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Где смотреть наши лыжи? Год назад их показывали с телефона, начало этого сезона – снова мимо ТВ

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сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
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Лыжи Лыжи

История отношений лыжных гонок и ТВ в России настолько сложная и временами трагичная, что, живи Иван Бунин в наше время, легко могла бы войти в сборник его рассказов.

Долгие годы лыжи оставались в тени биатлона. Даже Кубок мира показывали лишь на «Евроспорте» – а тот был далеко не у всех. Да и на «Евроспорте» в случае накладок с горными лыжами приоритет отдавался последним.

Лишь после Олимпиады-2018, где молодая банда во главе с Александром Большуновым влюбила в себя страну, ситуация стала меняться. Причем настолько резко, что верилось с трудом. В сезоне-2019/20 в Кубок мира внезапно вписался аж Первый канал. 

Включился в трансляции и «Матч ТВ». И там со временем все эволюционировало до обвязок между гонками – по примеру биатлона, хоть и не так же качественно.

Пекин-2022 стал апофеозом. Огромный спрос, феерия Большунова, прорыв в эстафетах, постоянные подиумы от разных гонщиков – в других обстоятельствах этот трамплин выкинул бы лыжные рейтинги в спортивный космос. Однако сразу после Олимпиады произошли известные события…

Как показывали лыжи в прошлом сезоне?

Сразу после Олимпиады и отстранения инерции хватило, чтобы Первый канал забрал себе чемпионат России. Правда, стадион Сыктывкара к вниманию оказался не готов. Камер катастрофически не хватало – прежде в этом просто не было нужды – и некоторые куски дистанции просто выпадали из трансляции. Удовольствия такой продукт доставлял далеко не всем.

На Первом это быстро считали и отказались от части гонок. Да и вообще, похоже, закончили роман с лыжами. Но если этому мало кто удивился, то вот начало следующего сезона – считай прошлого – озадачило.

Внезапно выяснилось, что трансляций нашего самого успешного зимнего вида не будет даже на «Матче». Причем не то чтобы там не хотели показывать – не было возможности. Сначала все вроде как упиралось в сложные переговоры с «Телеспортом» Петра Макаренко, а потом билось в то, что с ряда стадионов, где проводится Кубок России, не дать нормальной картинки.

В результате стартовые этапы тянули на себе энтузиасты, героически организовывавшие интернет-трансляции на местах. Где-то снимали с телефона. Лишь пятый этап Кубка России добрался по ТВ. Правда, до телеканала «Спортивный» от Триколора. 

После Нового года стало лучше. Благо, в Малиновке и Тюмени по телевизионной части все нормально – и главные старты в полном объеме отработал «Матч» (показавший к тому же весь сезон Кубка мира).

Казалось бы, за год выводы сделают и все изменится в лучшую сторону.

И это действительно так. 

Но не в полной мере.

3 из 4 стартовых этапа Кубка России на ТВ не попадают. «Матч» покажет только Тюмень (первые выходные декабря). А вот Вершина Теи, Чусовой и Кирово-Чепецк – мимо. Только интернет, трансляции куда будет организовывать проект «На лыжи!».

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2023/24: Кубок России стартует в ноябре, Спартакиада пройдет в феврале

Сейчас отношения между Еленой Вяльбе и «Матчем» нельзя назвать натянутыми. Они и не тесные, но теперь, по крайней мере, обе стороны стараются нащупать взаимовыгодный баланс. Пока он хрупкий, при этом никто не жаждет давать публичных комментариев и раскачивать ситуацию – чтобы сохранить хотя бы то, что есть. В надежде, что дальше будет только лучше.

Почему же начала этого лыжного сезона не будет на ТВ? И могло ли вообще повернуться по-другому?

Права на показ лыж у «Матча». При этом телеканал не обязан транслировать все – в отличие, например, от биатлона. Хотя ФЛГР платит за этапы, которые появятся в эфире. И федерация была готова покрыть полный пакет.

Но канал выбирал гонки, исходя из собственных интересов. Где-то помеха – труднодоступные стадионы, откуда не дать качественную картинку, где-то – пересечение с более рейтинговыми трансляциями. А, например, на вкатке в Ханты-Мансийские, где показ отлажен, не было главных звезд – Большунова, Устюгова и Терентьевой, – без которых смотреть соревнования мало кому интересно.

Вершина Теи, где по традиции начинается Кубок России, – камень преткновения в переговорах. «Матчу» гнать туда ПТС и профессионально расставлять камеры – слишком дорого. ФЛГР же: 1) ценит Хакасию и 2) хочет проводить старт сезона в месте, где гарантированно лежит снег.

Понять можно и тех, и других. Но в итоге приходится жертвовать картинкой.

Обе стороны успокаивают тем, что лыжных трансляций планируется больше, чем в прошлом году. После Нового года в сетке не только Спартакиада и чемпионат России, но и этапы Кубка из Татарстана, Кировска и все той же Тюмени.

Любопытно, что у «Матча» остаются права на Кубок мира. И уже на этой неделе на «Арене» гонки из Финляндии.

Еще куда более забавно, что FIS категорически против участия российских спортсменов в своих турнирах, но российские деньги за телетрансляции брать совершенно не стесняется.

Тем же, кто хочет в хорошем качестве посмотреть не только на норвежцев, но и на лучших российских лыжников, в начале сезона придется «немного потерпеть» (с). Хотя особого бунта среди болельщиков не ощущается. Видимо, за годы турбулентности с трансляциями выработалась закалка. Показательно, что прошлогодний спринт из Чусового вот в таком виде собрал крепкие 182 тысячи просмотров. 

Вообще получается, что «Матч» не готов преступать свои интересы ради полного показа лыж. ФЛГР не готова проводить гонки только на удобных телевидению стадионах. А болельщики готовы и в 2023-м смотреть кустарные трансляции. 

Так зачем поднимать шум, если всех все устраивает?

Или все-таки не всех? 

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Роман Кручинин, Александр Вильф; Gettyimages/Laurent Salino/Agence Zoom / Freier Fotograf

7 комментариев

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GMF
Губерниев с Вяльбе пускай смотрит, на свежем воздухе.
+8
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Максим Табаран
забейте, ничего не поменяется
люди не видят смысла, что-то менять
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Георгий Михеев
Ну я лыжи только на олимпиаде и смотрел. Пускай лучше футбол показывают, чемпионат Турции например.
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evgeniy
ФЛГР еще и платит Матчу за показ?! Зазеркалье какое то.
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Aleksey Artamonov
Правами на показ соревнований до 2025 года обладает "Телеспорт". МатчТВ отдельно выкупает субправа
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Вячеслав Клименко
Ответ Максим Табаран
забейте, ничего не поменяется люди не видят смысла, что-то менять
кто не видит смысла?
права у матча! Не слышу крика Гу по поводу "колхозного канала, которому не нужен спорт".
на Вяльбе он наезжал, что лыжи не на ТВ. а получается, что из-за них
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