Гаспачо
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Во Франции болельщики приходят на стадион не только ради футбола: в Ницце во время матча сняли порнофильм, а мы даже нашли кадр из него🔞

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Руководство клуба уже подало жалобу.

29 января во время матча 20-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Лиллем» (1:0) в кабинке туалета стадиона «Альянц Ривьера» снимался порнографический ролик. Об этом сообщали болельщики «Ниццы» в социальных сетях.

«Ницца» и компания Nice Eco Stadium, управляющая стадионом клуба, подали жалобы о нанесении имиджевого вреда арене.

А в сети уже распространился один из начальных кадров фильма – на нем болельщик в футболке «Ниццы» спрашивает у девушки, одна ли она. Наши друзья тоже просят ссылку, но пока так.

8 комментариев

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NEK
А блондинка на фото имеет отношения к фильму или её просто так сюда выложили?
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Misha Ivankov
Ответ Мыкола
Это же ге..ропа. Понятно какой фильм они могут снять с двумя голубками. Лучше не смотрите. Хотя. Фанатам дудя зайдёт на ура. А их на спортсру очень много 🙂
Слушай додик, будто в нашей стране мало Голубков да трансболидов?? Что ж ты с ними у себя в стране не воюешь? Ты же воин голубого света видимо
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Ярик01
Ответ Мыкола
Это же ге..ропа. Понятно какой фильм они могут снять с двумя голубками. Лучше не смотрите. Хотя. Фанатам дудя зайдёт на ура. А их на спортсру очень много 🙂
Ты текст прочитай: "на нем болельщик в футболке «Ниццы» спрашивает у девушки, одна ли она". И задумайся, не латентный ли ты.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыкола
Это же ге..ропа. Понятно какой фильм они могут снять с двумя голубками. Лучше не смотрите. Хотя. Фанатам дудя зайдёт на ура. А их на спортсру очень много 🙂
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marakesh
Ответ Rif Home
Спортс решил выжить из этой истории максимум и будет выкладывать по 1 скриншоту в час.
С комментариями Александра Мостового😂😂😂
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tom Jerry
по какому запросу посмотреть? как будет известно, то маякните
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rif Home
Спортс решил выжить из этой истории максимум и будет выкладывать по 1 скриншоту в час.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maximilian_15
Наши друзья тоже просят ссылку, но пока так.
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😄😄😄😄😄
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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