Удачная замена Дешама: Коло-Муани потребовалось меньше минуты на поле, чтобы забить и похоронить Марокко

Рандаль Коло-Муани вышел на замену вместо Усмана Дембеле на 79-й минуте полуфинала ЧМ против Марокко.

И на той же минуте ему удалось удвоить счет. Мбаппе классно пролез в штрафную, разобравшись с защитниками и выкатил на дальнюю штангу, где Коло-Муани подставил ногу и забил в пустой угол.

Рандаля мало кто ожидал увидеть на ЧМ. 24-летний француз летом перешел из "Нанта" в "Айнтрахт", где забил 5 голов в 14 матчах Бундеслиги. А еще у него на счету 9 голевых передач.

Теперь есть и дебютный гол на ЧМ.