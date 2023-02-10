Зоммер играет в перчатках с особой надписью. Это любопытное прозвище голкипера

А вы замечали надпись на перчатках Янна Зоммера?

Обычно голкипер выходит на поле в перчатках, на которых крупными буквами нанесено слово verano. У надписи есть своя история.

Оказывается, verano – это прозвище Зоммера. Так Янна впервые назвал Гранит Джака, когда парни вместе играли за гладбахскую «Боруссию».

Самая любопытная деталь кроется в переводе слова. На испанском verano означает «лето». А фамилия Зоммера на немецком созвучна со словом лето – sommer.

Вот такая лингвистическая игра.

Самому Янну прозвище явно пришлось по душе. Слово verano можно найти не только на перчатках швейцарца, но и в его социальных сетях.