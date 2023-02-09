📸 Пушка Малиновского остановила «ПСЖ» в Кубке Франции. Гол заценил даже Гальтье, а на Месси и Неймара жаль было смотреть

В рамках 1/8 финала Кубка Франции «Марсель» остановил «ПСЖ». Лео Месси вновь останется без этого трофея

На перерыв команды ушли при счете 1:1. На гол Алексиса Санчеса с пенальти ответил Серхио Рамос. На 57-й минуте тот же Санчес получил передачу от Мбемба и пробил по воротам, угодив в защитника «ПСЖ». Малиновский отлично среагировал и блестяще сыграл на подхвате – Руслан нанес пушечный удар, не оставив Доннарумме шанса на спасение.

Гол украинца заценил даже Гальтье! Зрителям трансляции показалось, что тренер парижан отпраздновал взятие ворот его команды.

Болельщики остались под впечатлениям. Один фанат написал в соцсетях:

💭 «Доннарумма во время удара Малиновского»:

Сразу после гола камеры показали реакцию Неймара и Месси. Кадры говорят сами за себя

Кстати, Руслан забивает во втором матче подряд. В игре против «Ниццы» Малиновский забил единственный гол «Марселя».