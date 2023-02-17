Гаспачо
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Очевидное и невероятное: высоченный Ваут Вегорст (197 см) проиграл в воздухе скромному Гави (173 см)

Гави Гави
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После перехода Ваута Вегорста в «МЮ» было очень много разговоров о его превосходстве в воздухе, благодаря выдающемуся росту - 197 см.

В этой связи удивительно, что полузащитник «Барселоны» Гави, среднего роста 173 см, не только поборолся с Вегорстом в воздухе, но и обыграл его.

Несмотря на то, что Гави кажется крошечным по сравнению с нападающим «Манчестер Юнайтед», он боролся за мяч в штрафной «Барселоны».

Вегорст провел еще одну невзрачную игру, хотя у него была пара моментов, когда он был близок к тому, чтобы забить и вывести свою команду вперед при счете 2:2.

 

6 комментариев

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Артём Жиренбаев
Крауч был лучше
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ASH11
Сделали из мухи слона. Мяч то был уходящий от Вегорста, поэтому его преимущество в росте было нивелировано.
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stanvixx
Ну и че. Наш Лича каждый матч всё время переигрывает вверху более рослых и ничего.
Есть прыгучие коротышки в принципе, ну или просто бывает, что более низкий игрок оказался в нужное время в нужной позиции, имея возможность лучше оттолкнуться. Если бы Гави его постоянно вверху переигрывал по всему матчу, тогда ладно. Но тут хайпуют из ничего.
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Павел Ларичев
Вегхорст днина, конечно. Вариант только до конца сезона. Нужен нормальный нап.
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прощай Роналду
ПитбульВИ💪🏻🔥
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Frenkiee
Хорошо что только аренда)
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