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Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

Кубок России Кубок России
Александр Большунов Александр Большунов
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Лыжи Лыжи

Начало сезона в лыжах получилось сумбурным.

В далекую Вершину Теи, в которой 99% населения России не было и не побывает, снова не поехал Сергей Устюгов; из-за проблем со здоровьем не вышли на старт Наталья Терентьева (Непряева) и Юлия Ступак; а Татьяна Сорина сошла с единственной дистанции. Трансляция из Хакасии – лучше, чем в прошлом году, но без графики происходящее путало и зрителей, и комментаторов.

Стабильно лишь одно – доминирование Александра Большунова.

В четверг он выгрыз коньковую «пятнашку», в субботу затоптал всех в спринте, а в воскресенье съел Савелия Коростелева и остальных уже в классической гонке.

Большунов три месяца не бегал классикой – и все равно с ним никто не справляется

И это при том, что участие Александра в первом этапе Кубка России до последнего было под вопросом. В августе трехкратный олимпийский чемпион травмировал спину на сборе в Беларуси.

– Все очень серьезно, восстанавливаться после такого достаточно долго, – уверял 10 ноября тренер Юрий Бородавко. – Будем смотреть результаты МРТ, в каком состоянии находится грыжа – и дальше решать. Пока Александр тренируется не в полном объеме. Есть ограничения по бегу, по всем прыжковым тренировкам, силовым упражнениям, по скоростной работе. Не уверен насчет выступления в Вершине Теи.

После победы в разделке в четверг уже сам Большунов говорил проекту «На лыжи!», что сомневается насчет выхода на старт в субботу и воскресенье.

– Спринт под большим вопросом, там надо резкие движения выдавать, и это более опасно, чем дистанционная гонка. С классикой все еще сложнее. Три месяца я вообще классикой не катался. Два-три дня назад начал потихонечку бегать. Ну, как бегать – скорость сопоставимая с тем, как идешь пешком. Хочется выходить на все гонки, но зависеть все будет от спины.

Умение Александра собираться впечатляет. В Пхенчхан-2018 он приехал практически из больницы, но в четырех видах взял четыре медали. Перед Пекином-2022 вообще собрал комбо: повредил ахилл, упал с велика, а потом перенес две тяжелые операции – мучила десна. Феерия на Олимпиаде после такого межсезонья – чудо.

После фокусов на Олимпийских играх, камбэкам Большунова на Кубке России не удивляешься. Даже если он пару месяцев пролежит на диване – все равно будет фаворитом любой гонки на внутренних стартах.

Запас прочности – безумный.

Пока Клэбо буксует на Кубке мира, Большунов выкладывается даже в Вершине Теи 

По-настоящему поражает не богатырское здоровье или безграничная фанатичность в тренировках, а степень мотивации и непрекращающееся желание побеждать в любых условиях.

Большунов – уже легенда лыж. Глобально к 25 он выиграл все: 

🥇🥇🥇 трехкратный олимпийский чемпион (да еще титул Короля лыж)

🥇 чемпион мира

🏆🏆 двукратный обладатель Кубка мира

🏆🏆 дважды победитель «Тур де Ски»

Если бы после Пекина ему стало скучно, это можно было бы понять. Чего-то неизведанного в лыжах для него не осталось. Это первая большая победа – история, а десятая – уже статистика. 

Но Большунов рвался на Кубок мира сразу после лучшего турнира в жизни – вместо того, чтобы наслаждаться моментом. Однако – по известным причинам – добегивать олимпийский сезон пришлось в России. И весь следующий тоже.

Нынешний – снова без международных стартов. И сложно представить, как лыжника, которому порой и в Кубке мира тесно, это угнетает.

– На месте Большунова, главной звезды, мне бы точно не хотелось ехать на Кубок России, – рассуждает легендарный Петтер Нортуг. – Эта ситуация, должно быть, ужасна для него.

Эта логика применима к любому спортсмену топ-уровня. С Пекина-2022 не прошло и двух лет, а последствия бана уже ощутимы.

Кто остался от звездной сборной по фигурке? Щербакова и Трусова, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов – завершили. Валиева продолжает, но уже не номер один. Дэвис и Смолкин вообще выступают за Грузию. 

А если пробежаться по другим видам?

Кристина Резцова успела второй раз стать мамой.

Саночница Татьяна Иванова, поездив прошлую зиму, застопила карьеру.

Елена Никитина по совету растений-учителей закончила со скелетоном.

Софья Торуп – теперь за Данию.

