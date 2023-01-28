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Эдегор накричал на партнера из-за тактической ошибки: тот ушел с поля, не захотев обсуждать ситуацию

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В пятницу «Арсенал» уступил «Ман Сити» в Кубке лиги (0:1), во время матча лидер лондонцев Мартин Эдегор был в ярости от ошибки Самби Локонги.

Норвежец просит партнера по полузащите не реагировать на рывки Альвареса и оставаться рядом с Гюндоганом, однако Локонга не слушает и Илкай получает мяч свободным.

Эдегору приходится фолить на Гюндогане: после нарушения Мартин первым делом не извиняется перед оппонентом, а кричит на Локонгу из-за неправильного позиционирования.

После финального свистка Локонга не захотел разговаривать с Эдегором и ушел в раздевалку, несмотря на просьбу Мартина притормозить.

 

2 комментария

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Gooner23
Совсем не понятно, из за того что оба вышли на замену после перерыва
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Белый
Автор, ты матч смотрел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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