🤩 ФИФА объявила финальную тройку претендентов на премию Пушкаша. Один из них вас точно поразит 🤯

Кто забил лучший гол 2022 года? Скоро узнаем.

FIFA объявила тройку номинантов на премию Пушкаша за лучший гол, забитый в 2022 году.

Голосование проходило на сайте FIFA, поэтому все максимально прозрачно.

1. Марцин Олекси (Польша): «Варта Познань» — «Сталь» (6 ноября 2022 года).

2. Димитри Пайет (Франция): «Марсель» — «ПАОК» (Лига конференций, 7 апреля 2022 года).

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3. Ришарлисон (Бразилия): Бразилия — Сербия (чемпионат мира, 24 ноября 2022 года).

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Победитель будет выбран голосованием на сайте FIFA.

Премия Пушкаша будет вручена футболисту с наибольшим количеством баллов.

Если финалисты равны по очкам, награда будет присуждена тому, кто получил наибольшее количество первых мест.

Процедура голосования контролируется независимыми наблюдателями. Результаты будут полностью опубликованы на сайте FIFA. Церемония награждения состоится 27 февраля 2023 года.