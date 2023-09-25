13 комментариев

Считается, что в циклических и игровых видах женщины не могут конкурировать с мужчинами. Так устроена природа.

Флоренс Гриффит-Джойнер с легендарно-мистическим рекордом на 100-метровке не попала бы в финал на чемпионате России-2023 – хотя наши спринтеры на мировом уровне не такие уж и быстрые.

Праймовая Юлия Ефимова в принципе не смогла бы квалифицироваться на чемпионат мира. А сестры Уильямс в знаменитом матче были биты увядающим немцем Карстеном Браашем из третьей сотни мирового рейтинга.

Дискутировать тут особо не о чем. По крайней мере, так было до сентября этого года. Пока в Берлине не провели традиционный марафон.

Равнинная трасса немецкой столицы всегда притягивает охотников за сверхбыстрыми результатами. Здесь установлено 12 мировых рекордов, включая действующий – 2:01.09 от Элиуда Кипчоге. Ждали от него свежего достижения и на этот раз, но кениец, которому в ноябре будет 39, ограничился дежурной победой.

Но его подстраховала 26-летняя эфиопка Тигст Ассефа (в всех источниках указано имя Тигист, но ее менеджер сказал, что правильно Тигст). Да как! Ее 2:11.53 – самый безумный результат в мировой легкой атлетике за последние годы. Его можно сравнить с прыжком века Боба Бимона.

Что особенного в ее секундах?

1. Начнем с того, что Ассефа разом сняла с мирового рекорда больше 2 минут. Казалось бы, к 2023 году потенциал человека во многих видах спорта близок к пределу. Где-то рекорды не двигаются десятилетиями, где-то ползут по сантиметру или сотым секунды. А тут бах – и разом 131 секунда!

2. Снова цифры. Если вы хоть немного бегали, то сможете их оценить. Средний темп Тигст – 3,07 на километр. В таком она летела все 42 км.

Пятерку между 10 и 15 км пронеслась за 14 минут 41 секунду. То есть на этом участке эфиопка топила каждый километр из 3 минут. Это абсолютное безумие. А ее вторые 21,1 км за 65 минут 33 секунды по ходу полного забега – в топ-30 лучших результатов среди чистых женских полумарафонов.

3. Дмитрий Неделин выиграл недавний Московский марафон с 2:14.10. Рекорд главного марафона страны – 2:13.40. Да, у нас похолмистее, но не настолько, чтобы крыть проигрыш девушке. Вообще, с 2010 года лишь двое россиян бежали из 2:12.00. Это Федор Шутов (2:11.26 в Волгограде-2016) и Степан Киселев (2:11.28 в Цюрихе-2014).

Да кто она вообще такая?

Ассефа была рядовой по эфиопским меркам средневичкой. Квалифицировалась в сборную на несколько крупных турниров, включая Олимпиаду-2016 в Рио, но на 800-метровке так нигде и не пробилась даже в финал. Личный рекорд – 1.59,24.

• В 2018-м из-за травмы ахилла ушла в шоссейный бег.

• В 2019-м прокатила три десятки и первый полумарафон (1:08.24).

• Пандемийные сезоны (2020 и 2021) пропустила полностью.

• В 2022-м вернулась – и начала выжигать. Выиграла три крупных пробега на 10 км (30.52 в лучшем). Три полумарафона (1:07.28 в самом быстром). И попробовала марафоны. В первом, в Саудовской Аравии, пристрелялась – 2:34.10. А потом в Берлине сенсационно выиграла – 2:15.37 (третий результат в истории на тот момент!).

• В 2023-м эфиопка не стартовала вообще. Но приехала в Берлин на третий в жизни марафон – и устроила вот это все.

Такой взлет – не в рамках нормального. Чего-то подобного можно ожидать от Летесенбет Гидей – другой эфиопки, которая шарашила мировые рекорды на 5 000 и 10 000 м, 15 км и в полумарафоне. Ее успешный переход в марафон был бы понятен и логичен. Но обычная средневичка, вдруг начавшая переворачивать историю в марафоне… Да с чего вдруг?

На одной из самых популярных беговых платформ мира Letsrun.com открыто обсуждают, возможен ли подобный перформанс без какой-либо мощной фармы и новых суперкроссовок.

Если первое – исключительно область домыслов до тех пор, пока об обратном не скажет WADA, то второе – вполне себе живая тема для обсуждений. Дело в том, что накануне марафона в Берлине adidas презентовал флагманскую разработку, которая в легкоатлетическом мире вызвала куда больше ажиотажа, чем новый айфон. Фишки свежей модели – цена (500 евро за пару) и скорость износа (их хватает лишь на один марафонский забег).

Несмотря на абсурдность предложения, любители обрушили сайт компании заявками на предзаказы. И перформанс Ассефы в этих самых кроссах очевидно только увеличит число желающих.

Ну а сама Тигст только успела скромно заметить, что мировой рекорд планировала, хотя такой разнос стал сюрпризом и для нее. И выразила надежду, что теперь ее включат в сборную на Олимпийские игры в Париже.

Что ж, посмотреть на четвертый марафон в исполнении этой девушки будет и страшно, и интересно.

Она меняет историю. Меняет отношение к женскому спорту. Так, Алексей Реунков, один из сильнейших марафонцев в российской истории, с долей иронии написал в соцсетях: «Теперь я тоже боюсь бежать».

Но если Ассефа продолжит в том же ритме, эта доля станет совсем ничтожной.

Фото: Andreas Gora, /Global Look Press; РИА Новости/Кирилл Зыков; Gettyimages.ru/Tony Duffy, Luciano Lima