Добавлять можно многих. А вот тех, кто продолжал бы с прежним задором выступать на внутренних стартах – единицы. Кто-то готовится в эконом-режиме – с надеждой, что в следующем сезоне геополитика изменится. Ну, или хотя бы к Олимпиаде-2026. Некоторые – потому что сопоставимую зарплату в другой области найти нереально. 

Но аналогов Большунову – атлетов мирового уровня, продолжающих с азартом выходить на все соревнования в городах и селах России – кажется, нет. В отличие от партнеров по сборной, он даже отдельных гонок не пропускает. Только если физически не может. Ну, или если отправляют на митинг. 

Спицов, Червоткин, Мальцев, Терентьев, Якимушкин и три олимпийские чемпионки откровенно тоскуют по большим стартам. Даже Клэбо в начале сезона дает понять, что способен сбоить и по-настоящему мучиться в гонках.

А Большунова – не остановить. Ему не надоело побеждать, а соревноваться он готов в любом месте, где есть лыжная трасса.

«Тяжело с первых же шагов». У Клэбо худший старт сезона в карьере

Возможно, Александр просто любит спорт как никто другой. Не победы, славу или призовые, а именно – сами лыжи. Он все еще сходит с ума по ним – как ребенок от велосипеда или футбольного мяча.

Не удивлюсь, если он будет бегать до 40. И хочется верить, что это будет происходить не только в Вершине Теи, Чусовом и Кирово-Чепецке, но и на чемпионатах мира и Олимпиадах. Так было бы правильнее.

Мы бы с удовольствием смотрели футбол, даже если бы Месси, Роналду или Марадона в детстве выбрали другой спорт. Но с ними точно лучше. Так же с Большуновым и мировыми лыжами.

Фото: РИА Новости/Иван Михайлов, Александр Вильф; Gettyimages.ru/Maja Hitij; ФЛГР

34 комментария

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Джефф Лебовски
Что значит "даже в селах"?
Звучит во-первых пренебрежительно к нам, деревенским, а во-вторых - абсолютно нелогично.
По той простой причине, что в городах на лыжах спортсмены практически не бегают.
+73
-5
+68
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Вован Мельников
Ответ Джефф Лебовски
Что значит "даже в селах"? Звучит во-первых пренебрежительно к нам, деревенским, а во-вторых - абсолютно нелогично. По той простой причине, что в городах на лыжах спортсмены практически не бегают.
Для работников спортса все, что дальше МКАДа - село
+33
0
+33
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Анатолий Конь
Ответ Джефф Лебовски
Что значит "даже в селах"? Звучит во-первых пренебрежительно к нам, деревенским, а во-вторых - абсолютно нелогично. По той простой причине, что в городах на лыжах спортсмены практически не бегают.
Тоже удивил этот момент , этапы чемпионатов мира где проходят разве не в сёлах и пригороде?
+30
0
+30
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Роман Ижевский
Ну как, мне Большунова не жаль, но потенциально конечно он мог бы стать великим, лыжником понятно дело, ну как потенциально, 25 лет, ещё лет 10 у него в запасе есть, но неодержанные победы ему конечно аукнуться, ну а с другой стороны может ему государство всё компенсировало и моральный и материальный так сказать ущерб, потом депутатом будет - ващще жизнь удалась, может он и не парится...
+19
-4
+15
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Oleg152762
Большунова на Кубке Мира не хватает. И как бы не лукавили иностранцы, я думаю, что даже им (топам) россиян не хватает. Александр вообще гигант в своём спорте. И очень хотелось бы, чтобы все силы и энергию, которых у него хватает, он направил бы на очередные победы на Чемпионате Мира и Олимпийских играх.
Ну а уж какая польза для Коростелёва, Митрошина и прочих наших перспективных юниоров от того, что лидер выходит на гонки. Я думаю, что тоже важно. Тем более что-то уже наклёвывается у юнцов.
+14
-5
+9
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Жиртрес
Ответ Вован Мельников
Для работников спортса все, что дальше МКАДа - село
Они просто ненавидят Россию, а наяривают на села типа Рупольдингов🤓
+10
-1
+9
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Валентин и ыч
На самом деле очень печально, что мы теряем противостояние Клэбо-Большунов.
+10
-3
+7
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$-AGROHIM-$
Ответ Валентин и ыч
На самом деле очень печально, что мы теряем противостояние Клэбо-Большунов.
это всё из-за проделок Байдена...
+10
-3
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nmnackjbxkasbk
Ответ $-AGROHIM-$
это всё из-за проделок Байдена...
это все наследие кровавого режима Обамы!
+6
0
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SkierNSK
ЧМ по лыжным видам спорта в прошлом году прошёл в Планице, где население в два раза меньше, чем в Тёи . Как же там спортсмены не теряли азарта? 🤔😅
+6
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Валентин и ыч
Ответ $-AGROHIM-$
это всё из-за проделок Байдена...
как у человека у меня есть мнение из-за чьих проделок, но как зрителю вне зависимости от причин мне досадно. Это могло бы быть одной из красивейших историй в современном спорте (причем, длящейся, а не полтора сезона с натяжкой) с разными сильными сторонами спортсменов и как они их используют, но имеем, что имеем.
+7
-2
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ribikorto
Со всеми основными тезисами согласен. Но если единицы включают в себя не только Большунова то почему бы их не упомянуть? Например из медалистов личного турнира Мишина-Галлямов. У них к тому же дополнительный стресс - золото командного турнира повисло в воздухе из-за дела Валиевой. Из-за беспримерного пиара той же Валиевой и женской одиночки в целом они даже в фк в тени. Хотя конкуренция в их виде в России в разы выше мировой, в лыжах все же не так. Ни в коем случае не в укор Большунову, он лыжный гений.
+7
-3
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pavel 324
Ответ Роман Ижевский
Ну как, мне Большунова не жаль, но потенциально конечно он мог бы стать великим, лыжником понятно дело, ну как потенциально, 25 лет, ещё лет 10 у него в запасе есть, но неодержанные победы ему конечно аукнуться, ну а с другой стороны может ему государство всё компенсировало и моральный и материальный так сказать ущерб, потом депутатом будет - ващще жизнь удалась, может он и не парится...
В декабре Большунову будет 27
+4
0
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Щеглот
Трехкратный подряд обладатель дистанционного глобуса (который и есть лыжи); четвертого его лишили, когда шел лидером и конечно бы забрал. А пятый глобус завоевал Голберг, который Большунову близко не соперник, как минимум из-за конькового стиля. Да и классикой Большунов намного сильнее Голберга. Итого пять. Пять было у Гунде Свана, а шесть у Бьерна Дели.
+10
-6
+4
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sergey2
"добегивать олимпийский сезон пришлось в России."

