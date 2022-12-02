Легенда «Реала» считает, что Энрике осознанно слил матч Японии

Самая драматичная развязка группового этапа ЧМ состоялась в четверг. Испания сенсационно проиграла Японии и на три минуты лишилась путевки в плей-офф. «Красную фурию» спасла сборная Германии, которая в параллельном матче обыграла Коста-Рику, но сама при этом покинула Мундиаль.

Поражение Испании был настолько неожиданным, а игра подопечных Энрике выглядела столь невнятно, что многие подумали, будто «красная фурия» специально слила матч японцам ради более удобных соперников в плей-офф.

Подобного мнения придерживается и легенда «Мадрида» Уго Санчес:

«Это было намеренно, уверяю вас. Я, конечно, не могу читать мысли Энрике, но он точно думал о том, как лучше всего избежать встречи с Бразилией в четвертьфинале. Да, существовал риск вылета с турнира, но на этот риск стоило пойти. Дело не в том, что они боятся Бразилии, они ее уважают. Тренер в этом никогда не признается. Он просто не может заявить, что позволил сопернику победить».

Так или иначе, после третьего тура группового этапа команда Энрике оказалась в другой половине сетки, теперь «красная фурия» может встретиться с Бразилией лишь в финале:

А каких соперников вы бы выбрали для Испании? Может, вы хотели, чтобы «красная фурия» в плей-офф сыграла с более статусными сборными?