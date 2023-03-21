Получил желтую и в итоге извинился.

«Америка» в мексиканской класико уверенно обыграла «Чивас» из Гвадалахары – 4:2. После 4-го гола нападающий гостей Энри Мартин повторил празднование легендарного Куаутемока Бланко.

А вот оригинал.

В отличие от Бланко, Мартин впоследствии почувствовал себя обязанным выступить с извинениями.

«Я позволил себе увлечься эйфорией и отпраздновал гол, как мой кумир Куаутемок. Приношу извинения всем, кто обиделся, я этого не хотел», — сказал мексиканский нападающий.