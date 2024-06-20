«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе

На легкоатлетическом турнире на Играх БРИКС россияне предсказуемо доминировали – конкуренция только со стороны белорусов.

В остальном – веселье: в некоторых дисциплинах всего по 4-5 участников, да и уровень многих гостей – откровенно любительский.

Ну, для наглядности: личный рекорд спортсмена из Абхазии на 5000 м – 17:30. Я никогда не занимался бегом всерьез, но у меня – 17:19. А вот высотой в школьные годы увлекался, прыгал 2,11. У двух взрослых участников турнира в Казани личники были меньше.

Однако несколько ярких результатов на «Центральном» показаны. Самый-самый – в женском шесте. Полина Кнороз долго разгонялась, но в итоге дала 4,80 – на 2 см выше, чем у победительницы на недавнем чемпионате Европы в Риме. Еще это 8-й результат сезона в мире, причем 6 из них были показаны зимой, в манеже.

У лидера, Молли Кодри – 4,86. Все очень близко.

Мы поговорили с Полиной, которая не расслабилась из-за скромной конкуренции.

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– Ты и плакала, и прыгала от счастья – что это было?

– Поплакать успела еще в секторе! 4,55, а у меня третья попытка. Думала: «Ну все, проиграла, я не прыгну». Уже почти смирилась с третьим местом. Подхожу к тренеру, колбасит страшно. А он посмотрел на меня как на сумасшедшую: «Полина, сделай то, что ты умеешь». Вроде банально, но я как-то успокоилась.

– А почему тебя так колбасило-то?

– Да очень эмоциональная. И вот эта история, что нужно соревноваться с планкой и с собой – вообще не про меня. Мне нужно соревноваться конкретно с соперницами. Они умеют прыгать начальные высоты с первых попыток, а я нет – и это очень сильно подбивает. Вот они дали с первой, а я стою уже на третьей, и в этот момент в голове: ну все, я говно, я все проиграла, я ничего не умею.

Наверное, нужно поработать с психологом, потому что на меня это очень давит. Головой понимаю, что высоты легкие, но эмоции накрывают.

– Ты во всем такая самокритичная?

– Каждый старт, когда прыгаю ниже 4,70 – я говно.

– А в жизни себе такое можешь сказать?

– А в жизни я потрясающая, лучшая, и нет такого прожектора, который мог бы осветить меня, ха-ха!

– Ты сказала, что кайфуешь от соревновательного процесса и любишь, когда есть с кем зарубиться. Какие были мысли, когда вышла в сектор в Казани и поняла, что вас четверо?

– Сильно удивилась. Изначально с нами была Ира Жук, у которой личка 4,80, и у меня даже появился мандражик в предвкушении борьбы. А потом раз – и выясняется, что она снимается. Нас осталось всего четверо – это грустно и скучно.

– Не так представляла себе Игры БРИКС?

– Их позиционировали как мини-Олимпиаду. Но, блин, нас четыре человека в секторе! Какая это Олимпиада, камон?! На 100-метровке нет даже предварительных забегов – сразу финалы. Что это такое? Это старт, сделанный на быструю руку.

Круто, что он есть, но нагонять пафоса не надо. Тут хорошая организация, ничего плохого сказать про турнир не могу. Просто не понимаю, зачем его превозносить как что-то сумасшедшее.

– Зато с флагом побегала.

– Кстати, первый раз в жизни. Получается, с дебютом меня!

– Понравилось?

– Необычно. Но, блин, хочется немного на других стартах побегать с российским флагом – на чемпионате мира, на Олимпиаде. Да хотя бы на чемпионате Европы!

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– Видел, в микст-зоне ты долго спорила, на каком месте в мировом рейтинге сейчас находишься. Это для тебя так важно?

– Конечно! Я слежу. И восьмое место мне не нравится. Вроде бы быть в топ-10 в мире – прикольно. Но можно лучше. Тем более до первой строчки всего 6 см.

– Греет душу, что со своими 4,80 ты бы выиграла недавний чемпионат Европы?

– Дааааа! Вот это ощущать реально приятно. Бальзам на душу.

– Некоторые спортсмены не включают международные старты, потому что больно смотреть с дивана и понимать, что те медали должны быть твоими.

– А я не могу сказать, что точно выиграла бы. Кто знает, как бы я повела себя на огромном стадионе и в такой конкуренции? Может быть, дала бы еще больше, а, может, зажалась.

Это тут я королева под софитами – после того, как Аксана Гатауллина закончила на 4,55, прыгала одна. А на международной арене я никакая не королева. Там у всех такие результаты. И мне было бы очень интересно с ними посоревноваться. Не представляешь, как я этого хочу.

