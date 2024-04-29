Что за чудо-девочка в Китае? В 11 лет отобралась на Олимпиаду, плывет на 4 секунды быстрее чемпионки России

В китайском плавании веселье. 23 спортсмена на триметазидине , оправдание от WADA, недоумение всего водного мира – вы наверняка слышали. Вместе с тем сборная на подъеме.

● 19-летний Пань Чжанлэ недавно побил мировой рекорд на суперпрестижных 100 м кролем, а еще он хорош и на 50, и на 200;

● рекорд мира на 200 м брассом у Хайяня Циня, который на ЧМ-2023 выиграл еще 50 и 100, но его уже поджимает другой китаец, 19-летний;

● Чжан Юйфей устрашает всех в женском баттерфляе;

● если ничего не случится, китайцы наверняка зацепят несколько эстафет в Париже.

И это только вершина пирамиды. Про отдельные вторые-третьи места не говорим. На смену суперзвездному, но скандальному Сунь Яну пришла банда молодых и заряженных.

Прогресс китайского плавания впечатляет. Но местами – ужасает.

За один турнир девочка вышла на 10 дистанций. Такого не исполнял даже Фелпс

Одним из событий недавнего национального отбора на Олимпиаду стало выступление Ю Цзиди . Она не выиграла ни одной дистанции. И стала только второй на 400 м комплексом.

Но ей – 11 лет (на фото ниже – справа)

В плавании случалось всякое. Юля Ефимова в 16 лет на Олимпиаде-2008 финишировала четвертой. Рута Мейлютите в 15 выиграла в Лондоне-2012. Саммер Макинтош в те же 15 устроила феерию на ЧМ-2022 и сейчас в 17 кажется опытной спортсменкой .

Но Ю Цзиди не 15, не 14 и даже не пугающие 13. Ей – 11!

Участие 11-летней спортсменки в чемпионате Китая само по себе могло бы вызвать интерес. Это же шестой класс. Однако Ю поразила и качеством, и количеством.

Тяжелейшие 400 м комплексом в ее исполнении – 4.40,97. Это выше олимпийского норматива. Это уровень финала чемпионата мира. Это почти на 4 секунды быстрее результата Дарьи Рогожиновой (у нее 4.44,77), выигравшей апрельский чемпионат России.

Цзиди не просто выстрелила на одной (пусть и безумно сложной) дистанции. Она устроила перформанс: дошла до финала на 400 кролем и плюсом к двум 400-метровкам выступила еще на 8 дистанциях! Собрала весь кроль – от 50 до 1500, 100 спину, 100 брасс, 200 баттерфляй, ну и 400 комплекс. После таких нагрузок можно в принципе не вылезти из бассейна. Столько дистанций на одном турнире не пытался охватить даже праймовый Майкл Фелпс.

Но какое до этого дело китайской 11-летней школьнице?

SwimSwam подняли статистику американского плавания и выяснили, что за эти соревнования на 7 дистанциях Ю показала результаты, превышающие рекорды Штатов для девочек 11-12 лет. А 400 кролем так быстро в ее возрасте не плавали даже американские мальчики.

Ю уже 3 года тренируется в клубе Хэншуя. Скауты из которого обратили на нее внимание, когда ребенку было 9.

В плавании нет возрастного ценза, формально она может поехать на Олимпиаду-2024

Цзиди может выступать на Олимпийских играх в Париже. Норматив у нее есть. А возрастной ценз в плавании, в отличие от фигурки, отсутствует.

Однако китайцы, похоже, понимают, как это будет выглядеть – особенно на фоне текущего скандала. И не лезут на рожон. Просочилась новость, что Ю не выступит во Франции, потому что квота на женскую плавательную команду – 26 человек, а она физически не попадает в это количество.

Участие 11-летней спортсменки точно стало бы одним из самых обсуждаемых событий Олимпиады. Но и отобраться на ЧМ-2025 в Сингапуре – будет мощно. Особенно, если к 12 годам она прибавит.

Ну а пока, почему бы Ю Цзиди не приехать на Игры БРИКС или Дружбы? И ей компенсация за пролет мимо Парижа, и турнирам – промо на весь мир. Я бы купил точно билет, чтобы вживую посмотреть на это чудо.

Фото: WeChat/Club Swimming