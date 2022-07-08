Тевес – уже тренер. Он подражает Конте и борется с Рикельме, за его приходом в «Росарио» стоит экс-президент Аргентины

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В начале июня Карлос Тевес объявил о завершении карьеры и желании попробовать себя в новой роли, а уже через две недели возглавил «Росарио Сентраль». В истории стремительного перевоплощения Апаче в тренера слились борьба за власть в двух клубах, противостояние с Рикельме, серьезные деньги и даже большая политика — выборы президента Аргентины.

Тевес мечтал выиграть для «Боки» Кубок Либертадорес, но устал от Рикельме и потерял смысл в продолжении карьеры после смерти отца

Закончить с футболом Тевес мог еще в марте 2020 года. В последнем туре чемпионата Аргентины «Бока» принимала «Химнасию» из Ла-Платы. Перед матчем переполненная «Бомбонера» невероятно эмоционально встретила Диего Марадону — его последнее появление на публике под неумолкающие десятиминутные овации, которые теперь смотрятся жутковато.

На глазах у Марадоны и своего приемного отца Сегундо (главного человека в его жизни) Карлос забил победный и как оказалось золотой гол, вырвав чемпионство из рук внезапно потерявшего очки «Ривер Плейта». Лучше момента для завершения и не придумаешь. «Тогда я был максимально счастлив», — вспоминал Тевес. Но еще он грезил седьмым Кубком Либертадорес для «Боки» — мечта, ради которой и возвращался.

Это была последняя игра в присутствии зрителей, на трибуны они вернулись спустя более чем год, но Тевеса уже не было в «Боке». Сначала большим ударом стала смерть Марадоны, затем изнурительная пандемия унесла жизнь отца, буквально умиравшего несколько месяцев у него на глазах. Карлитос не мог думать о футболе, рыдая в перерывах матчей. Не добавляли сил и неудачи в Кубке Либертадорес.

В тяжелый момент Тевес не нашел поддержки от клуба. У него были плохие отношения с Рикельме, чей сложный характер привел к тому, что «Бока» разучилась полюбовно расставаться с футболистами (что не нравилось Карлитосу) и вообще вести переговоры. Но самая дичь творилась, когда речь шла о продлении контракта — члены футбольного совета открыто вели холодную войну против капитана. Хорхе Бермудес и Рауль Каскини называли его списанным игроком и обвиняли в обмане болельщиков, никто из руководства не приехал на прощание с отцом Тевеса.

«Я дал ясно понять, чтобы меня не трогали. Прихожу рано, ухожу последним и показываю ребятам, как надо работать. Тренируюсь, играю и ухожу домой. Им надо было сражаться не со мной. Что касается Рикельме, то мы уважаем друг друга. Теперь он может спокойно управлять клубом», – сказал Тевес сразу после того, как объявил об уходе летом прошлого года.

Тогда он не ставил крест на карьере футболиста, лишь дав понять, что морально отдал «Боке» все что мог и в Аргентине ни за один другой клуб играть не будет. Его ждали в МЛС или даже в Европе. Наигравшись в футбол с друзьями во дворе и попутешествовав с семьей, Тевес решил иначе.

«Я потерял своего фаната номер один, и из-за этого больше не хотел играть».

Тевес хотел стать тренером, в уме держит возвращение в «Боку». За ним стоят бывший глава клуба и экс-президент Аргентины, которые хотят вернуть власть

Причиной конфронтации были близкие отношения Тевеса с бывшим президентом клуба Даниэлем Анхелиси. В прессе появлялись фотографии их совместного отдыха, а футболиста обвиняли в подрывной деятельности с целью возвращения прежней власти. После ухода Карлитоса Анхелиси официально объявил его фронтменом своей будущей президентской кампании:

«Мы собираемся объединить оппозицию. Я вижу большое желание Тевеса участвовать в политической жизни «Боки», потому что он любит клуб и может внести большой вклад в его развитие. Хорошо, что Тевес вместе с нами, он всегда хотел возглавить «Боку».