Или я что-то пропустил или правда что слово "добегивать" существует, может лучше писать "добегать"?
+3
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Вован Мельников
Ответ Buharoid
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Борцам с режимом было бы уместнее вступать в РДК(осуждаю), а не бороться с кремлем на спортивном ресурсе
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Ksenia RN
Чувак за пару дней заработал три сотни тысяч, ставь минус, кто заработал столько же) Почему бы ему не быть азартным? Ну и не исключаю вариант, что Санёк, как лидер мировых лыж, всё-таки чувствует ответственность перед молодняком, что должен их тянуть, чтоб они не теряли азарта, стремясь его обыграть.
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Варлампий Варлампий
Причем тут фигурка и фотка Щербаковой, если статья про Большунова. Вы бы еще Загитову замостили, повод то уж нашли бы. Минус
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pavel 324
Но есть действующий лыжник у которого не 1 золото ЧМ, а 9, не 3 золота Олимпиад.а 5, не 2 Кубка Мира, а 4, не 2 выигранных Тур де Ски,а 3. Так что есть к чему стремиться.
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Oleg152762
Замечания по статье - показ в этом году нормальный. Смотрю на сайте телеспорта с удовольствием. Графика, может быть, не такая удобная, но всё спокойно, без абсолютно не нужной "околоспортивной" болтовни Губерниева, или конвульсивных криков Легкова. Комментаторы, конечно, путают иногда спортсменов, что меня удивляет, честно говоря. Но главное, что они не мешают смотреть гонку.
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Быколай Оптоед
Вершина Тёи - посёлок городского типа
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Tima_Milan
Ответ Buharoid
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там видимо еще снег не выпал
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Титюля
Ответ Жиртрес
Они просто ненавидят Россию, а наяривают на села типа Рупольдингов🤓
Скорее смотрят с высока, пренебрежительно.
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Алексей Чирков
Большунов великий спортсмен и самый большой трудоголик в современных лыжах
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Алексей Курпас
Ответ Валентин и ыч
На самом деле очень печально, что мы теряем противостояние Клэбо-Большунов.
Клэбо с вами согласен и голосует на трассе
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zalexir
“Так было бы правильнее”… тяжело с этим поспорить, но история развивается по-другому
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