Гаспачо
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Жертва Алвес отказалась от денег – настаивает на тюрьме и считает свои нестиранные трусы еще одним доказательством

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По делу Дани Алвеса кажды день появляются новые инсайды. Сообщается, что в первый же день жертва бразильского футболиста передала адвокату, что ей не нужны деньги, она хочет видеть Алвеса в тюрьме.

«На первой консультации в первый же день я рассказала ей всё, на что она имеет право, в том числе о компенсации. Она посмотрела на меня и сказала: «Мне повезло, что у меня хорошие условия для жизни. Мне не нужна компенсация, я хочу тюрьму для него».

Она была очень непреклонна, и это меня поразило. Я сказала: «Я знаю, но у тебя есть право на компенсацию, потому что были телесные повреждения». Она настаивала на своём: «Мне не нужны деньги. Если речь идёт только о компенсации, я не буду тебя нанимать», – заявила адвокат девушки Эстер Гарсии Лопес. 

Помимо этого, адвокат сообщила, что Алвес не пользовался презервативом во время полового акта, поэтому девушке пришлось принимать лекарства для профилактики венерических заболеваний. Но благодаря этому улик стало больше, поскольку прямо из клуба она уехала в полицейский участок, не стирая своё белье.

19 комментариев

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Lex
Ответ Tommy_2_0_7
Чё то мне кажется эта бабёнка взъелась на Дани неспроста... и дело не в насилии (ясный пень - никакого насилия не было) ... там что - то другое. Послал скорее всего он ее хорошенько после blow job - чокнутая какая-то. Небось хотела замуж за него или что-то в этом роде - мало ли долбанутых на всю голову... ну НЕВОЗМОЖНО изнасиловать и опустить женщину за 47 секунд - ну цирк ей Богу )))
Сколько больных развелось на Спортс.
0
-1
-1
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Lex
Ответ Александр Бородин
У меня нет сестры
Ты главное себе подобных не плоди, не надо.
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-2
-2
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Lex
Ответ menhausen
Спортс: Нестиранные трусы жертвы Алавеса, где они сейчас
У тебя на голове.
0
-1
-1
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menhausen
Спортс: Нестиранные трусы жертвы Алавеса, где они сейчас
0
-1
-1
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Александр Бородин
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
просто представь свою сестру и уебу, который произнес ей эти слова
У меня нет сестры
0
-1
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Александр Бородин
Ну дал в ротик киске, Господи, как будто первый раз взяла
просто представь свою сестру и уебу, который произнес ей эти слова
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kisliy33
пошел подогрев публики от адвокатов.. ага, точно. именно этим адвокаты и занимаются.
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Стальной Вилли
Отказалась от денег чтобы ей предложили больше денег)
+1
-2
-1
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Michael Boldyrev
Не понятно в подобных делах вот что: а какой толк от подобных интервью адвоката жертве?
Т.е. представьте, что на девушкой надругались (мощнейший стресс), она сцепилась с публичным и популярным человеком (стресс не меньший, т.к. ее жизнь в реальной опасности - хотя бы из-за наличия фанатов-фанатиков) и тут адвокат дают побольше интервью с подробностями и трусами.
Т.е. тему педалит не разгневанная и неуравновешенная мама ребенка, у которого разбили телефон; а профессионал, который видимо специализируются на столь деликатных делах.

Это что подготовка общественного мнения? Дурацкий пиар адвоката (я вот теперь имя адвоката знаю - Эстер Гарсия Лопес)? Что-то еще?
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elena
Ответ Tommy_2_0_7
Чё то мне кажется эта бабёнка взъелась на Дани неспроста... и дело не в насилии (ясный пень - никакого насилия не было) ... там что - то другое. Послал скорее всего он ее хорошенько после blow job - чокнутая какая-то. Небось хотела замуж за него или что-то в этом роде - мало ли долбанутых на всю голову... ну НЕВОЗМОЖНО изнасиловать и опустить женщину за 47 секунд - ну цирк ей Богу )))
Значит будет следственный эксперимент
+2
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+2
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Александра Александрова
Ответ ХЫЫЫ
Это из за таких как ты, которые бездарного футболиста и плохого человека возвысили. В итоге он в тюрьме, женщина изнасилована, жена обманута. Все потому что ты не понимаешь футбол! Думайте и не делайте плохих людей богатыми. Покайся.
Какой же мусор у тебя в голове
+6
-1
+5
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Arkadios Avgitidis
Ответ ХЫЫЫ
Это из за таких как ты, которые бездарного футболиста и плохого человека возвысили. В итоге он в тюрьме, женщина изнасилована, жена обманута. Все потому что ты не понимаешь футбол! Думайте и не делайте плохих людей богатыми. Покайся.
Властелин хрустального мяча?
0
0
0
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Александр Бородин
Ну дал в ротик киске, Господи, как будто первый раз взяла
0
-4
-4
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priova 2
Ответ Hella black
Настиранные трусы 🤦🏻‍♂️ от таких подробностей можно воздержаться.
Ты гляди-ка какой чистоплюй. Переживешь
+1
-1
0
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Hella black
Настиранные трусы 🤦🏻‍♂️ от таких подробностей можно воздержаться.
0
0
0
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Tommy_2_0_7
Чё то мне кажется эта бабёнка взъелась на Дани неспроста... и дело не в насилии (ясный пень - никакого насилия не было) ... там что - то другое. Послал скорее всего он ее хорошенько после blow job - чокнутая какая-то. Небось хотела замуж за него или что-то в этом роде - мало ли долбанутых на всю голову... ну НЕВОЗМОЖНО изнасиловать и опустить женщину за 47 секунд - ну цирк ей Богу )))
+4
-8
-4
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ХЫЫЫ
Ответ Александра Александрова
Один из моих любимых футболистов, сотворил какую то дичь ! Просто жесть конечно
Это из за таких как ты, которые бездарного футболиста и плохого человека возвысили. В итоге он в тюрьме, женщина изнасилована, жена обманута. Все потому что ты не понимаешь футбол! Думайте и не делайте плохих людей богатыми.
Покайся.
+2
-10
-8
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Гласящий Истину!
https://www.youtube.com/watch?v=7z9ad79pBBM&ab_channel=NOOBvsPC%28kino%29
+2
-2
0
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Александра Александрова
Один из моих любимых футболистов, сотворил какую то дичь ! Просто жесть конечно
+6
-1
+5
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