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Зоммер играет в перчатках с особой надписью. Это любопытное прозвище голкипера

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А вы замечали надпись на перчатках Янна Зоммера?

Обычно голкипер выходит на поле в перчатках, на которых крупными буквами нанесено слово verano. У надписи есть своя история.

Оказывается, verano – это прозвище Зоммера. Так Янна впервые назвал Гранит Джака, когда парни вместе играли за гладбахскую «Боруссию».

Самая любопытная деталь кроется в переводе слова. На испанском verano означает «лето». А фамилия Зоммера на немецком созвучна со словом лето – sommer.   

Вот такая лингвистическая игра. 

Самому Янну прозвище явно пришлось по душе. Слово verano можно найти не только на перчатках швейцарца, но и в его социальных сетях.

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