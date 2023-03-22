10 комментариев

Неожиданно.

В 2013-м D&G выпустили альбом фотографий Лео, сделанных Доменико Дольче. Часть вырученных денег пошла фонду Месси, направленному на помощь детям, страдающим раком кожи.

В этом альбоме были фотографии Месси в нижнем белье.

Как вам Лео в таком образе?