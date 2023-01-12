Болельщица года. Восьмилетняя девочка из Аргентины отметила свой день рождения в стиле «альбиселесты»

В Аргентине футбол свел с ума даже самых маленьких болельщиков.

В сети завирусился ролик с дня рождения маленькой Антонеллы. Девочке исполнилось восемь лет, и свой праздник она решила отметить в стиле любимой сборной, которая наконец стала чемпионом мира. Вместо праздничного торта и традиционного задувания свеч дети повторили награждение сборной Аргентины на Мундиале.

Все было продумано до мелочей: именинница идеально скопировала походку Месси, на ней даже был тот самый бишт. На фоне играл главный трек сборной Аргентины в Катаре – Muchachos. Посмотрите сами:

Мама Антонеллы признается – ее дочь обожает футбол, девочка сама захотела отметить день рождения в таком стиле:

«Ей очень нравится футбол и во время чемпионате мира эта любовь усилилась. У нее есть специальный альбом о чемпионате мира, который она заполняла вместе с отцом каждый день. Именно отец привил ей такой фанатизм, она стала настоящей поклонницей многих игроков. Такой день рождения – это ее идея. Она очень хотела воссоздать момент награждения сборной. Она попросила, чтобы у всех ее маленьких друзей были медали и футболки сборной. А для нее мы подготовили пачку с тремя звездами, бишт, как у Месси, и, конечно, сам кубок».

Болельщики пришли в восторг, узнав историю Антонеллы. Эмоциями фанаты поделились в соцсетях:

💭 «Только так и нужно отмечать день рождения».

💭 «А можно мне устроить такую же вечеринку?»

💭 «Вот так нужно воспитывать своих детей».

💭 «Наверняка папа этой девочки ходит где-то с гипсом. Я уверен, что он был из тех болельщиков, кто безумно отмечал чемпионство. Какая веселая семья!»

💭 «Мужчина на заднем плане поднял своего ребенка, как Кубок мира! Ну или он хотел повторить ту самую сцену из «Короля льва».

💭 «Наверняка эту девочку назвали в честь Рокуццо».

💭 «Они такие маленькие, а уже знают толк в крутых вечеринках».

💭 «Это так классно! Они ведь даже надели на девочку бишт. Где они его вообще достали? Не удивлюсь, если кубок окажется золотым».

💭 «Если ваши друзья не хотят вот так отметить ваш день рождения, то у вас нет настоящих друзей».

💭 «Эта девочка прекрасна. Она двигается точно, как Месси».

💭 «Мое сердце растаяло. Такие классные дети, столько эмоций. Большое спасибо родителям, не каждый устроит для своего ребенка такой крутой праздник».

💭 «Свечи? Торт? Пиньята? К черту, день рождения должен быть именно таким, как у этой очаровательной девочки».

Закатили бы такую вечеринку на свой день рождения?