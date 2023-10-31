Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

Начало сезона в лыжах получилось сумбурным.

В далекую Вершину Теи, в которой 99% населения России не было и не побывает, снова не поехал Сергей Устюгов; из-за проблем со здоровьем не вышли на старт Наталья Терентьева (Непряева) и Юлия Ступак; а Татьяна Сорина сошла с единственной дистанции. Трансляция из Хакасии – лучше, чем в прошлом году, но без графики происходящее путало и зрителей, и комментаторов.

Стабильно лишь одно – доминирование Александра Большунова.

В четверг он выгрыз коньковую «пятнашку», в субботу затоптал всех в спринте, а в воскресенье съел Савелия Коростелева и остальных уже в классической гонке.

Большунов три месяца не бегал классикой – и все равно с ним никто не справляется

И это при том, что участие Александра в первом этапе Кубка России до последнего было под вопросом. В августе трехкратный олимпийский чемпион травмировал спину на сборе в Беларуси.

– Все очень серьезно, восстанавливаться после такого достаточно долго, – уверял 10 ноября тренер Юрий Бородавко. – Будем смотреть результаты МРТ, в каком состоянии находится грыжа – и дальше решать. Пока Александр тренируется не в полном объеме. Есть ограничения по бегу, по всем прыжковым тренировкам, силовым упражнениям, по скоростной работе. Не уверен насчет выступления в Вершине Теи.

После победы в разделке в четверг уже сам Большунов говорил проекту «На лыжи!», что сомневается насчет выхода на старт в субботу и воскресенье.

– Спринт под большим вопросом, там надо резкие движения выдавать, и это более опасно, чем дистанционная гонка. С классикой все еще сложнее. Три месяца я вообще классикой не катался. Два-три дня назад начал потихонечку бегать. Ну, как бегать – скорость сопоставимая с тем, как идешь пешком. Хочется выходить на все гонки, но зависеть все будет от спины.

Умение Александра собираться впечатляет. В Пхенчхан-2018 он приехал практически из больницы, но в четырех видах взял четыре медали. Перед Пекином-2022 вообще собрал комбо: повредил ахилл, упал с велика, а потом перенес две тяжелые операции – мучила десна. Феерия на Олимпиаде после такого межсезонья – чудо.

После фокусов на Олимпийских играх, камбэкам Большунова на Кубке России не удивляешься. Даже если он пару месяцев пролежит на диване – все равно будет фаворитом любой гонки на внутренних стартах.

Запас прочности – безумный.

Пока Клэбо буксует на Кубке мира, Большунов выкладывается даже в Вершине Теи

По-настоящему поражает не богатырское здоровье или безграничная фанатичность в тренировках, а степень мотивации и непрекращающееся желание побеждать в любых условиях.

Большунов – уже легенда лыж. Глобально к 25 он выиграл все:

🥇🥇🥇 трехкратный олимпийский чемпион (да еще титул Короля лыж)

🥇 чемпион мира

🏆🏆 двукратный обладатель Кубка мира

🏆🏆 дважды победитель «Тур де Ски»

Если бы после Пекина ему стало скучно, это можно было бы понять. Чего-то неизведанного в лыжах для него не осталось. Это первая большая победа – история, а десятая – уже статистика.

Но Большунов рвался на Кубок мира сразу после лучшего турнира в жизни – вместо того, чтобы наслаждаться моментом. Однако – по известным причинам – добегивать олимпийский сезон пришлось в России. И весь следующий тоже.

Нынешний – снова без международных стартов. И сложно представить, как лыжника, которому порой и в Кубке мира тесно, это угнетает.

– На месте Большунова, главной звезды, мне бы точно не хотелось ехать на Кубок России, – рассуждает легендарный Петтер Нортуг. – Эта ситуация, должно быть, ужасна для него.

Эта логика применима к любому спортсмену топ-уровня. С Пекина-2022 не прошло и двух лет, а последствия бана уже ощутимы.

Кто остался от звездной сборной по фигурке? Щербакова и Трусова, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов – завершили. Валиева продолжает, но уже не номер один. Дэвис и Смолкин вообще выступают за Грузию.

А если пробежаться по другим видам?

Кристина Резцова успела второй раз стать мамой.

Саночница Татьяна Иванова, поездив прошлую зиму, застопила карьеру.

Елена Никитина по совету растений-учителей закончила со скелетоном.

Софья Торуп – теперь за Данию.

Добавлять можно многих. А вот тех, кто продолжал бы с прежним задором выступать на внутренних стартах – единицы. Кто-то готовится в эконом-режиме – с надеждой, что в следующем сезоне геополитика изменится. Ну, или хотя бы к Олимпиаде-2026. Некоторые – потому что сопоставимую зарплату в другой области найти нереально.

Но аналогов Большунову – атлетов мирового уровня, продолжающих с азартом выходить на все соревнования в городах и селах России – кажется, нет. В отличие от партнеров по сборной, он даже отдельных гонок не пропускает. Только если физически не может. Ну, или если отправляют на митинг.

Спицов, Червоткин, Мальцев, Терентьев, Якимушкин и три олимпийские чемпионки откровенно тоскуют по большим стартам. Даже Клэбо в начале сезона дает понять, что способен сбоить и по-настоящему мучиться в гонках.

А Большунова – не остановить. Ему не надоело побеждать, а соревноваться он готов в любом месте, где есть лыжная трасса.

Возможно, Александр просто любит спорт как никто другой. Не победы, славу или призовые, а именно – сами лыжи. Он все еще сходит с ума по ним – как ребенок от велосипеда или футбольного мяча.

Не удивлюсь, если он будет бегать до 40. И хочется верить, что это будет происходить не только в Вершине Теи, Чусовом и Кирово-Чепецке, но и на чемпионатах мира и Олимпиадах. Так было бы правильнее.

Мы бы с удовольствием смотрели футбол, даже если бы Месси, Роналду или Марадона в детстве выбрали другой спорт. Но с ними точно лучше. Так же с Большуновым и мировыми лыжами.

Фото: РИА Новости/Иван Михайлов, Александр Вильф; Gettyimages.ru/Maja Hitij; ФЛГР