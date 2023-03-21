В мексиканском класико игрок «помочился» на ворота соперника после гола - повторил празднование легендарного Куаутемока Бланко🤯
Получил желтую и в итоге извинился.
«Америка» в мексиканской класико уверенно обыграла «Чивас» из Гвадалахары – 4:2. После 4-го гола нападающий гостей Энри Мартин повторил празднование легендарного Куаутемока Бланко.
А вот оригинал.
В отличие от Бланко, Мартин впоследствии почувствовал себя обязанным выступить с извинениями.
«Я позволил себе увлечься эйфорией и отпраздновал гол, как мой кумир Куаутемок. Приношу извинения всем, кто обиделся, я этого не хотел», — сказал мексиканский нападающий.
UPD: имхо, это не было эйфорией. Все эмоции он спустил на прыжки в сетку и поздравления с партнерами. Дальше был холодный расчет, парень спокойно дошел до линии ворот, показывая что-то партнерам, и сделал то, что сделал. Просто волна хейта, возможно, поступающие угрозы со стороны и подсказка от друзей/родни, заставили Энри задуматься о своем будущем.
В отличие от Бланко, Мартин в̶п̶о̶с̶л̶е̶д̶с̶т̶в̶и̶и̶ ̶п̶о̶ч̶у̶в̶с̶т̶в̶о̶в̶а̶л̶ ̶с̶е̶б̶я̶ ̶о̶б̶я̶з̶а̶н̶н̶ы̶м̶ ̶в̶ы̶с̶т̶у̶п̶и̶т̶ь̶ ̶с̶ ̶и̶з̶в̶и̶н̶е̶н̶и̶я̶м̶и оказался не с такими большими яйцами.