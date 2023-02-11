Фанат сделал предложение посреди стадиона – но девушка отказала и убежала. Парень заплакал – маскоту пришлось выручать
В перерыве матча «Атлас» – «Монтеррей» фанат сделал предложение девушке посреди стадиона, но она ответила отказом и убежала, а бедолага растрогался.
Никто не был готов к такому повороту событий: убегающую девушку освистал весь стадион, а парень ушел со слезами в обнимку с клубным талисманом – лисой.
Руису желаю найти себе нормального парня и построить крепкую семью, не обжигаясь боле об бабьё.
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Растрогаться можно от приятных переживаний. В данном случае он расстроился..