«Тур де Ски» загибается. Многодневку надо перезагрузить – и у нас есть предложение

В спортивном мире ничего не стоит на месте.

Вот футбольная Лига чемпионов – более смотрибельного и коммерчески успешного турнира в Европе нет. Казалось бы, все отлично. И все равно формат, к которому все привыкли и который всем нравится, со следующего сезона меняется. Будет больше матчей, а значит – больше денег.

С мировыми лыжами совершенно иная ситуация. Там априори все не так сыто, как в футболе. И «Тур де Ски», один из главных брендов вида спорта, с каждым годом становится грустнее – жалуются и болельщики, и лыжники. Но никто из руководства FIS даже не выражает озабоченности. Это удивляет.

В Лиге чемпионов все хорошо, однако там пытаются сделать еще лучше. В «Тур де Ски» не очень уже сейчас, однако ничего не предпринимается.

А что не так?

Главная многодневка в этом сезоне как никогда грустная. И дело не только в отсутствии сборной России во главе с Александром Большуновым, хотя по части зрелищности и конкуренции это существенный фактор.

К текущему розыгрышу две большие внеполитические претензии.

1. Отсутствие звезд.

Снялись Йоханнес Клэбо, Ииво Нисканен и Симен Крюгер. Топы переболели, хотят поберечь здоровье, но такой массовый, пусть местами и вынужденный, бойкот – кошмар для турнира. Из олимпийских чемпионов и действующих чемпионов мира на личных дистанциях до нынешнего «Тура» добрался один лишь Пол Гульберг. И это в сезон, когда в лыжах нет чемпионата мира. Лучшей антирекламы турниру представить сложно.

В ту же копилку – массовые снятие по ходу многодневки. Эбба Андерссон поняла, что не долечилась и совсем не в форме. Скоростные Кристине Шистад и Бен Огден сошли после второго спринта. До финальной горы, которая по задумке должна стать апогеем, многие просто не доберутся.

2. Скучный формат.

Почему-то оба спринта – коньковые. Максимальная дистанция – смешные для лыж 20 км. А такая новинка, как преследование по итогам спринта – косметическое обновление, но никак не революционная перестройка.

Даже так в «Тур де Ски» хватает интересного. Вечерний спринт в Давосе – красота. Диггинс – боец. Финны – гении разделки. Да и гонки в солнечных Альпах всегда прекрасны по картинке. Но вряд ли кто-то будет спорить, что динамика развития многодневки идет не по нарастающей, а по нисходящей.

И дальше будет только хуже.

В сезоне-2024/25 – чемпионат мира. В 2026-м – Олимпийские игры. В 2027-м – снова ЧМ. А в 2028-м – первые Игры FIS. То есть «Тур» автоматически отходит на второй план. И это при том, что даже в нынешнему году, когда нет ни одного крупного турнира, он получается смазанным и незаметным.

Какой план?

Терять «Тур де Ски» нельзя. Если многодневка загнется, все только проиграют. Для освежения нужны реформы.

И вот что можно было бы сделать, чтобы турнир обрел вторую жизнь.

Масштабировать. Веломногодневки идут по 3 недели – и люди смотрят с удовольствием. Новогодний недельный фестиваль – хорошо, но что, если растянуть его на весь январь? Объединить несколько этапов Кубка мира под эгидой «Тур де Ски»?

Делать двух-трехдневные перерывы, поскольку в лыжах бегать каждый день на износ – невозможно. И во избежание перегрузок ввести правило, по которому каждый гонщик может безболезненно для тотала пропустить две любые гонки.

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Глубокий календарь позволит по-настоящему экспериментировать с форматами. В изначальном варианте «Тур» был гонкой универсалов, но со временем сильно оскудел. А было бы классно посмотреть что-то принципиально новое: забеги на 200-500 метров или разделку на 50 км. Месяца хватило бы, чтобы попробовать все.

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Можно было бы ввести полноценный зачет спринтеров – с крепкими бонусами. Или горняков, если бы рельефных гонок было три. Дополнительные зачеты – плюс интрига и шанс заявить о себе тем, кому не светит главный приз.

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Даты сделать плавающими. Например, если ЧМ во второй половине февраля, многодневку можно провести с середины декабря до середины января. Времени хватит и отдохнуть, и перезапустить форму, и даже пробежать контрольный старт-другой на этапе Кубке мира перед ЧМ.

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Вспомнить про географию. Нынешний «Тур де Ски» принимают всего три стадиона в двух странах – это антирекорд. Когда-то за турнир лыжники успевали зацепить пять арен. По-хорошему надо не сужаться, а расширяться. В идеале – выходить за рамки. Не одними Альпами едины.

Финиш «Тур де Франс» в этом году впервые в истории будет не в Париже, а легендарное итальянское «Джиро» в последние годы стартовало и в Иерусалиме, и в Будапеште.

Так почему бы не проветрить лыжный календарь и для промоушена не провести часть многодневки, например, в Исландии? Там и виды шикарные, и рельеф потрясающий. А Андорра? Иринеу Эстеве Альтимирас, один из сильнейших лыжников-горовосходителей, был бы в восторге.

Если у FIS есть план, полностью отличный от нашего, никаких проблем. Главное, чтобы он был.

Иначе «Тур де Ски» можно потерять.

Фото: Mathias Bergeld, Johan Axelsson/Global Look Press