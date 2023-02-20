В Голландии судья не стал наказывать желтой карточкой игрока «Аякса» за снятую после гола футболку: Кудус почтил память товарища, судья все понял🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Человеческий подход в действии.

Полузащитник Мохаммед Кудус почтил память погибшего в Турции Кристиана Атсу.22-летний футболист «Аякса» на 84-й минуте матча со «Спартой» (4:0) реализовал штрафной удар и, празднуя гол, продемонстрировал футболку с надписью «Покойся с миром, Атсу».

При этом судья матча Пол ван Букел не стал показывать ганцу желтую карточку за снятую футболку, хотя по правилам должен был это сделать. Вот как сам Кудус объяснил после матча решение арбитра:

«У нас есть футбольные правила, но это выходит за рамки футбола, это вопрос жизни и смерти. Судья сказал мне, что запрещено правилами (снимать футболку), но он понимает, что это серьезная ситуация, которая важнее правил. Большой респект судье».

Хавбек «Хатайспора» Атсу погиб после землетрясения в Турции. О том, что его тело обнаружено под завалами, стало известно 18 февраля. Ранее Атсу представлял такие клубы, как «Порту», «Риу Аве», «Ньюкасл» и «Аль-Раэд». С 2013 по 2017 год находился в системе «Челси», но не провел ни одной игры за «синих» в АПЛ. В этот период его арендовали «Витесс», «Эвертон», «Борнмут» и «Малага». Также Кристиан провел 60 матчей в составе сборной Ганы, за которую сейчас играет Кудус.