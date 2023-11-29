Гамарджоба
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«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?

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Лыжи Лыжи

Одна из самых веселых историй на старте лыжного сезона – пикировка шведа Маркуса Грате и норвежцев.

Грате внезапно выиграл квалификацию спринта в Руке, но уже в четвертьфинале упал – и выбыл из борьбы. 

Тем не менее, остался на позитиве: «Сегодня узнал, что я лучший в мире в беге на 2,5 минуты – когда никого рядом нет».

Норвежцев это развеселило. Особенно Петтера Нортуга: «Лучший? Разве что среди неудачников!»

Обойтись без шпильки в такой ситуации двукратный олимпийский чемпион не мог. Норвегия вообще обожает высмеивать шведов, а харизматичный Нортуг в этом – абсолютный чемпион.

Что творил Нортуг! Финишировал с шведским флагом и предлагал обменять золото на принцессу Маделен

На этапе шведском в Йелливаре в ноябре 2012-го Нортуг на последних метрах эстафеты взял шведский флаг – чтобы позлить весь город.

«Я заранее попросил, чтобы мне приготовили флаг. Еще до этапа сказал, что хочу получить его в последнем повороте. Наверное, те 2,5% шведов, которым я нравился, теперь меня ненавидят».

Чемпионат мира-2013. После фирменного победного финиша в эстафете в микст-зоне он не столько радовался успеху, сколько раздавал советы занявшим второе место шведам. А на вопрос шведской Expressen по поводу того, готов ли он обменять все свои серебряные медали на одну золотую, вообще перешел черту:

«Я с удовольствием обменяю одно золото на принцессу Маделен. Она – моя любимица в шведском королевском доме».

В том же году он шутил, что, если проиграет в Сочи-2014 Эмилю Йонссону – надо будет уходить из сборной.

Дружеские покатушки с Маркусом Хельнером перевел в любимое для себя русло: «Как и зимой, на скутере Хельнер был слишком медлителен». А на турнирах в межсезонье иногда надевал шведский комбез – «должны же они хоть когда-то побеждать».

Нортуг с особым воодушевлением готовился к ЧМ-2015. Ведь он проводился в шведском Фалуне. И для норвежца было особенно важно именно там показать, кто хозяин на лыжне. Тот ЧМ стал лучшим в карьере Петтера – он взял сразу 4 золота. Особенно впечатляет разбег: победа в первый день турнира в спринте и в последний – в марафоне.

«Вряд ли шведские болельщики довольны. Если бы мы так выступали на домашнем ЧМ – нас побили бы палками и выгнали из страны. Меня много критикуют Томас Вассберг и Гунде Сван (великие шведские лыжники 80-х – Sports.ru). Но, думаю, они и сами могли бы выступать в нынешней сборной Швеции, они достаточно сильны для этого. Хуже бы точно не было».

Любимчик Нортуга – Калле Халварссон. В 2013-м швед признался, что под лупой разбирал гонки Нортуга, чтобы изучать тактику.

– Очень хорошо, что Калле это делает, потому что все, что он делал до этого, было катастрофой, – одобрил Петтер. – Учение – свет.

– Думаешь, это сработает?

– Конечно, нет.

На домашнем ЧМ-2015 шведы снова отчаянно боролись в эстафете и были очень близки, но на финише Нортуг как обычно уделал Халварссона.

– На последнем подъеме я вышел вперед, чтобы посмотреть, занервничает ли Калле, захотев ответить на мой рывок, и он попал в ловушку. Так же, как и в Валь-ди-Фьемме. Приятно видеть, что он не учится на своих ошибках.

– Что должна Швеция сделать, чтобы стать лучше?

– Они не использовали матчбол сегодня, так что им лучше сменить финишера. Знаю, что когда Калле пересекал финишную прямую, это причиняло такую боль, что он будет помнить ее всю оставшуюся жизнь.

