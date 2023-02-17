Очевидное и невероятное: высоченный Ваут Вегорст (197 см) проиграл в воздухе скромному Гави (173 см)

После перехода Ваута Вегорста в «МЮ» было очень много разговоров о его превосходстве в воздухе, благодаря выдающемуся росту - 197 см.

В этой связи удивительно, что полузащитник «Барселоны» Гави, среднего роста 173 см, не только поборолся с Вегорстом в воздухе, но и обыграл его.

Несмотря на то, что Гави кажется крошечным по сравнению с нападающим «Манчестер Юнайтед», он боролся за мяч в штрафной «Барселоны».

Вегорст провел еще одну невзрачную игру, хотя у него была пара моментов, когда он был близок к тому, чтобы забить и вывести свою команду вперед при счете 2:2.