Маурисио Макри, Карлос Тевес и Даниэль Анхелиси

Было непонятно, какую роль готовят Тевесу — непосредственно президентское кресло или место в команде объединенного кандидата с последующей должностью вице-президента, как было в случае с Рикельме. От планов по захвату власти никто не отказывался, просто появилась новая опция – теперь Апаче может вернуться в качестве тренера, если все получится в «Росарио Сентраль».

Желание вновь встать у руля «Бока Хуниорс» — не просто личные амбиции владельца игорного бизнеса Анхелиси, за этим скрывается готовящийся реванш макристов в аргентинском футболе и всей политической жизни страны. Под руководством Маурисио Макри «Бока» пережила золотой век, выиграв 17 титулов, в том числе четыре Кубка Либертадорес, два Межконтинентальных кубка и семь чемпионатов Аргентины.

Макри и его преемники рулили «Бокой» 24 года, пока в 2019-м Анхелиси не сложил полномочия (не мог избираться больше двух сроков подряд), а кандидат от партии власти Кристиан Грибаудо проиграл Хорхе Амеалю (нынешний президент) и Хуану Роману Рикельме в голосовании с участием рекордного количества избирателей – почти 40 тысяч. Тевес оказался идеальной фигурой для макристов, чтобы бросить вызов Рикельме, который собирается занять место теряющего хватку Амеаля.

Тогда же, в 2019-м, сам Макри не смог переизбраться на выборах президента Аргентины, проиграв перонисту и киршнеристу (левоцентристская альтернатива неолиберализму) Альберто Фернандесу. Теперь макристы, которых можно охарактеризовать как правых неолибералов, готовятся взять реванш – говорят, Макри стал владельцем одной из крупнейших аргентинских газет La Nación. Сам он пока не решил, идти на второй срок или поддержать одного из оппозиционных кандидатов.

Компромиссной фигурой может стать глава правительства Буэнос-Айреса Орасио Родригес Ларрета. Они проработали вместе два десятилетия, но в последнее время у них возникали разногласия. Ларрета ведет свою собственную игру и по этой причине заблокировал приход в тренерский штаб Тевеса в «Росарио Сентраль» Карлоса Ретеги, легендарного аргентинского тренера по хоккею на траве, приводившего мужскую и женскую сборные Аргентины к победам на Олимпиаде и чемпионате мира.

Карлос Ретеги и Орасио Родригес Ларрета

Возглавляющий министерство спорта столицы Чапа Ретеги давно хотел попробовать в футболе (мечтает тренировать «Боку») и вместе с Тевесом готовил совместный тренерский проект. Он должен был занять место главного из-за отсутствия у Карлитоса лицензии и подтягивать того в теории и тактике. Однако Ларрета не отпустил Ретеги, который уже на следующий день после назначения Тевеса был вынужден публично заявлять о приверженности к главе правительства.

Не зря говорят, что выборы в «Боке» – это как миниатюра национальных выборов. Нового президента Аргентина узнает 29 октября 2023 года, «Бока» — следом в декабре.

Вместе с Тевесом в «Росарио Сентраль» приходит теневой хозяин аргентинского футбола. Возможно, это станет плацдармом для появления частных клубов

В декабре 2001 года Аргентину накрыл самый тяжелый экономический кризис в истории. Бывший футболист Кристиан Брагарник совмещал работу в небольшом видеосалоне с учебой на юриста. Он не смог подняться выше пятого дивизиона, однако не утратил страсть к игре. В свободное время его увлекало монтирование футбольных нарезок, которые он предлагал клиентам магазина.

Работа не сулила никаких перспектив, особенно в новой реальности, когда вдруг судьба свела с полузащитником Мариано Монрроем. Принадлежавший «Арсеналу Саранди» игрок по совету отца пришел в салон сделать нарезку с лучшими моментами своей игры. Брагарник придумал разослать кассету мексиканским клубам через своего приятеля Эдуардо Фуэнтеса, игравшего в Мексике.

