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📸 Защитник Марокко отблагодарил Пепе за промах поцелуем в лысину

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Португалия не смогла поразить ворота сборной Марокко в четвертьфинале чемпионата мира. Африканцы открыли счет на 42-й минуте, а португальцы так и не смогли изменить цифры на табло.

Уже в добавленное время команда Сантуша получила прекрасную возможность сравнять счет, но Пепе не смог забить из классной позиции. За это его щедро отблагодарил защитник Марокко Джавад Эль-Ямик – он поцеловал Пепе в лысину:

Однозначно, лучший момент четвертьфинала.

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