«Реал» остался без Куртуа, «Барса» лишилась четверых игроков: последние новости команд и возможные составы на класико

В девятом туре Ла Лиги нас ждет одно из главных событий испанского футбола – класико. Игра состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу», встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Реала» и «Барселоны» на предстоящий матч.

Новости команды

«Реал»

Карло Анчелотти подтвердил, что Тибо Куртуа не сыграет с «Барсой» из-за травмы лодыжки.

На поле мы также не увидим травмированного Дани Себальоса. А вот Антонио Рюдигер, который получил неприятную травму в матче с «Шахтером», провел тренировку в специальной маске. Ожидается, что немец появится на поле в воскресенье.

«Барселона»

Жюль Кунде полностью восстановился после травмы и, вероятно, начнет матч в стартовом составе «сине-гранатовых».

В лазарете каталонцев – четыре игрока: Бельерин, Депай, Араухо и Кристенсен пропустят класико.

Возможные составы

«Реал»

«Барселона»

Как, по вашему, закончится класико? Делитесь предположениями в комментариях!