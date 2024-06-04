Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

Новость о переносе Игр Дружбы на 2025 год – не сенсация.

Догадки возникали еще несколько недель назад. В регионах легкая паника началась, конечно, раньше.

Но это тот случай, когда радости от сбывшегося инсайда не испытываешь. Не надо быть пророком для предсказания, что этап «Тур де Франс» на пробитых колесах не проехать.

Вокруг Игр было слишком много понтов. И все эти «бахбудетсампроситьсякнам» удивляли. Боссы нашего спорта охотно заводили пафосные речи , не обращая внимания на ситуацию в мире; но когда стало понятно, что пахнет отменой – все пропали.

Текст о проблемах турнира вышел на Спортс в начале мая, информация о переносе разлетелась в субботу, но официальные лица до сих пор молчат. Никто не хочет быть гонцом, приносящим дурные вести. Флер вины и неудачи никому не нужен. Ну, и у каждого алиби:

● Михаил Дегтярев, новый министр спорта, только-только принял хозяйство, он как бы ни при чем;

● Олег Матыцин, прежний министр, уже не при делах – так зачем что-то объявлять ему?

● Станислав Поздняков вообще в стороне, потому что ОКР не имеет прямого отношения к проведению Игр дружбы;

● есть Алексей Сорокин, глава оргкомитета. Но опять же – по организации-то все может идти по плану, турнир болтает совсем по иным причинам.

Кому оглашать грустные новости – загадка. На наш запрос на почту для медиа, указанную на сайте турнира, ответа ожидаемо не последовало. Совсем странно, что одной из первых подтвердила новости Дина Аверина.

«Мы давно знали, что Игры дружбы перенесут», – сказала 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике «Чемпионату».

Еще парадоксальнее, что на официальной странице ВФЛА в соцсетях после этого выложили новость о заседании в Госдуме, в ходе которого «заслушаны доклады о подготовке к Играм дружбы». Видимо, легкоатлетам забыли сказать, и они все еще намерены приехать в Екатеринбург осенью.

Скорее всего, официально об отмене/переносе на 2025-й объявят на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 5-8 июня.

Упс, Игры дружбы-2024 отменяют? За победу обещали $40 тысяч, медали из чистого золота и много льгот

А вот с чем и кем все понятно уже сейчас, так это с главными пострадавшими. Очевидно, что это не чиновники и не зрители, а спортсмены.

Сначала их не поддержали с Олимпийскими играми, поставив перед выбором: или нейтральный статус в Париже, или выступление на Играх дружбы – совмещать нельзя. Теперь, выходит, не получилось и с Играми дружбы. Хотя спортсменам обещали, что не оставят без крупных стартов, что будет топ-турнир с мощными призовыми (говорилось про 40 тысяч долларов за первое место, 30 за второе и 20 за третье). Но…

Ситуация грустная, даже если все в самом деле полны решимости провести турнир через год.

Во-первых, после этого переноса за 3 месяца до начала далеко не все поверят в Игры-2025 (что сейчас делать тренерам, которые выстраивали подготовку с пиком формы на сентябрь?).

Во-вторых, многие топ-спортсмены к Новому году наверняка завершат карьеру (непонятно, будут ли выступать Сергей Шубенков и Мария Ласицкене, Юлия Ефимова, под вопросом группа гимнастов) – и тогда они останутся ни с чем.

В-третьих, если международные федерации начнут оттаивать и допускать атлетов, то, выбирая между чемпионатом мира и «Дружбой» (а вопрос может стоять именно так), многие предпочтут соревноваться с сильнейшими – ведь суть спорта именно в этом. И тогда необходимость в Играх отпадет.

В общем, как ни посмотри, ситуация патовая. Наш спорт вообще зашел в тупик: ОКР выступает против тех, кто хочет на Олимпиаду; проводить Игры дружбы, на которые непонятно кто приедет, – так себе затея, а не проводить – удар по своим же спортсменам.

Кажется, других вариантов, кроме как возвращаться на международную арену, не остается. Существовать автономно в спортивном мире могут лишь несколько видов, но глобально – это невозможно.

Фото: РИА Новости /Алексей Савченко, Владимир Астапкович; vk/wfg2024