В 2014 году Гетце отобрал у Месси Кубок мира. В 2022 Марио поздравил Лео с победой на ЧМ

Помните, как в финале ЧМ-14 Аргентина встречалась с Германией?

Тогда на 88-й минуте матча лучший бомбардир в истории сборной Германии и чемпионатов мира Мирослав Клозе уступил место на поле молодому Марио Гетце. На 113-й минуте золотой мальчик Германии забил победный гол и лишил Месси заветного трофея.

В 2022 году сборная Германии с Гетце в составе, к сожалению, не сумела выйти из группы, а Лионель наконец стал чемпионом мира. После финала катарского Мундиаля Марио в своих соцсетях поделился фотографией, на которой Месси из 2022 года утешает Лео версии 2014 года. Символично!

Полузащитник «Айнтрахта» в финале болел за Аргентину. Посмотрите, как победа команды Скалони порадовала Марио и его сына:

Красивый поворот истории.