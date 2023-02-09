«Либо ты лучший, либо ты дерьмо». Эдегор написал мощный пост на The Players Tribune 🔥

Мог оказаться в Лондоне на несколько лет раньше.

Мартин Эдегор перешел в «Мадрид» в возрасте 16 лет. Перед этим ему предстояло пройти кастинг, в ходе которого он посетил лучшие тренировочные центры Европы. Его приезд, окруженный прожекторами и надеждами, одним махом унес всю юность. Теперь он стал звездой клуба АПЛ и решил описать начало карьеры в письме на The Players Tribune. Большая часть текста посвящена годам, когда успех на «Бернабеу» казался реальным.

Кастинг

«Всеми клубами занимался мой папа, а их было много. Мы ездили в «Баварию», «Дортмунд», «Юнайтед», «Ливерпуль», «Мадрид» и «Арсенал». Нас возили на частных самолетах и заставляли чувствовать особенными. Я был близок к выбору «Арсенала». Мы приехали туда и тренировались на лондонском «Колни». Я встретил Арсена Венгера. Он пригласил меня и папу на ужин. Это было здорово, но одновременно и странно. Это же Арсен Венгер, понимаете? Он легенда, я вырос на нем, смотрел по телевизору, а тут я сижу напротив него и ем стейк».

Выбор

«Я много разговаривал с отцом и другими членами семьи. В конце концов, «Мадрид» − это «Мадрид». Они были чемпионами Лиги чемпионов и обладали лучшими игроками в мире. В то время я любил Иско, он был так хорош с мячом. Но действительно ключевым моментом в предложении «Мадрида» был тот факт, что у них была команда Б, где я мог сразу играть в конкурентоспособный футбол. Кто был тренером этой команды? Зинедин Зидан».

Предисловие

«Утром они прислали самолет, чтобы забрать нас из Норвегии. Очень рано. Я проснулся, но был все еще полусонным. Взял одежду, которую смог быстро схватить, накидал чего-то в сумку, и отправились в полет. Думал, что доберусь до отеля в Мадриде, переоденусь и приму душ. И тут внезапно сижу рядом с легендой «Мадрида» Эмилио Бутрагеньо, который, конечно же, одет в очень элегантный костюм, меня представляют миру. Я знаю, что вы видели эти фотографии. Я в старом полосатом свитере, не приняв душ. Пытаюсь пригладить волосы руками. Это был самый важный день в жизни, фотографии облетели весь мир. Я должен был быть тем игроком, ради которого «Мадрид» обошел всех, а я выгляжу как случайный школьник, которого только что сняли со стадионного тура».

Раздевалка

«Это был сюрреализм. Я еще недостаточно взрослый, чтобы водить машину, поэтому моему отцу приходиться возить меня на игру с Иско, Роналду, Рамосом, Модричем, Бэйлом и Бензема, будто бы он меня подвозит к школе. Но они все были очень милы, а те, кто говорил по-английски (Кроос, Модрич и Роналду), поначалу очень заботились обо мне».

Критика

«Не был регулярно в «Кастилье», потому не нашел нужной связи. В первой команде я был просто ребенком, который приходил тренироваться. Я не принимал участия в играх. Как будто какой-то отщепенец. Оказался в ловушке, где-то посередине. Перестал играть с искрой, которая была типична для меня. Какое-то время я был слишком в безопасности. Я больше беспокоился о том, чтобы не совершать ошибок, чем о том, чтобы играть в свою игру. Пресса преследовала меня за неоправданные ожидания. Я был легкой мишенью. Если вы действительно меня знаете, то знаете, что я много улыбаюсь, но мне кажется, что иногда со стороны мое лицо выглядит более угрюмым, чем есть на самом деле. Им легко писать о том, как я изо всех сил пытался приспособиться. Может быть, если бы я был испанцем, они дали бы мне немного больше времени для роста. Честно говоря, не знаю. В современном футболе нет золотой середины. Либо ты лучший, либо ты дерьмо».

Возвращение в Мадрид

«У меня был хороший контакт с Зиданом, так как он тренировал «Кастилью», и очень заботился обо мне. Я хотел верить, что на этот раз все сработает. Но потом меня свалил коронавирус. Начал первые две игры того сезона-2020/2021, но не полностью восстановился. Не играл на своем лучшем уровне, и после этого у меня не было больше шансов. Почти ничего. Тем временем начал смотреть по телевизору «Сосьедад» и подумал, что мог бы быть там. Могу только поблагодарить «Мадрид» за то, что они сделали ставку на 16-летнего мальчика. Все они хотели лучшего, никого не виню, но мне нужно было найти место, где я мог бы стать своим. Мне нужно было найти настоящий дом. Я нашел его в Лондоне».