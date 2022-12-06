Хакими празднует победы с мамой. Посмотрите, как она расцеловала его после Испании 🥰

А еще он станцевал в честь Серхио Рамоса (но это не точно).

Ашраф Хакими не просто забил победный пенальти в ворота сборной Испании, а сделал это издевательски – паненкой.

После удара исполнил танец. Пингвинов!

Многие подумали, что это отсылка к игроку в американский футбол Джейлену Уоддлу, который любит этот танец. Waddlе – это не только фамилия игрока, но и английское слово, которое обозначает походку пингвинов (что-то вроде «ковылять»).

Но все может быть еще интереснее.

Вероятно, это знак уважения Серхио Рамосу. Когда его не оказалось в заявке Испании, марокканец написал: «Лучший защитник мира»

Да-да отсылка к 36-летнему Серхио Рамосу, который почти целиком пропустил прошлый сезон, но блестяще начал нынешний и стал одним из лидеров «ПСЖ». Главный тренер испанцев Луис Энрике хоть и заявлял, что двери сборной открыты для всех, но Рамоса в итоговую заявку все же не включил, чем сильно расстроил экс-капитана «Реала».

«Конечно, это была большая мечта, которую я хотел осуществить. Это был бы мой пятый чемпионат мира, но, к сожалению, мне придется смотреть его дома. Это тяжело, но утром солнце все равно взойдет. Я бы не стал ничего менять в себе – ни менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, ни то, что я думаю о футболе 24 часа в сутки».

После объявления испанской заявки Хакими отреагировал на решение Энрике однозначно: «Серхио Рамос – лучший защитник мира».

А теперь вспомним, что сезон Рамос начал с гола пяткой в Суперкубке Франции, который отметил с Хакими именно танцем пингвинов. В Катаре Ашраф передал привет Луису Энрике?

Вторая часть празднования – объятия с мамой. Хакими обязан карьерой родителям

После победы марокканец продолжил еще одну традицию. Он побежал на трибуны, чтобы тепло обнять маму Саиду Му.

Точно так же Ашраф поступил после решающего матча в группе против Бельгии (2:0). Тогда он поцеловал маму и подарил ей футболку.

Ашраф родился в семье мигрантов из Марокко в Хетафе – это пригород Мадрида. Мать убиралась в домах, отец торговал на улице. Интересно, что маме совсем не нравилось увлечение ребенка футболом: она пыталась отдать сына то на дзюдо, то на плавание, но безуспешно. Мальчика интересовал только футбол.

В 2018 году Хакими рассказывал о благодарности к родителям: «Мы из скромной семьи, которая изо всех сил пыталась заработать на жизнь. Сегодня я каждый день борюсь за них. Они пожертвовали собой ради меня. Они лишили моих братьев многих вещей, чтобы я мог добиться успеха».

Поддержание семейной атмосферы на ЧМ – важный фактор для всей марокканской сборной. Главный тренер Валид Реграги и президент федерации футбола Фузи Лекьяа сделали все, чтобы семьи футболистов приехали в Катар по системе «все включено». Al Jazeera пишет, что база марокканцев в отеле Wyndham Doha West Bay иногда напоминает летний лагерь с родителями.

«На протяжении всей его карьеры игрока и тренера я никогда не путешествовала, чтобы посмотреть на него, – говорит Фатима, мама Реграги. – Я живу во Франции уже больше 50 лет, и это первое соревнование, ради которого я покинула Париж».

Родители фотографируются с футболистами и пишут трогательные посты в соцсетях. Такое единение – заслуга Реграги, который сразу же заявил: «Наш успех невозможен без счастья наших родителей».

Фото: Gettyimages.ru/FADEL SENNA/AFP, Ian MacNicol