– Некоторые легкоатлеты смирились.

– А я нет! Я хочу выступать на международных стартах, мысли об этом меня мотивируют.

– Можешь представить, что у тебя в карьере их больше не будет?

– Можно предположить такой ход событий, но поверить в него головой – не могу. Как? Ты вкалываешь, горишь, ставишь на это всю жизнь – и все уйдет в никуда? Нет!

– Про Олимпиаду тебе сейчас тяжело говорить?

– У меня, получается, вторая мимо. В Токио меня прокатили незаконно. И очень нравится, как потом успокаивали старшие тренеры: «Не переживай, на следующую съездишь». Охеренно съездила, да? Спасибо!

– Припоминала им те слова?

– Да постоянно! «Ну че, поехала я на Олимпиаду? Спасибо вам». Ты вспомни, я тогда и по рейтингу проходила, и норматив у меня был, и статус нейтральный. А не взяли…

– Хотя тогда, перед Токио, ты больше переживала за своего парня – Тимура Моргунова. Который пролетел из-за отсутствия нейтрального статуса.

– Он мог брать там медаль. А я на тот момент, объективно, нет. Для меня это был бы офигенный опыт, могла бы попасть в пятерку и увезти оттуда колоссальные эмоции, и это точно дало бы задел на будущее.

Но теперь я реально боролась бы за тройку. Ну, могла бы… У нас сейчас все девчонки ровненькие. Можно было бы и выиграть! Ведь кто знает, как меня проперло бы на таких соревнованиях? На этом сумасшедшем адреналине дала бы 4,90 – и привет. А вместо этого я выступаю в Казани…

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– Ты замечаешь, что тренеры тебя побаиваются? Когда после попытки подходишь – все вытягиваются по струнке.

– Многие считают, что я какая-то стерва и сука. И со стороны это действительно может выглядеть так. Но это все на сумасшедших эмоциях! Что мы делаем, когда сильно расстроены или злы? Отрываемся на самых близких. Это человеческий фактор.

Остальные так не поступают? Ну-ну, рассказывайте. И мое близкое окружение прекрасно это понимает, поэтому, когда я в секторе, они стоят с покерфейсом. Потом видят, что успокоилась – можно поговорить. Мне повезло, что тренер это понимает. Другой бы давно дал по башке.

Но это же спорт, эмоции. А в жизни я очень добрая и хорошая.

– При этом не боишься говорить что думаешь. Или выложить в соцсети таракана в тарелке из столовки на сборах в Новогорске.

– Так если это было! Я никого не оскорбляла. Но надо же с этим что-то делать? И это дало плоды. Больше тараканов я не видела.

– Построения у вас еще проводятся?

– К счастью, отменили. Это был какой-то прикол от наших управляющих. Извините, мне 25, а есть те, кому за 30, у кого-то уже дети – и все мы идем с утра на это построение. Ну, с ума сошли?

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– Знаешь, какой был самый заплюсованный комментарий под твоим прошлым интервью Спортсу?

– Неа, какой?

– «Кто-нибудь текст прочитал?»

– Ой, а почему?

– Залипли на фотках.

– А, ясно, ха-ха. Не знаю, как это комментировать. Конечно, приятно, когда называют красивой и сексуальной. Но зачем концентрироваться только на этом? Хотела бы, чтобы люди слушали, а не просто смотрели на меня полуголую в секторе.

– Фотки привлекают сильнее.

– Давай честно: хочется внимания и к внешнему виду, и к внутреннему миру. Я же не кукла. А встречаются мужики, которые стоят и просто пускают слюни – это мерзко.

Вот недавно гуляли с подружкой. У меня было классное платье, которое подчеркивало прелести моего тела, я была в прекрасном настроении. И тут навстречу три парня. Русские. Свист, какие-то звуки, «ой, а что это за киска». Фу! Так мерзко! Захотелось переодеться или вообще не выходить больше на улицу.

И я не хочу, чтобы так ко мне относились и в секторе. Это до блевоты. Парни, в таких ситуациях представьте ваших мам или дочерей. Хотели бы, чтобы к ним так обращались?

Внимание-то разное бывает. Если нравится кто-то, так и скажи: «Девушка, вы такая красивая». Вот когда говорят так – это приятно. А эти «фи-фи» – ужас.

– И последнее. Ты – девушка с характером. Кто у вас в паре главный: ты или Тимур?

– Это как в той присказке про шею и голову. Но все-таки главный – Тимур. Он мужчина. Да и нельзя девушке отвечать на такие вопросы по-другому, ха-ха.

Фото: РИА Новости /Александр Кряжев, Михаил Воскресенский; Vegard/Keystone Press Agency /Global Look Press ; instagram.com/polly_pv__