Отправленное по DHL видео настолько приглянулось «Ирапуато» из второго дивизиона, что они выложили за аргентинца 400 тысяч долларов. Брагарник отправился в Мексику вместе с Монрроем и назад уже не вернулся. Ему предложили работу в структуре клуба, а вскоре он стал президентом «Керетаро», чьим фармом на тот момент являлся «Ирапуато».

Стремительный карьерный взлет объяснялся просто — до 70% денег поступали в мексиканский футбол от наркоторговли. За «Керетаро» и «Ирапуато» стоял Тирсо Мартинес Санчес по прозвищу «El Futbolista», бывший соратник Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, имевший связи с картелем «Хуарес» и колумбийскими наркоторговцами. Трансферы футболистов были золотой жилой для отмывания денег, поэтому наркобароны взяли предприимчивого агента в оборот.

Все закончилось в 2004-м расследованием Генеральной прокуратуры Мексики и исключением обоих клубов из чемпионата из-за подозрений в связях с организованной преступностью. За Санчесом начали охоту в США, спустя десять лет поймали, а в 2020-м к шести уже проведенным за решеткой годам добавили лишь два — за ценные показания, в том числе против Гусмана. Брагарник тоже становился фигурантом расследований, но постоянно выходил сухим из воды.

Кристиан Брагарник

«Он работал с миллиардерами, но никогда не спрашивал, откуда деньги. Его функции ограничивались консультациями по трансферам футболистов и тренеров», — рассказывал пожелавший остаться неназванным друг Кристиана.

«К сожалению, там это было в порядке вещей. Сами мы не перевозили наркотики, но с нами постоянно путешествовали наркокурьеры, их можно было легко распознать. Кристиана всегда будут связывать с картелями, ведь те два клуба были очень сильно запятнаны. Мексиканский футбол был похож на колумбийский», — вспоминал Монррой.

Брагарник вернулся в Аргентину, чтобы построить собственную империю. Первая в жизни сделка помогла заслужить уважение влиятельной семьи Грондоны, стоявшей у истоков «Арсенала Саранди». Крестный отец аргентинского футбола Хулио Умберто Грондона тогда уже 25 лет возглавлял AFA, а его сын Хулито рулил клубом. Брагарник начал с нижних дивизионов и обрастал клубами, футболистами и тренерами, попадавшими под его влияние. Не забывал и про большие мексиканские деньги — в 2007-м наладил связи с Хорхе Хэнком-младшим и стал консультантом «Grupo Caliente», владевшей «Тихуаной». Его отец, мексиканский олигарх и политик, также подозревался в связях с картелями.

Начиная с «Дефенсы и Хустисии», «Колона», «Годой Круса», «Сан-Мартина Тукуман», он постепенно подбирался к грандам. В 2014 году «Индепендьенте» и «Расингом» в Класико Авельянеды рулили «его» тренеры Хорхе Альмирон и Диего Кокка, а на поле в одной игре могло находиться более половины игроков Брагарника. Вскоре удалось добраться и до «Боки Хуниорс», куда он привез из Мексики Дарио Бенедетто. Даниэль Анхелиси настолько восхитился трансфером лучшей девятки генуэзцев со времен Мартина Палермо, что сделал Брагарника своей правой рукой.

Сегодня с агентством «Score Fútbol S.A.» работают более 100 аргентинских футболистов и 20 тренеров, среди которых Эдуардо Коудет («Сельта)», Антонио Мохамед («Атлетико Минейро»), Себастьян Бекасессе («Дефенса и Хустисия)» и многие другие. Влияние его основателя распространяется на клубы из Аргентины, Чили, Мексики и даже Испании (в 2019 году приобрел 90% «Эльче»). Когда-то в офисе Брагарника висела афиша фильма «Лицо со шрамом», но теперь на месте Аль Пачино красуется Марадона — как иллюстрация абсолютной власти в аргентинском футболе.

