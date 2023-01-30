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Вратарь «Фейеноорда» чуть не подставил команду, но хитро исправился и, похоже, вошел в историю

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Юстин Бейло Юстин Бейло
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Футбол Футбол

В 19 туре чемпионата Нидерландов произошел исторчиеский эпизод: во время первого тайма вратарь «Фейеноорда» Юстин Бейло вышел из ворот, чтобы недопустить опасной ситуации и выбить мяч.

Опасность все-таки возникла, поскольку боллбой хозяев быстро скинул новый мяч игроку «Твенте» – Бейло заметил это и выбросил старый в поле, чтобы прервать игру. Кипер получил желтую, но спасся от позора и, похоже, вошел в историю.

4 комментария

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Павел Ларичев
Я бы клоуну из Твенте тоже желтую впаял.
0
0
0
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TravenS
Ответ TravenS
А 10 номеру дали жёлтую за агрессию?
Отвечаю сам себе: неа, нифига не дали 🤦‍♂️
+3
0
+3
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TravenS
А 10 номеру дали жёлтую за агрессию?
+4
0
+4
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Andrew Balyberdin
5 баллов за находчивость! Молоток! :) Он, похоже, еще не прекратил катиться в подкате, уже понял, что косяк :)
+7
0
+7
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