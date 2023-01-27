Жертва Алвес отказалась от денег – настаивает на тюрьме и считает свои нестиранные трусы еще одним доказательством

По делу Дани Алвеса кажды день появляются новые инсайды. Сообщается, что в первый же день жертва бразильского футболиста передала адвокату, что ей не нужны деньги, она хочет видеть Алвеса в тюрьме.

«На первой консультации в первый же день я рассказала ей всё, на что она имеет право, в том числе о компенсации. Она посмотрела на меня и сказала: «Мне повезло, что у меня хорошие условия для жизни. Мне не нужна компенсация, я хочу тюрьму для него ».

Она была очень непреклонна, и это меня поразило. Я сказала: «Я знаю, но у тебя есть право на компенсацию, потому что были телесные повреждения». Она настаивала на своём: «Мне не нужны деньги. Если речь идёт только о компенсации, я не буду тебя нанимать», – заявила адвокат девушки Эстер Гарсии Лопес.

Помимо этого, адвокат сообщила, что Алвес не пользовался презервативом во время полового акта, поэтому девушке пришлось принимать лекарства для профилактики венерических заболеваний. Но благодаря этому улик стало больше, поскольку прямо из клуба она уехала в полицейский участок, не стирая своё белье.