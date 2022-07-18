Гарет Бэйл и Джорджо Кьеллини дебютировали в МЛС

«Лос-Анжелес» в минувшее воскресенье на выезде обыграл «Нэшвилл» (1-2), в этом матче за клуб дебютировали новички Гарет Бэйл и Джорджо Кьеллини, они помогли команде укрепить лидерство в МЛС.

Благодаря этой победе «Лос-Анжелес» остается лучшим клубом МЛС на данный момент, набрав 42 очка, на одно очко опережая «Остин» и имея матч в запасе.

Колумбиец Кристиан Аранго вывел свою команду вперед на 27й минуте, забив 8й гол в сезоне.

Хани Мухтар сравнял счет, реализовав пенальти в концовке первого тайма, но уже на 46 минуте гости снова ответили – на этот раз отличился Хосе Сифуэнтес.

Несмотря на удачный результат для «Лос-Анжелеса», главным событием в матче против «Нешвилла» все-таки стали дебюты Бэйла и Кьеллини.

Презентация Гарета состоялась в прошлый понедельник, в матче с «Нешвиллом» он появился на поле на 74й минуте, заменив Аранго. Бэйл попробовал себя в игре за новый клуб, активно перемещаясь между острием атаки и правым флангом.

Джорджо Кьеллини был в заявке на предыдущий матч с «Гэлакси», но так и не вышел на поле. Против «Нэшвилла» итальянец попал в «основу» и был заменен на 60й минуте на Эдди Сегуру.