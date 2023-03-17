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🤔 «Я не смотрю на возраст». Мартинес вызвал Роналду на матчи с Лихтеншейном и Люксембургом

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Зачем?

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему решил вызвать 38-летнего Криштиану Роналду в команду.

«Криштиану Роналду - очень преданный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для нашей команды. Я не смотрю на возраст», - сказал Мартинес.

Напомним, что португальцам предстоит провести отборочные матчи к Евро-2024 с Лихтенштейном и Люксембургом.

Мартинес занял пост главного тренера сборной Португалии 9 января 2023 года, ранее он возглавлял сборную Бельгии.

7 комментариев

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Антон Савельев
Возможно это как дань уважения, стату поднабить чутка, и распрощаться. Глупо строить команду с ним во главе. А зная его на 10-15 мин он выходить не будет ( хотя иногда наверное бы и мог
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Полуэктов Пётр
Ну Роналду сейчас не лучший игрок мира, это очевидно. Но не на столько, чтобы не быть в топ 26 лучших игроков в своей стране.
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шампион
Искперты спорца сейчас объяснят Мартинесу, как он не прав
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Анатолій Кононов
Ответ Игорь Климов
А если смотреть как он еле-еле доигрывает в Аль-Наср, то его давно нужно забыть.
На Люксембурге и Лихтенштейне обновит рекорды. В Люксембурге билеты от 350 ЕВРО.
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olimbek
Лихтеншейн и Люксембург ))

Ждем гексатрик и Сииииии
+1
-2
-1
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Decard Show
Возможно 38 летний Португалец7 уже не тот супермен! Но он вечное лицо сборной Португалии! Без него Португалия это все равно что франшиза Терминатор без Шварца!
+8
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+8
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Игорь Климов
А если смотреть как он еле-еле доигрывает в Аль-Наср, то его давно нужно забыть.
0
-3
-3
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