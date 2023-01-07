Оказывается, Кубок мира с исторического фото Месси – фейк! На стадион его пронесли болельщики
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Вот это поворот.
Такое вообще возможно? Да!
Аргентинская газета Clarín выяснила, что Кубок мира в руках Месси на самой залайканной фотографии мира был ненастоящим. На стадион его пронесли аргентинские болельщики, которые и рассказали историю в деталях.
Все началось с поста фотографа Clarín Фернандо де ла Ордена. Он работал на чемпионате мира в Катаре и опубликовал фото смеющихся Месси и Анхеля Ди Марии с Кубком мира в руках.
«Что их так развеселило?» – поинтересовался один из подписчиков. «Ди Мария сказал, что Лео бегал с фейковым кубком, а настоящий был у него, поэтому они смеялись», – ответил журналист.
Сам он тогда не придал этому значения. Вероятно, воспринял за шутку или подумал, что речь о реплике от ФИФА – так называемом трофее победителя, который остается командам. Оригинальный же кубок после церемонии награждения отправляется обратно в музей.
Но затем ему пришло важное сообщение: «Фернандо, только что прочитала ваш комментарий. Фейковый кубок принадлежит нам, это мы передали его футболистам. Получилось забавно».
Как обычные болельщики могли попасть с подделкой на стадион, да еще и пронести ее на поле? Сначала он не поверил, но потом сопоставил события на поле и понял, что это похоже на правду.
Владельцами поддельного трофея оказалась семейная пара из Ла-Платы. В канун Нового года журналисты Clarín побывали в гостях у Паулы Сусулич и Мануэля Саро.
«Мы планировали поездку в Катар два года, а реплику заказали через социальные сети у людей, которые занимаются изготовлением кубков. У них ушло на это полгода. Вес оригинала, внутри выполнен из смолы и кварца и покрыт золотой краской.
Идея заключалась в том, чтобы на кубке расписались футболисты, не более. Когда он пошел по рукам, мы уже не надеялись получить его обратно. Игроки и их родные минут 45 фотографировались с кубком и передавали друг другу», – вспоминают они.
Пронести поддельный трофей на стадион удалось благодаря тому, что полицейский ненадолго отвлекся – Паула и Мануэль быстренько передали трофей своему другу, который уже миновал рамки безопасности. А самое интересное началось после финального свистка:
«Мы достали кубок и начали праздновать, в этот момент мимо проходил родственник Паредеса. Он откликнулся на нашу просьбу раздобыть автограф Леандро. Вот так и началась эта безумная история».
В общей сложности поддельный Кубок мира трижды побывал на поле, в том числе оказавшись в руках у Лионеля Месси. Тогда-то и была сделана знаменитая фотография, собравшая уже 74,5 миллиона лайков. Затем Лаутаро Мартинес узнал, что трофей принадлежит Пауле и Мануэлю и вернул его обратно.
Во время интервью пара передала журналистам фотографии и видео со стадиона, которые подтверждают их слова. Они даже засняли забавный момент, когда представители ФИФА приняли поддельный кубок за настоящую реплику, но быстро убедились, что в руках у болельщиков не она.
Но как понять, какой из них поднимал Месси?
«Поначалу мы и сами не знали, но затем начали с друзьям изучать фотографии, вспомнили маршрут передвижения нашего кубка. Это действительно был он. Различия хорошо заметны по деталям нижней части, на которой есть сколы. В этом нет никаких сомнений», – уверены Паула и Мануэль.
На многочисленных фотографиях в интернете не так просто разглядеть все детали и найти отличия, но наиболее очевидное – надпись FIFA World Cup у основания. На левом фото – Лео в первые минуты празднования, справа – уже во время награждения. Видно, что отступ последних букв от прямоугольных элементов разный.
Пауле и Мануэлю удалось собрать подписи пяти футболистов – на их кубке расписались Леандро Паредес, Лаутаро Мартинес, Гвидо Родригес, Николас Гонсалес и Анхель Ди Мария. С последним они еще и умудрились встретиться уже после возвращения домой.
«Кути Ромеро сказал нам, что Анхель живет с ним в одной гостинице. Там мы встретили одну из сестер Ди Марии, которая согласилась взять наши футболки и передать Анхелю, чтобы он расписался».
Когда они приехали в Росарио в дом матери футболиста, то внезапно встретили и самого Ди Марию. Он пообщался с супругами и еще раз сфотографировался с тем самым кубком.
«Лео был с кубком и у меня тоже был кубок. Девушка из службы безопасности сказала, чтобы я никому его не отдавал. Я смотрел на свой кубок, на кубок Лео и ничего не мог понять», – вспомнил Анхель.
Паула и Мануэль говорят, что им уже предлагали продать ненастоящий Кубок мира, но они об этом даже не задумываются.
«Ответ был простой: кубок отправится в Ла-Плату и останется у нас дома. Мы собираемся сделать небольшой музей со всеми сувенирами, которые привезли из Катара».
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Фото: instagram.com/leomessi; Twitter Messi Media; Clarín/Fernando de la Orden; скриншот с YouTube-канала CLARÍN; TyCSports
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