Империя Брагарника может обрасти еще большим могуществом. Возвращение макристов приблизит появление в Аргентине SAD — преобразование клубов из некоммерческих гражданских ассоциаций в частные спортивные корпорации. Четыре года назад попытка разбилась о протесты, теперь «Росарио Сентраль» может оказаться стартовой площадкой для воплощения давней мечты тандема Макри — Анхелиси, близких друзей Брагарника.

В «Росарио» полная жесть: огромные долги, протесты фанатов, президент слег с сердечным приступом, а власть пытается захватить его зам

Последние два года «Росарио Сентраль» тренировал Кили Гонсалес, но ставка на местную легенду не сработала — команда провалилась на всех фронтах. Из хорошего были только крупная победа над «Ньюэллс Олд Бойс» (3:0) в Класико Росарино и привлечение молодежи. В марте пришел Леандро Сомоса (тоже первая самостоятельная работа), который уже после двух туров чемпионата подал в отставку. «Сентраль» остался без двух лидеров-ветеранов Марко Рубена (завершил карьеру) и Эмилиано Веккио (ушел в «Расинг»), а входящих трансферов тренер не дождался.

«Руководство мыслями сейчас не с командой», — сказал Сомоса на прощание.

Президенту клуба Родольфо Ди Поллине действительно было не до этого. Ужасные результаты и финансовые проблемы (собрание членов отклонило бюджет клуба) привели к протестам оппозиции и фанатов с требованием досрочных выборов. После того, как подъезд его дома разукрасили граффити с угрозами он слег в больницу с сердцем. Бразды правления прибрал вице-президент Рикардо Карлони, который назначил Тевеса по совету своего друга Клаудио Тапия, президента Ассоциации футбола Аргентины.

У Карлони были натянутые отношения с Ди Поллиной с тех пор, как в самом начале правления президент во время его отпуска уволил с поста главного тренера Эдгардо Баусу. Карлони имеет виды на октябрьские выборы и делает ставку на Тевеса как на ключевой козырь в предвыборной борьбе. Это раскололо правящую партию «Foro Canallas Unidos» на несколько частей, выступает против и оппозиция. Известный журналист, писатель, депутат Санта-Фе от «Социального фронта» и болельщик «Росарио Сентраль» Карлос Дель Фреде выражает общее мнение противников прихода Тевеса и Брагарника:

«Сентраль» — это детище обычных рабочих железной дороги, а сегодня его превращают в бизнес-площадку. Желая сохранить власть, руководство клуба продает нашу историю. Сразу вспоминается знаменитая фраза Хулио Грондоны, ставшая символом отмывания денег, что «AFA не спрашивает о происхождении средств». Очень печально, когда бизнес немногих заключается в манипулировании страстью миллионов».

Подъезд дома президента «Росарио Сентраль»

Ведущий клубной программы на местном радио Умберто Главинич вспоминает, как в 2003 году бизнесмен Даниэль Гринбанк в обмен на спасение от банкротства заполучил права на многих молодых игроков команды: «В итоге клуб потерял своих воспитанников, многие из которых потом нигде не играли. Мы не хотим тренера, который приводит с собой Анхелиси, это неуважение нашей истории и позор».

«У меня есть друзья, которые просят исключить их из фанатов из-за прихода Тевеса. Это часть огромной политической пропасти, которая разделяет нас как страну», — утверждает бухгалтер Хосе Васкес, лидер одного из крупнейших фанатских объединений.

Впрочем, не все болельщики из Росарио, в котором традиционно преобладают левые взгляды, относятся враждебно к приходу «неолиберальных мафиози из Буэнос-Айреса». Более половины опрошенных местной радиостанцией Rosario LT8 поддержали назначение Тевеса — 55% против 45%. «Мне все равно, нам нужны футболисты и деньги. А если Тевес макриста, это еще лучше» — уверена 49-летняя врач Мария Эухения.

Но главным героем стал мальчик из Росарио, давший интервью ESPN. Он долго приводил аргументы и даже выразил сожаление и стыд от того, как обошлись с кумиром клуба Пабло «Витамина» Санчесом (был креатурой президента и уже почти принял команду после ухода Сомосы), а потом в конце выдал то, что завирусилось в интернете: «Нас устраивает Тевес. Он приведет подкрепление, поможет команде. На нужен тот, кто заплатит все долги, которые оставил этот президент-сынок тысячи шлюх».

