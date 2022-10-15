Гаспачо
Блог

«Реал» остался без Куртуа, «Барса» лишилась четверых игроков: последние новости команд и возможные составы на класико

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Хави Хави
Барселона Барселона
Дани Себальос Дани Себальос
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Мемфис Депай Мемфис Депай
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Жюль Кунде Жюль Кунде
Рональд Араухо Рональд Араухо
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Эктор Бельерин Эктор Бельерин
Футбол Футбол

В девятом туре Ла Лиги нас ждет одно из главных событий испанского футбола – класико. Игра состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу», встреча начнется в 17:15 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Реала» и «Барселоны» на предстоящий матч. 

Новости команды

«Реал»

Карло Анчелотти подтвердил, что Тибо Куртуа не сыграет с «Барсой» из-за травмы лодыжки.

На поле мы также не увидим травмированного Дани Себальоса. А вот Антонио Рюдигер, который получил неприятную травму в матче с «Шахтером», провел тренировку в специальной маске. Ожидается, что немец появится на поле в воскресенье.

«Барселона» 

Жюль Кунде полностью восстановился после травмы и, вероятно, начнет матч в стартовом составе «сине-гранатовых».

В лазарете каталонцев – четыре игрока: Бельерин, Депай, Араухо и Кристенсен пропустят класико.

Возможные составы

«Реал» 

«Барселона»

Как, по вашему, закончится класико? Делитесь предположениями в комментариях!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные