Во Франции болельщики приходят на стадион не только ради футбола: в Ницце во время матча сняли порнофильм, а мы даже нашли кадр из него🔞

Руководство клуба уже подало жалобу.

29 января во время матча 20-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) в кабинке туалета стадиона «Альянц Ривьера» снимался порнографический ролик. Об этом сообщали болельщики «Ниццы» в социальных сетях.

«Ницца» и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

А в сети уже распространился один из начальных кадров фильма – на нем болельщик в футболке «Ниццы» спрашивает у девушки, одна ли она. Наши друзья тоже просят ссылку, но пока так.