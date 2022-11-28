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📸 Момент дня. Португальцы дружно охраняли одиннадцатиметровую отметку от посягательств уругвайцев

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Во втором туре группового этапа чемпионата мира Португалия обыграла Уругвай со счетом 2:0.

Уже в добавленное время в ворота команды Алонсо был назначен пенальти. И тогда на поле началась вакханалия.

Уругвайцы ринулись в свою штрафную и попытались затоптать одиннадцатиметровую отметку, чтобы соперникам было тяжелее забить. Португальцы, заметив это, встали на защиту точки: окружили её, охраняя от хитрых уругвайцев. 

Уловка игроков Алонсо не помогла сборной Уругвая. Фернандеш точно исполнил пенальти, оформив дубль. 

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