Ориентир Тевеса — Антонио Конте, но пока нет даже тренерской лицензии. Тапия лично разрешил ему работать, а еще по его просьбе перенес матч Кубка Аргентины

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия — тоже близкий друг Карлоса Тевеса. Они были соседями в элитном закрытом поселке под Буэнос-Айресом, а после переезда футболист продал функционеру свой дом. Помимо личной рекомендации глава AFA еще и разрешил Тевесу работать без лицензии — он подписывает протоколы матчей как главный тренер, хотя правилами это запрещено, что ожидаемо вызвало критику тренерского сообщества.

«Только вчера пришло в голову стать тренером, а уже сегодня работает в элите. В Аргентине нужно три года учиться на тренерских курсах, но я ни разу не видел Тевеса за партой. Хотя Тапия придумает какой-нибудь ускоренный онлайн-курс, который он якобы прошел», — уверен одиозный аргентинский тренер Рикардо Карусо Ломбарди.

Апаче не стесняется пользоваться покровительством Тапии (кстати, фаната «Бока Хуниорс»), первым же делом попросив перенести матч 1/16 финала Кубка Аргентины против «Кильмеса». Его просьба была удовлетворена, даже несмотря на распроданные клубом из пригорода Буэнос-Айреса пакетные туры в Кордову для болельщиков. Вместо этого Тевес провел небольшой сбор на базе сборной Аргентины в Эсейсе (куда тоже не пускают абы кого), чтобы познакомиться с командой.

Карлос Тевес со своими братьями

Тевес на протяжении нескольких месяцев готовил тренерский проект вместе с со своими братьями Диего, Мигелем и Ариэлем (они вместе пришли в «Сентраль»), а также Чапой Ретеги. Он открыто признает, что ему не хватает теоретических и тактических знаний, а также опыта общения с игроками и прессой. С этим должен был помогать Ретеги, поэтому Тевес на него обиделся: «Он называл меня своим другом. Если у меня такие друзья, тогда какие будут враги?»

Говорить о философии Карлитоса рано, но можно ожидать от футболистов такой же страсти и отношения к делу. Работающий с ним бизнес-тренер Роберто Росси рассказал об идее всестороннего развития игроков: «В первую очередь его интересуют аспекты лидерства и командной работы. Он хочет поднять планку и готовит проект комплексного развития футболистов — отношение к игроку, как к человеку, а не товару. Чтобы игрок постоянно учился, развивался как личность и был интегрирован в общество».

Свой авторитет и огромный жизненный опыт Тевес считает главным преимуществом. В футбольном плане своим учителем он называет знаменитого итальянского тренера: «У меня был отличный образец для подражания — Антонио Конте в «Ювентусе». Именно у него я почерпнул больше всего знаний как футболист. Постараюсь, чтобы моя команда играла в похожий хотя бы наполовину футбол».

Два первых матча «Росарио Сентраль» проиграл, пока Тевес ищет наилучшее сочетание перед класико с «Ньюэллсом», меняя схемы и проводя большую ротацию состава.

«У меня было много предложений, но я выбрал Росарио из-за местных людей. Если все пойдет хорошо, мы наделаем много шума. Убежден, что нам удастся разбудить спящего гиганта».

GARRAFA SÁNCHEZ — ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ О ЮЖНОАМЕРИКАНСКОМ ФУТБОЛЕ

«Я потерял фаната номер один». Тевес завершил карьеру из-за смерти приемного отца

Вспоминаем главное из карьеры Тевеса: мегасвязка с Руни и Кришем, ненависть китайцев и два месяца в реанимации

Фото: Twitter CA Rosario Central; Ole; Prensa GCBA; Infobae; La Capital/Marcelo Bustamante; Instagram Карлоса Тевеса; Gettyimages.ru/Luciano Bisbal