А вот фраза уже с ЧМ-2017. «Нет, ну если Калле возьмет золото в скиатлоне, марафон я побегу голым».

И даже в 2018-м, когда карьера Нортуга очевидно близилась к закату, а шведы сказали примерно то же, что и остальные, Петтер ответил им персонально:

«Чувствую, что Калле грустит. Бедный лыжник, который никогда не добивался успеха и никогда уже не добьется. Я желаю ему лучшего, но он ошибся в выборе профессии. Мне его жаль. У парня так и не было настоящей карьеры. Знаю, что с ним навсегда останется то, что произошло на ЧМ-2015 в Фалуне. Вот об этом я думаю, когда засыпаю.

Что касается Торна (еще один шведский спортсмен, который предположил, что карьера норвежской легенды закончена, – Sports.ru), то понятия не имею, кто это. Звучит как клоун второго плана в торговом центре».

«Без Швеции Норвегия была бы ничем». Так с чего все началось?

Можно подумать, что это у Нортуга личное. Но нет. Просто он король троллинга. Остальные тоже пытаются, только получается, как правило, не так ярко.

Фольклорное противостояние двух стран, как это часто бывает, уходит в историю. Швеция и Норвегия давно в прекрасных отношениях, но дружеские взаимные подколы – часть культурного кода.

Если максимально коротко о причинах, то у шведов и страна больше, и население, и гораздо более богатая история. В Средние века существовала огромная Шведская империя – растянувшаяся от Скандинавии и до ныне немецких Бремена и Вердера, а также подмявшая далекие острова – даже Гваделупу.

В результате Северной войны многие территории были потеряны. Однако стычки в Европе в то время не прекращались. Вот и шведы в 1814-м решили посражаться с норвежцами. Продолжалось это безобразие две недели.

В результате образовалась Шведско-норвежская уния – такое устройство государства, при котором Норвегия была частью Швеции, но во многом сохраняла автономию. Лишь в 1905 году норвежцы обрели полную независимость. Любопытно, что шведы после 1814-го, несмотря на творившееся безумие в Европе, больше не участвовали ни в одной войне, сделав ставку на развитие государства изнутри.

Так вот, шведы и сейчас горды как историей, так и тем, что позволили Норвегии идти своей дорогой. Но считают себя старшим братом. А норвежцы усмехаются, что соседи живут позавчерашним днем, тогда как сегодня они – успешнее и богаче.

Все это только в шутку, страны по-настоящему лояльны друг к другу. Однако в поп-культуре и спорте в этом смысле бесконечная битва. И это только в копилку, ведь качественный стеб иногда затмевает происходящее на лыжне Кубка мира.

Так, в январе этого года на «Тур де Ски» сестры Венг, воспользовавшись тем, что никто не понимал смысла, попросили во время разминки включить на стадионе трек Kjøpe hele Sverig – «Купить всю Швецию». 

Текст песенки примерно такой.

«Мы можем купить всю Швецию, если захотим (повторяется 5 раз подряд).

Держись подальше, милый брат.

Встань, положи правую руку на сердце, пока мы поем хором,

О да, мы любим эту страну, потому что у нас есть Эрлинг Холанд.

Мы можем купить всю Швецию, если захотим (повторяется 5 раз).

У нас есть Эдегор и Клэбо, у нас более крупные залежи нефти.

Самое прекрасное в мире – когда Швеция у нас на поводке,

Поэтому мы здесь, чтобы остаться. Король Карл Густав, ты слышишь?

Мы можем купить всю Швецию, если захотим.

В городе Стокгольм мы сеем хаос (многократно повторяется)».

Шведки обалдели. Но не растерялись. Фрида Карлссон и Майя Далквист заказали ответочку: Utan Sverige vore Norge ingenting – «Без Швеции Норвегия была бы ничем».

Русский перевод выглядит плюс-минус так.

«Думаете, вы можете купить Швецию за нефтяные деньги? Так купите!

Пришло время поставить младшего брата на место. 

