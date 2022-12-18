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🎥 Никакого уважения. Агуэро выдал ужасную фразу про Камавинга после финала ЧМ

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Серхио Агуэро не стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Но экс-игрок «Барселоны» и «Ман Сити» все же отправился в Катар, чтобы поддержать своих бывших товарищей по команде в финале Мундиаля.

И хоть путь Серхио в расположение сборной был непростым, лучше бы он проводил стримы из дома.

Агуэро отмечал победу команды Скалони в раздевалке сборной. Видимо, уже по привычке Кун вышел в прямой эфир. В какой-то момент Серхио решил попробовать себя в стихосложении. Аргентинец посчитал, что фамилия полузащитника «Реала» Камавинга отлично рифмуется со словосочетанием «сara de pinga».

А теперь поиграем в лингвистов. С испанского языка слово «cara» переводится как «лицо», а «pinga» – не самая цензурная версия словосочетания «мужской половой орган». Нетрудно догадаться, что имел в виду Агуэро.

Серхио, как так вообще можно? 

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