Эдегор накричал на партнера из-за тактической ошибки: тот ушел с поля, не захотев обсуждать ситуацию

В пятницу «Арсенал» уступил «Ман Сити» в Кубке лиги (0:1), во время матча лидер лондонцев Мартин Эдегор был в ярости от ошибки Самби Локонги.

Норвежец просит партнера по полузащите не реагировать на рывки Альвареса и оставаться рядом с Гюндоганом, однако Локонга не слушает и Илкай получает мяч свободным.

Эдегору приходится фолить на Гюндогане: после нарушения Мартин первым делом не извиняется перед оппонентом, а кричит на Локонгу из-за неправильного позиционирования.

После финального свистка Локонга не захотел разговаривать с Эдегором и ушел в раздевалку, несмотря на просьбу Мартина притормозить.