Швеция, давайте покажем им, где дверь, ведь все ненавидят Норвегию!

Купите всю Швецию, если вы так посчитали! Вот только денег не хватит.

Нефть, горы да рыба – все, что у вас есть. А у нас металлы, Ikea, Златан, АВВА, леса и рыба.

То, что ваша зарплата выше, не имеет значения. Купите пиццу – и вы снова на нуле.

Младшего брата Швеции нужно вернуть на землю. Надеюсь, что это лучший метод. Вы, норвежцы, слышите мои слова?

Это совсем не новость, вы худшие в мире. Без Швеции Норвегия была бы ничем (повторяется очень много раз)».

*** 

Ждем продолжения баттла и в нынешнем сезоне. Наверняка эпизод с Грате – всего лишь разогрев.

Фото: Gettyimages/Mike Hewitt; Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency/Global Look Press

30 комментариев
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Михаил Панюков
Ответ Mbest77
Странно, что автор не написал, что в Шведскую империю входила также нынешняя Карелия, Псков, Новгород, земли, где сейчас Питер. Собственно, Петр у шведов это все и отвоевал А вообще, шведы реально могут сетовать на то, что «такую страну про…..и», раз норвежцы могут сейчас над ними издеваться )
Псков и Новгород не входили в Шведскую империю. во времена смуты были временно окупированы Делагарди. но юридически корпус Делагарди был на службе у Василия 4 Шуйского. А после его пленения вообще не понятно было, кому служить.
+17
0
+17
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SkierNSK
Нортуг ещё одевал трусы с шведским флагом под полупрозрачный комбез.
+13
0
+13
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Mbest77
Странно, что автор не написал, что в Шведскую империю входила также нынешняя Карелия, Псков, Новгород, земли, где сейчас Питер.
Собственно, Петр у шведов это все и отвоевал

