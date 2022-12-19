«Это просто шутка, вы не понимаете!» Агуэро не считает, что оскорбил Камавинга, назвав француза «членоголовым»

После финала чемпионата мира Агуэро, который не вошел в состав команды Скалони, отмечал победу Аргентины вместе с игроками сборной.

В раздевалке Серхио запустил прямой эфир в соцсетях и в какой-то момент мерзко пошутил о Камавинга, назвав француза «членоголовым». Многие резко отреагировали на слова аргентинца. Болельщики считают, что профессионалу недопустимо проявлять такое неуважение к сопернику.

Агуэро пришлось защищаться. Но, положа руку на сердце, лучше бы он ничего не говорил.

Сперва Кун ответил на претензию журналиста издания Marca. Аргентинец написал:

«Давайте разберемся. Во-первых, я ничего не имею против него, а во-вторых, это просто шутка во время вечеринки. Если бы вы смотрели мои стримы, вы бы знали, что я всегда шучу над его именем. Не делайте из этого проблему».

Эти слова мало кого убедили. Тогда Агуэро пришлось отвечать еще и болельщику:

«Вы не понимаете, я ничего не имею против него. Этот чувак – звезда. Это просто шутка, вроде тех, что проскальзывают на моих стримах. Никакой ненависти, брат. Мир и любовь».

Слабая отговорка. Вряд ли Камавинга обрадуется тому, что Агуэро регулярно коверкает его имя на своих стримах.

А что думаете вы? Вас убедило объяснение Серхио?