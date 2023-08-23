Ольга Антропова профессионально играла в гандбол, привлекалась в молодежную сборную России и даже тренировалась у Евгения Трефилова. Михаил – ее бывший муж – баскетболист. Отыграл 3 сезона в чемпионате Исландии.

И вот как раз там, в городке Акюрейри 19 марта 2003-го у пары родилась дочка Катя.

Вскоре семья переехала в Питер. Там Екатерина Антропова научилась ходить, говорить и взяла в руки волейбольный мяч. У нее получалось. А еще она очень быстро росла. Когда ей было 15, на семейном совете с мамой и отчимом – спортивным врачом и мастером спорта по волейболу Гамзатом Омаровым – решили перебраться в Италию. Потому что там с высокорослыми спортсменками обращаются внимательнее, не форсируют – и риски получить травму в юном возрасте ниже.

Так Катя оказалась в академии «Сассуоло» – в Серии С и чемпионате среди девушек до 16 лет. Где спустя год в полуфинале вышла со скамейки при счете 0-2 и перевернула матч. Досталось лидеру 8 последних чемпионатов. После чего на диагональную обратил внимание топ-клуб Серии А – «Скандиччи». Подписали контракт и оставили в «Сассуоло» в аренде.

После того, как в следующем сезоне Антропова стала лучшим бомбардиром Серии А2, окончательно забрали себе. В грозном «Скандиччи» Екатерина тоже не затерялась, быстро выиграв конкуренцию на позиции диагонального у лидера немецкой сборной Луизы Липпман.

В середине августа 20-летняя Екатерина получила итальянский паспорт и тут же попала в заявку на Евро. Казалось, что шансов на стартовый состав нет. В диагонали 24-летняя Паола Эгону – суперзвезда мирового волейбола, MVP последнего розыгрыша Лиги чемпионов. Однако в первом же матче в основе вышла Антропова. И стала лучшим бомбардиром.

Все ключевые игры на чемпионате в старте выходила именно Катя. Правда, Италия в полуфинале проиграла на тай-брейке Турции (2-3), а потом не смогла собраться на матч за бронзу.

16 сентября итальянки стартуют в квалификации на Олимпиаду-2024. Что интересно, без Эгону. После Евро она отказалась играть за сборную. А вот Екатерина ждет важнейших игр. Накануне мы и поговорили.

Школа в Италии: Антропова только через три месяца поняла, кто из учителей – классная руководительница

– Ты родилась в Исландии. Хоть что-то сейчас связывает с ней?

– Когда мне было лет 10, мы ездили туда в отпуск. Очень красивые места, я бы приехала еще. Но особой связи не чувствую. Хотя выучить язык было бы интересно. Тем более, база разных языков есть.

– Сколько знаешь?

– Хорошо – русский, английский и итальянский. Плюс в школе учила испанский, который похож на итальянский, и немецкий, но вот в нем я не очень.

– Ты до 15 лет жила в Питере. Как вспоминаешь это время?

– Классное! Это же школьные годы. Хотя школу закончила только в этом году. В Питере было хорошо. Там и друзей много. Когда-нибудь вернуться было бы здорово.

– Помнишь, как принималось решение о переезде в Италию?

– Это было небыстро. Но, помню, был разговор с отчимом в машине, и он долго рассказывал, как это будет сложно. А потом спросил, готова ли я к такому. Но мне было интересно.

Сначала действительно было непросто. Мы жили в общежитии, 5 человек на этаж. Нас в комнате трое. И я совсем не говорила по-итальянски.

– Я в 14 лет уезжал в спортивный интернат в другой город и помню, как меня не хотела отпускать мама. Как твоя мама отпустила тебя в 15 в другую страну?

– Да она не прям сильно отпустила. Поехала со мной! Первый год работала в том месте, где мы жили – тьютором. По сути, была воспитателем. И с учетом того, что язык она тоже не знала, это было непросто.

– Тебя быстро приняли?

– Итальянский выучила месяцев за 5-6.

Кстати, смешная история. Я всегда боюсь что-то забыть на тренировку. И в «Скандиччи» так часто повторяла: «кроссовки, носки, наколенники, шорты, футболка, борцовка, рукава», – что моя подруга по комнате знала этот набор слов наизусть на русском!

Тоже забавно, но в школе только через 3 месяца поняла, что одна из учительниц – наша классная руководительница.

– Как выглядит школа в Италии?

– Начальная – 5 классов, средняя – 3, а старшая – 5. То есть не 11 лет, как в России, а 13. После средней школы ты должен выбрать направление. Я взяла международный маркетинг, основными предметами в котором помимо маркетинга были экономика, право и иностранные языки.

– Система оценивания 5-балльная?

– 10-балльная. Плюс есть половинки – 5,5, например. В этом плане мне было куда комфортнее. У нас 5 ставят, только если все идеально. 2 – это прям редко. То есть, по сути, выбирают между 3 и 4. При этом «тройка» – неудовлетворительно, а «четыре» – грустная.

Когда есть 10 баллов – это куда менее стрессово, больше шансов получить положительную оценку. Тут 6 – это уже хорошо. У нас в клубе, кстати, смотрели оценки за триместры. За плохую успеваемость могли быть санкции, так что на это обращалось серьезное внимание. К счастью, я училась нормально и проблем у меня не было.

Монолог мамы. Она оставила комфортную жизнь в Питере и поступила в итальянский вуз, чтобы продлевать ВНЖ и быть рядом с Катей

– Идею с Италией озвучил Гамзат – поскольку ребенок хрупкий, и нужна грамотная система подготовки, – вспоминает Ольга. – Моей первой реакцией было жуткое сопротивление.

