Гаспачо
Блог

Фанат сделал предложение посреди стадиона – но девушка отказала и убежала. Парень заплакал – маскоту пришлось выручать

Клубы Клубы
Монтеррей Монтеррей
Атлас Атлас
Футбол Футбол

 В перерыве матча «Атлас» – «Монтеррей» фанат сделал предложение девушке посреди стадиона, но она ответила отказом и убежала, а бедолага растрогался.

Никто не был готов к такому повороту событий: убегающую девушку освистал весь стадион, а парень ушел со слезами в обнимку с клубным талисманом – лисой. 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кавабунга Шреддоголовый
Ну и плюнь на нее. Найди себе другую, а эту забудь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Tollie
типичная баба. небось есть на примете Хуан с кошельком пожирнее, вот и кинула Руиса, убежав к Абубакару на рычаг. Руису желаю найти себе нормального парня и построить крепкую семью, не обжигаясь боле об бабьё.
Странная логика. Если с тобой пошли на свидание, то это не обязательно значит что с тобой хотят вступить в брак.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
типичная баба. небось есть на примете Хуан с кошельком пожирнее, вот и кинула Руиса, убежав к Абубакару на рычаг.

Руису желаю найти себе нормального парня и построить крепкую семью, не обжигаясь боле об бабьё.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Сюрпризы удаются не всегда. В некоторых случаях их лучше избегать
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
Такие вещи делать надо тет-а-тет, а не на публику. Ей может плохо стало от такого поворота на глазах сотен людей. Теперь оба травмированы. Не надо так.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бартоломью
"... но она ответила отказом и убежала, а бедолага растрогался..."
------------------------------------------
Растрогаться можно от приятных переживаний. В данном случае он расстроился..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий