Garrafa Sánchez
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Оказывается, Кубок мира с исторического фото Месси – фейк! На стадион его пронесли болельщики

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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Вот это поворот.

Такое вообще возможно? Да!

Аргентинская газета Clarín выяснила, что Кубок мира в руках Месси на самой залайканной фотографии мира был ненастоящим. На стадион его пронесли аргентинские болельщики, которые и рассказали историю в деталях.

Все началось с поста фотографа Clarín Фернандо де ла Ордена. Он работал на чемпионате мира в Катаре и опубликовал фото смеющихся Месси и Анхеля Ди Марии с Кубком мира в руках.

«Что их так развеселило?» – поинтересовался один из подписчиков. «Ди Мария сказал, что Лео бегал с фейковым кубком, а настоящий был у него, поэтому они смеялись», – ответил журналист.

Сам он тогда не придал этому значения. Вероятно, воспринял за шутку или подумал, что речь о реплике от ФИФА – так называемом трофее победителя, который остается командам. Оригинальный же кубок после церемонии награждения отправляется обратно в музей.

Но затем ему пришло важное сообщение: «Фернандо, только что прочитала ваш комментарий. Фейковый кубок принадлежит нам, это мы передали его футболистам. Получилось забавно».

Как обычные болельщики могли попасть с подделкой на стадион, да еще и пронести ее на поле? Сначала он не поверил, но потом сопоставил события на поле и понял, что это похоже на правду.

Владельцами поддельного трофея оказалась семейная пара из Ла-Платы. В канун Нового года журналисты Clarín побывали в гостях у Паулы Сусулич и Мануэля Саро.

«Мы планировали поездку в Катар два года, а реплику заказали через социальные сети у людей, которые занимаются изготовлением кубков. У них ушло на это полгода. Вес оригинала, внутри выполнен из смолы и кварца и покрыт золотой краской.

Идея заключалась в том, чтобы на кубке расписались футболисты, не более. Когда он пошел по рукам, мы уже не надеялись получить его обратно. Игроки и их родные минут 45 фотографировались с кубком и передавали друг другу», – вспоминают они.

Пронести поддельный трофей на стадион удалось благодаря тому, что полицейский ненадолго отвлекся – Паула и Мануэль быстренько передали трофей своему другу, который уже миновал рамки безопасности. А самое интересное началось после финального свистка:

«Мы достали кубок и начали праздновать, в этот момент мимо проходил родственник Паредеса. Он откликнулся на нашу просьбу раздобыть автограф Леандро. Вот так и началась эта безумная история».

В общей сложности поддельный Кубок мира трижды побывал на поле, в том числе оказавшись в руках у Лионеля Месси. Тогда-то и была сделана знаменитая фотография, собравшая уже 74,5 миллиона лайков. Затем Лаутаро Мартинес узнал, что трофей принадлежит Пауле и Мануэлю и вернул его обратно.

Во время интервью пара передала журналистам фотографии и видео со стадиона, которые подтверждают их слова. Они даже засняли забавный момент, когда представители ФИФА приняли поддельный кубок за настоящую реплику, но быстро убедились, что в руках у болельщиков не она.

Но как понять, какой из них поднимал Месси?

«Поначалу мы и сами не знали, но затем начали с друзьям изучать фотографии, вспомнили маршрут передвижения нашего кубка. Это действительно был он. Различия хорошо заметны по деталям нижней части, на которой есть сколы. В этом нет никаких сомнений», – уверены Паула и Мануэль.

На многочисленных фотографиях в интернете не так просто разглядеть все детали и найти отличия, но наиболее очевидное – надпись FIFA World Cup у основания. На левом фото – Лео в первые минуты празднования, справа – уже во время награждения. Видно, что отступ последних букв от прямоугольных элементов разный.

Пауле и Мануэлю удалось собрать подписи пяти футболистов – на их кубке расписались Леандро Паредес, Лаутаро Мартинес, Гвидо Родригес, Николас Гонсалес и Анхель Ди Мария. С последним они еще и умудрились встретиться уже после возвращения домой.

«Кути Ромеро сказал нам, что Анхель живет с ним в одной гостинице. Там мы встретили одну из сестер Ди Марии, которая согласилась взять наши футболки и передать Анхелю, чтобы он расписался».

Когда они приехали в Росарио в дом матери футболиста, то внезапно встретили и самого Ди Марию. Он пообщался с супругами и еще раз сфотографировался с тем самым кубком.

«Лео был с кубком и у меня тоже был кубок. Девушка из службы безопасности сказала, чтобы я никому его не отдавал. Я смотрел на свой кубок, на кубок Лео и ничего не мог понять», – вспомнил Анхель.

Паула и Мануэль говорят, что им уже предлагали продать ненастоящий Кубок мира, но они об этом даже не задумываются.

«Ответ был простой: кубок отправится в Ла-Плату и останется у нас дома. Мы собираемся сделать небольшой музей со всеми сувенирами, которые привезли из Катара».

GARRAFA SÁNCHEZ — ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ О ЮЖНОАМЕРИКАНСКОМ ФУТБОЛЕ

Мак Аллистер начинал 2022-й в запасе «Брайтона», а закончил чемпионом мира и трансферной целью «Челси». Он важнейший союзник Месси

Лаутаро травили за реализацию на ЧМ – в клубе все иначе. Без него сейчас невозможно представить «Интер»

Фото: instagram.com/leomessi; Twitter Messi Media; Clarín/Fernando de la Orden; скриншот с YouTube-канала CLARÍN; TyCSports

10 комментариев

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Федя Букин
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Настоящий у Криштиану 😌
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petrovichch
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На стадион пронесли фейк, Месси, фото? Кто на ком стоял?
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leprikon
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Ответ Xm.md
Фейковый кубок фейковому чемпиону, логично
не фейковому чемпиону, а фейковым чемпионам
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Anton Kortenko
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лол, у Месси нет фото с настоящим кубком мира. всё, он снова не величайший, надо в 2026-м побеждать.
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Xm.md
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Ответ Phoebe
иди покупай билет в Саудовскую Аравию.
Зачем? Я же не фанат Роналду
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Мадрид наказывает!
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Какой "чемпион", такой и кубок.
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Phoebe
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Ответ Xm.md
Фейковый кубок фейковому чемпиону, логично
иди покупай билет в Саудовскую Аравию.
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Xm.md
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Фейковый кубок фейковому чемпиону, логично
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Direct free kick
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Бутафорской звезде бутафорский кубок за бутафорский турнир. Всё логично
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Безымянный болельщик
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Там с футболистами затесались посторонние турецкие повара, чего уж поддельному кубку удивляться?
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