, думаю любой бы снялся в трусах и за сумму в 100 раз меньше чем им дали. но стоит сказать что роналду в трусах выгодней смотрится для рекламы, как бы месси грудь колесом не делал)
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Денис Мартин
А в чем грешок? Снялся в рекламе, заработал деньги.
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Имя Фамилия
Автор что-то очень свежую фотосессию выбрал, далеко не первую с его участием, наверно потому что старые, до того как на меси начал работать целый табун стилистов и пиарщиков, были слишком стрёмные. Маленький меси всегда комплексовал из-за великого Криштиану и во всём пытался его копировать. Когда начали выходить все эти рекламы с тренированным телом Рональду, он сразу стал одним из футбольных секс-символов. Понятно, что у меси сразу забурлили комплексы. Но у КриРо-то было чем похвастаться, а у меси что, малыш жрал допинг пачками, а тренировки не посещал, поэтому на своих фотосессиях на него сверху надевали какую-то кофту, чтобы спрятать пузо. Его первые рекламы подгузников для взрослых выходили ещё в нулевых, если кто-то хочет увидеть визуальное определение слова кринж, то можете сами ознакомиться: https://i.postimg.cc/FHtWpmhd/image.png
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Elena Rom
Кому-то лавры онлифанс не дают покоя, как я погляжу.

Одно не пойму почему про мужиков в плавках в бассейне вы пишите что они голые, а про мужиков в трусах, которые явно меньше по размеру, чем плавки игроков того же "Челси", пишите, что они полуобнаженные.

Разница-то в чем?
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& Co1366
Каждый зарабатывает на жизнь, как может. В этом нет ничего противозаконного.
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banchik1
Ну тоже ничего такой фрукт.
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Alexandr Kulyasov
В чём "грешок"?
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Азиз Ибодуллаев
Пацаны, жгите! Верю в вас!
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