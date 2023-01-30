Вратарь «Фейеноорда» чуть не подставил команду, но хитро исправился и, похоже, вошел в историю

В 19 туре чемпионата Нидерландов произошел исторчиеский эпизод: во время первого тайма вратарь «Фейеноорда» Юстин Бейло вышел из ворот, чтобы недопустить опасной ситуации и выбить мяч.

Опасность все-таки возникла, поскольку боллбой хозяев быстро скинул новый мяч игроку «Твенте» – Бейло заметил это и выбросил старый в поле, чтобы прервать игру. Кипер получил желтую, но спасся от позора и, похоже, вошел в историю.