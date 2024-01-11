53 586 зрителей на гандболе! Матч Евро в Германии побил мировой рекорд

В Германии стартовал мужской Евро по гандболу. И мы получили очередное подтверждение тому, что в Европе по-хорошему больны гандболом.

Первый день организаторы отдали Дюссельдорфу – благо, в городе всеядная «Меркур Шпиль-Арена». В обычное время здесь хозяйничает футбольная «Фортуна», команда второй Бундеслиги. Примет стадион и 5 матчей футбольного Евро-2024.

Но здесь уже проводили:

● матчи по американскому футболу;

● гонки с участием Михаэля Шумахера;

● три боя Владимира Кличко;

● а в 2025-м здесь пройдет открытие и закрытие Универсиады, плюс игры по баскету и волейболу.

Однако в историю «Меркур Шпиль-Арена» вошла благодаря гандболу.

Вот так ее трансформировали накануне турнира:

Никто не сомневался, что немцы соберут рекордные 50+ тысяч зрителей. Хотя афиша не была громкой. На разогрев – Франция и Северная Македония, а потом – Германия со скромной Швейцарией.

Однако уже на первой игре случился аншлаг.

53 586 человек с трибун посмотрели, как французы обыграли балканцев с разницей в 10 мячей, а затем хозяева разнесли соперника.

Зато пришедшие стали соучастниками рекорда.

Добавим лишь, что билетов дешевле 65 евро за игровой день на этом ЧЕ – нет.

Для Германии, которая считает себя гандбольной державой (и справедливо), было важно установить рекорд именно на матче сборных и пробить знаковые 50 тысяч.

10 лет назад игра «Райн Левен» и «Гамбурга» уже проходила на футбольной арене. Битва во Франкфурте собрала 44 189 зрителей.

Но то – клубы и внутренние дела. А нынешние матчи транслировали на всю Европу. В России, кстати, тоже показывали – на «Матч! Игра». Там же можно следить за турниром дальше.

Добавим лишь, что гандболизация затронула не одну Германию.

В Венгрии на весенних решающих матчах Лиги чемпионов, в которых блистала Анна Вяхирева, собиралось по 20+ тысяч. Вспыхивали мощные цифры на Балканах, в Испании, в Скандинавии (финал чемпионата Дании-2011 в Копенгагене посмотрели более 35 тысяч).

Но в плане антуража и атмосферы матчей главный конкурент Германии – Франция. Там тоже уже играли на футбольных стадионах. И посмотрите, например, на этот кайф: 30 тысяч человек поют «Марсельезу».

Больше того, трибуны делают это не только во время традиционного включения гимнов перед матчами, а могут затянуть а капелла по ходу игры.

Отчасти из-за такой любви к гандболу решающие матчи Олимпийских игр-2024 пройдут не в Париже, а на футбольном стадионе в Лилле – в 225 км от французской столицы.

Фото: Gettyimages/Lars Baron / Staff, Christof Koepsel / Freier Fotograf; Tom Weller/dpa, IMAGO/Eibner-Pressefoto / Thomas, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, IMAGO/Marco Wolf/Global Look Press ; en.wikipedia.org