Фанат сделал предложение посреди стадиона – но девушка отказала и убежала. Парень заплакал – маскоту пришлось выручать

В перерыве матча «Атлас» – «Монтеррей» фанат сделал предложение девушке посреди стадиона, но она ответила отказом и убежала, а бедолага растрогался.

Никто не был готов к такому повороту событий: убегающую девушку освистал весь стадион, а парень ушел со слезами в обнимку с клубным талисманом – лисой.