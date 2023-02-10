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🤩 ФИФА объявила финальную тройку претендентов на премию Пушкаша. Один из них вас точно поразит 🤯

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Кто забил лучший гол 2022 года? Скоро узнаем.

FIFA объявила тройку номинантов на премию Пушкаша за лучший гол, забитый в 2022 году.

Голосование проходило на сайте FIFA, поэтому все максимально прозрачно.

1. Марцин Олекси (Польша): «Варта Познань» — «Сталь» (6 ноября 2022 года).

2. Димитри Пайет (Франция): «Марсель» — «ПАОК» (Лига конференций, 7 апреля 2022 года).

Чтобы не мучить вас скринами - жмите на картинку!

3. Ришарлисон (Бразилия): Бразилия — Сербия (чемпионат мира, 24 ноября 2022 года).

Аналогично - жмите на картинку!

Победитель будет выбран голосованием на сайте FIFA.

Премия Пушкаша будет вручена футболисту с наибольшим количеством баллов.

Если финалисты равны по очкам, награда будет присуждена тому, кто получил наибольшее количество первых мест.

Процедура голосования контролируется независимыми наблюдателями. Результаты будут полностью опубликованы на сайте FIFA. Церемония награждения состоится 27 февраля 2023 года.

5 комментариев

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Кирилл Букетов
Не ну Пайет конечно крут, но парень из Польши — это вообще топ. Даже если убрать за скобки "обстоятельства" классно пробил, ну и в целом спорт про силу духа, и тут однозначно она должна победить
+1
0
+1
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Константиньо
Ришарлисон
+1
0
+1
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rouzha
Однозначно одно: выиграть должен не гол Ришарлисона.
0
-1
-1
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Tiestorzn17
Пайет мощь! Но отдадут парню из Польши 99%
+1
0
+1
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banchik1
Для меня самый красивый у Пайета, а отдал бы поляку за силу характера.
+5
-1
+4
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