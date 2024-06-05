Забег на Никольской – супер. Но Губерниев и Бузова затмили всех спортсменов 🤷‍♂️

Второй год подряд на Никольской провели спринтерские забеги .

Идея точно хорошая: легкоатлетический движ в людном и красивом месте с претензией на шоу – на руку виду спорта. Плюс по организации в сравнении с прошлым годом есть прогресс.

Но сделать еще лучше однозначно можно.

1. Что за тоска с пешеходными забегами?

Боксеры во главе с Роем Джонсом и бывшие жены футболистов под предводительством Ольги Бузовой свои 60 метров преодолели практически пешком. В чем смысл этого действа – непонятно. В прошлом году даже мощный и явно не фанатеющий от спринта Михаил Кокляев выкладывался полностью – и это было круто.

Лучше, наоборот, привнести разнообразие. Можно поставить на старт ходоков, прыгунов в длину, которые преодолевали бы дистанцию прыжками, или отправить кувыркаться 60 м гимнастов. Но когда сразу в нескольких забегах люди трусят, взявшись за руки, это выглядит скучно и нелепо.

2. Потенциал звезд шоу-бизнеса не используется

Один из забегов состоял из бывших жен футболистов: Ольги Бузовой, Марии Погребняк и Аланы Мамаевой.

Вместе со звездой фигурки Евгенией Медведевой бежали блогерки HELEN YES и Милана Хаметова. Какие-то популярные в соцсетях ребятки вышли на старт с Дмитрием Губерниевым.

Ко всем ним интерес в микст-зоне был в разы выше, чем к спортсменам.

И вот эти дамы-певицы и покорительницы тиктока – с огромной аудиторией, да, но на этом празднике спорта они были не вместе с легкоатлетами, а в своей, отдельной вселенной. Которая с миром Сергея Шубенкова и Кристины Макаренко никак не пересекалась – ни соцсетийно, ни вживую.

Если ВФЛА хотела поднять узнаваемость спортсменов за счет звезд, то миссия провалена. Блогеры просто выложили в соцсети по паре сторис с посылом «смотрите, какие мы молодцы – еще и соревноваться успеваем». Вот только это все про пиар себя, но никак не легкой атлетики.

Можно же объединить эти две планеты. Выходят на дорожку Бузова и Макаренко, но одна бежит 25 м, а вторая – 60. Это и весело, и зрелищно, и Ольга на себе прочувствует, что такое скорость. И тогда уже по соцсетям разлетятся не подруги по футбольному (не-)счастью, а самая быстрая девушка страны.

При нынешних же раскладах главными на вечере были не легкоатлеты, а скорее Бузова, Алана Мамаева и HELEN YES.

3. Эффект Губерниева

По-настоящему органично во всей этой истории смотрелся только Губерниев.

Да, он гораздо популярнее спортсменов – у него практически абсолютная узнаваемость даже среди случайных прохожих.

Но Дмитрий а) напрямую ассоциируется со спортом, и некоторые приходили к помосту только на его голос; б) не зацикливался на себе, а отвешивал сочные комплименты спортсменам, многократно повторяя их фамилии; в) единственный из всех, говоривших в микрофон, напоминал про «Мемориал братьев Знаменских», который пройдет в четверг.

Казалось бы, шоу в центре Москвы – лучшее место для рекламы стадионных соревнований. «Понравилось? Там будет еще круче». Однако, кроме Губерниева, как будто бы никто об этом не думал.

4. Организуйте спортсменам фотосессию со зрителями после турнира

А ведь затея с рекламой походов на легкую атлетику точно не безнадежна. Зрители на Никольской открыто восторгались фигурами девушек-участниц – не блогерок, а спортсменок.

А с Шубенковым, несмотря на скромное третье место, после финиша фоткались минут 15-20. Причем не из-за того, что он тот самый парень, обыгрывавший в барьерном спринте всех темнокожих. Людям откликнулись его вайб и харизма. Некоторые сразу после фото спрашивали его имя – и тут же забивали в поисковике.

То есть наживка-то была. Эти люди вызывают интерес.

Но не было продумано даже фотосессии после турнира, где все желающие могли бы чуть ближе познакомиться с понравившимися спортсменами. В этом плане получился сумбур: если Шубенков на опыте догадался выйти к толпе, то большинство бегунов просто ушли. Они не привыкли к другому.

5. За атлетов можно порадоваться

Зато спортсмены точно кайфанули. После пустых стадионов пробежать в центре Москвы и в камерной обстановке получить порцию оваций и внимания – это праздник.

Хочется, чтобы в их карьере такого было побольше. Однако впереди, кажется, голые трибуны на «Братьях Знаменских» в четверг.

Фото: РИА Новости /Михаил Воскресенский