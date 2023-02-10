Зоммер играет в перчатках с особой надписью. Это любопытное прозвище голкипера
А вы замечали надпись на перчатках Янна Зоммера?
Обычно голкипер выходит на поле в перчатках, на которых крупными буквами нанесено слово verano. У надписи есть своя история.
Оказывается, verano – это прозвище Зоммера. Так Янна впервые назвал Гранит Джака, когда парни вместе играли за гладбахскую «Боруссию».
Самая любопытная деталь кроется в переводе слова. На испанском verano означает «лето». А фамилия Зоммера на немецком созвучна со словом лето – sommer.
Вот такая лингвистическая игра.
Самому Янну прозвище явно пришлось по душе. Слово verano можно найти не только на перчатках швейцарца, но и в его социальных сетях.
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