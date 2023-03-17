7 комментариев

🤔 «Я не смотрю на возраст». Мартинес вызвал Роналду на матчи с Лихтеншейном и Люксембургом
Зачем?
Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему решил вызвать 38-летнего Криштиану Роналду в команду.
«Криштиану Роналду - очень преданный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для нашей команды. Я не смотрю на возраст», - сказал Мартинес.
Напомним, что португальцам предстоит провести отборочные матчи к Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.
Мартинес занял пост главного тренера сборной Португалии 9 января 2023 года, ранее он возглавлял сборную Бельгии.
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