Болельщица года. Восьмилетняя девочка из Аргентины отметила свой день рождения в стиле «альбиселесты»
В Аргентине футбол свел с ума даже самых маленьких болельщиков.
В сети завирусился ролик с дня рождения маленькой Антонеллы. Девочке исполнилось восемь лет, и свой праздник она решила отметить в стиле любимой сборной, которая наконец стала чемпионом мира. Вместо праздничного торта и традиционного задувания свеч дети повторили награждение сборной Аргентины на Мундиале.
Все было продумано до мелочей: именинница идеально скопировала походку Месси, на ней даже был тот самый бишт. На фоне играл главный трек сборной Аргентины в Катаре – Muchachos. Посмотрите сами:
Мама Антонеллы признается – ее дочь обожает футбол, девочка сама захотела отметить день рождения в таком стиле:
«Ей очень нравится футбол и во время чемпионате мира эта любовь усилилась. У нее есть специальный альбом о чемпионате мира, который она заполняла вместе с отцом каждый день. Именно отец привил ей такой фанатизм, она стала настоящей поклонницей многих игроков. Такой день рождения – это ее идея. Она очень хотела воссоздать момент награждения сборной. Она попросила, чтобы у всех ее маленьких друзей были медали и футболки сборной. А для нее мы подготовили пачку с тремя звездами, бишт, как у Месси, и, конечно, сам кубок».
Болельщики пришли в восторг, узнав историю Антонеллы. Эмоциями фанаты поделились в соцсетях:
💭 «Только так и нужно отмечать день рождения».
💭 «А можно мне устроить такую же вечеринку?»
💭 «Вот так нужно воспитывать своих детей».
💭 «Наверняка папа этой девочки ходит где-то с гипсом. Я уверен, что он был из тех болельщиков, кто безумно отмечал чемпионство. Какая веселая семья!»
💭 «Мужчина на заднем плане поднял своего ребенка, как Кубок мира! Ну или он хотел повторить ту самую сцену из «Короля льва».
💭 «Наверняка эту девочку назвали в честь Рокуццо».
💭 «Они такие маленькие, а уже знают толк в крутых вечеринках».
💭 «Это так классно! Они ведь даже надели на девочку бишт. Где они его вообще достали? Не удивлюсь, если кубок окажется золотым».
💭 «Если ваши друзья не хотят вот так отметить ваш день рождения, то у вас нет настоящих друзей».
💭 «Эта девочка прекрасна. Она двигается точно, как Месси».
💭 «Мое сердце растаяло. Такие классные дети, столько эмоций. Большое спасибо родителям, не каждый устроит для своего ребенка такой крутой праздник».
💭 «Свечи? Торт? Пиньята? К черту, день рождения должен быть именно таким, как у этой очаровательной девочки».
Закатили бы такую вечеринку на свой день рождения?
Для них Марадона - это такой легендарный дядька, вроде Ди Стефано для фанов сейчас, о котором они слышали, что вроде крутой был чел, но никогда не видели. А Месси - это их детство, это слёзы от долгожданного кубка, это страна, сошедшая с ума.
Точно также аргентинские олды защищают наследие Марадоны, потому, что они ревели и сходили с ума в 86-м году и это была их молодость и их кубок.