А вообще, шведы реально могут сетовать на то, что «такую страну про…..и», раз норвежцы могут сейчас над ними издеваться )
+22
-10
+12
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Александр Андриевский
Ответ Mbest77
Странно, что автор не написал, что в Шведскую империю входила также нынешняя Карелия, Псков, Новгород, земли, где сейчас Питер. Собственно, Петр у шведов это все и отвоевал А вообще, шведы реально могут сетовать на то, что «такую страну про…..и», раз норвежцы могут сейчас над ними издеваться )
в Шведскую Империю Псков никогда не входил. А Новгород был оккупирован на пару лет на время боевых действий и после из окончания сразу же возвращен. Входила малая часть Карелии.
+11
0
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Федя-гол
"То, что ваша зарплата выше, не имеет значения. Купите пиццу – и вы снова на нуле." - вот это красиво
+9
-1
+8
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Atsuktuvas
Иногда стоит поучиться как жить в мире. Но в некоторых "культурных кодах" ни обучаемость, ни мир - не прошиты...
+17
-10
+7
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Ekaterina Zakharova
Ответ Mbest77
Странно, что автор не написал, что в Шведскую империю входила также нынешняя Карелия, Псков, Новгород, земли, где сейчас Питер. Собственно, Петр у шведов это все и отвоевал А вообще, шведы реально могут сетовать на то, что «такую страну про…..и», раз норвежцы могут сейчас над ними издеваться )
ну Эстонию и часть Финляндии он выкупил - если быть уж совсем точным
+7
-2
+5
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Momos
Ответ Mbest77
Странно, что автор не написал, что в Шведскую империю входила также нынешняя Карелия, Псков, Новгород, земли, где сейчас Питер. Собственно, Петр у шведов это все и отвоевал А вообще, шведы реально могут сетовать на то, что «такую страну про…..и», раз норвежцы могут сейчас над ними издеваться )
Не отвоевал, а завоевал
+15
-10
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kisliy33
Ответ ymuller
не думал что у шведов остался такой имперский взгляд на Норвегию
у шведов не остался. скорее у норвегов комплексы, на которые щведы снисходительно вынуждены отвечать.
+4
0
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Оригинальный Ник
Ответ Антон Киселёв
> Любопытно, что шведы после 1814-го, несмотря на творившееся безумие в Европе, больше не участвовали ни в одной войне, сделав ставку на развитие государства изнутри. Это фейк шведской пропаганды, недовикинги засветились почти во всех "миротворческих миссиях" нато, даже туда не вступая
Плюс сотрудничество с Германией во время Второй мировой тоже можно спокойно назвать участием
+11
-7
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Demetrio-77
Ответ Atsuktuvas
В США не запрещен испанский язык. Просто он не является там официальным.
В США нет официального государственного языка в принципе
+3
-1
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Хозяин мопса
Помню был вопрос, в игре "Что, где, когда" про норвежскую пословицу.
В ней говорится что в Норвегии лучше дороги, зарплаты, природа, и в целом вообще всё, кроме одного. И собственно вопрос, что же это одно в Швеции лучше?
Оказалось, правильный ответ это "Соседи", т.е норвежцы.
+1
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Atsuktuvas
Ответ Ивванов
Ты прав, как можно так ненавидеть своих соседей, что запрещать их язык.
В США не запрещен испанский язык. Просто он не является там официальным.
+5
-5
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КобеКириленко
Ответ Atsuktuvas
Иногда стоит поучиться как жить в мире. Но в некоторых "культурных кодах" ни обучаемость, ни мир - не прошиты...
Согласен у американцев и европейцев такого нет. Постоянно бомбят и вторгаются в другие государства. Вьетнам,Югославия,Ирак,Афганистан,Ливия,Сирия. Ничему не учатся. Получили по шапке во Вьетнаме,потом полезли в Ирак.
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Ивванов
Ответ Atsuktuvas
Иногда стоит поучиться как жить в мире. Но в некоторых "культурных кодах" ни обучаемость, ни мир - не прошиты...
Ты прав, как можно так ненавидеть своих соседей, что запрещать их язык.
+12
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velesss
так можно "подкалывать " только над очень близким в данном случае странЫ
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Максим Черкашин
У меня дежавю, или эта статья как-то уже выходила?;)))))
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лапти
"В каждой шутке, лишь доля шутки".
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Margor
Ответ Momos
Не отвоевал, а завоевал
в смысле? Псков и Новгород русские города. шведы оккупировали во время смуты вроде
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Иосиф Сталин
Ответ Mbest77
Странно, что автор не написал, что в Шведскую империю входила также нынешняя Карелия, Псков, Новгород, земли, где сейчас Питер. Собственно, Петр у шведов это все и отвоевал А вообще, шведы реально могут сетовать на то, что «такую страну про…..и», раз норвежцы могут сейчас над ними издеваться )
Шведы под Псковом всегда были как Саша Серова в фильмах
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Иосиф Сталин
Ответ Margor
в смысле? Псков и Новгород русские города. шведы оккупировали во время смуты вроде
Насосали шведы под Псковом. В 1615 году Псков был осаждён шведами. Войска Густава Адольфа подошли к крепости с севера. Несмотря на мощный артобстрел города, псковичи отбили ожесточённый штурм шведов
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Ночной Птах
Ответ Momos
Не отвоевал, а завоевал
Нет, не завоевал. Именно, отвоевал! =))
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Marina Niskanen
Ответ banchik1
Нортуг то еще говнюк, конечно. Со стороны это конечно смотрится достаточно забавно и даже иногда смешно, но какой-то осадочек все равно остается, грязновато это выглядит.
Не надо подставляться) Когда бебис Калле заявлял что выиграет финиш у Пети , а в то время это было даже теоретически невозможно.Да и не с умственными способностями Калле тягаться с Петей. Калле сам себя назначил крайним.Петя всего лишь не стал с этим спорить)
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ymuller
не думал что у шведов остался такой имперский взгляд на Норвегию
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