Исландский опыт был позитивным. Я выучила язык, встроилась в местную жизнь. Но мне на тот момент было 24 года, а это куда легче. Тут же, на момент принятия решения, я работала руководителем отдела продаж в крупной компании. Плюс семья, друзья, работа, театры, дом красивый. Все было выстроено! И снова – эмиграция.

После трех лет в Исландии я прекрасно понимала, что такое адаптироваться под новый гигантский объем информации и улыбаться там, где ты чего-то не понимаешь.

Но ребенок у меня один. И Катя – уникальная и особенная. Поехала бы с ней куда угодно, потому что знаю спорт изнутри и хорошо представляю, как перегружают объемами. Очень рано передавливают – и часто это заканчивается операциями. Оставить все было непростым решением, но единственно возможным для меня.

Да и старалась воспринимать происходящее я не только глазами мамы, но и как возможность получить новый опыт, увидеть другую систему, расширить горизонты. Это было тяжело, но в то же время интересно и увлекательно. Это не было самопожертвованием. Мы прошли классный путь, и я рада, что была рядом.

Еще важно заметить, что мы не давили на Катю и, наоборот, всегда говорили ей, что в любой момент она может развернуться. Отдавали отчет, что для подросткового возраста это сложный эксперимент – и были готовы к любым вариантам. Если бы в какой-то момент Катя захотела вернуться, никто бы не считал это проигрышем. И мы об этом много раз говорили. Но она вопрос не поднимала.

А мне, чтобы иметь возможность находиться рядом, пришлось поступить в третий в жизни университет. Иначе я бы просто не получила ВНЖ. Пошла в вуз на направление «маркетинг», где преподавали на итальянском. И на нем же мне было необходимо каждый раз сдавать экзамены, чтобы продлевать визу. Вот это считаю своим подвигом. Было жестко. Но и полезно для мозга.

Сборная России – а могло ли получиться?

– В первый же год в А2 ты стала лучшим бомбардиром лиги. В 18 лет. Если в футбольной серии В кто-то становится лучшим, да еще в таком возрасте, это гарантия попадания в клуб высшего дивизиона. Как все работает в волейболе?

– Примерно так же. После того сезона меня пригласили в «Скандиччи», где я сейчас и играю. А это одна из топ-4 команд Италии.

– Правильно понимаю, что примерно в тот момент с тобой связывался Серджио Бузато – в то время главный тренер сборной России?

– Со мной лично – нет. Звонили маме.

Ольга Антропова:

– Бузато позвонил, потому что сам итальянец – и кто-то из знакомых сказал ему про интересную русскую девушку в их чемпионате. Сам он вообще ничего не знал про Катю – так прямо и сказал. Серджио позвал на сбор, но в тот момент в разгаре был чемпионат А2, плюс из-за коронавируса все постоянно сдвигалось, поэтому тогда это было физически невозможно.

– В тот же год Катю не вызвали на сбор на молодежный чемпионат мира – и вас это сильно удивило, так?

– Не хотела бы муссировать эту тему. Вызова не было – это правда. Но из-за пандемии было реально много сложностей, в том числе логистических. А вообще благодарна за недавнее интервью генеральному секретарю ВФВ Александру Яременко, где он объяснил, что наше решение не стало потерей и неожиданностью для страны, так как де-факто Катя стала заниматься волейболом лишь в Италии.

– Катя, у тебя были сомнения по поводу того, за какую сборную играть?

– Может быть, из-за того, что я родилась в Исландии, потом уехала в Питер, а после этого в Италию – у меня не было жесткой привязки к какой-то стране. Получится сюда – хорошо, вот сюда – тоже хорошо. Концентрировалась не на этом, а на тренировках. Мое дело – расти как игрок.

– Спрошу по-другому. С учетом всех обстоятельств был ли вообще шанс, чтобы ты играла за сборную России?

– Может быть. Но сейчас уже сложно об этом говорить. Да и смысла нет. Получилось как получилось.

– Сама себя внутренне кем ощущаешь: русской или итальянкой?

– А я не знаю. У меня микс. Я даже говорю иногда на смеси итальянского и русского. И характер так же. От России у меня постоянное стремление куда-то пробиться и чего-то добиться.

В Италии этого куда меньше – у них отличный климат, море, горы, поэтому в среднем они изначально на расслабоне. Они гораздо дольше живут дома с родителями, и у них вообще нет необходимости куда-то двигаться. Вот как у нас: так, надо переехать в Москву, там пробиваться… Тут такого нет.

А из итальянского менталитета я взяла открытость, постоянные улыбки, стала более общительной. Сейчас при первом знакомстве могу показать больше себя. Да и играю достаточно эмоционально.

– Что тебя сейчас связывает с Россией?

– Семья. Там папа, отчим, бабушки и дедушки, тети, дядя и племянник.

– Можешь представить, что когда-нибудь приедешь в российский чемпионат?

– Ближайшие лет 5, наверное, нет. А дальше нет смысла загадывать. Пока помимо итальянского интересен турецкий чемпионат и, например, японский.

Дебют за сборную Италии в амфитеатре Вероны: что это за чувства?

– Со «Скандиччи» в первый же сезон вы взяли Кубок вызова, во второй – Кубок ЕКВ. Тебя оба раза признали MVP. Такого набора достаточно, чтобы стать заметным спортсменом в Италии?

– Относительно. В большей степени знают тех, кто играет за сборную. Я особенно хорошо это прочувствовала сейчас, отыграв на Евро.

– Вспомни первый день в сборной.

– Все девочки играют в итальянском чемпионате, поэтому мы более или менее были знакомы. Хотя выдача формы – всегда особый момент. Отрывать этикетки – вообще приятная штука, ха-ха.

Но вот на первой тренировке я была поражена. Казалось, все бьют с безумной силой. У нас в клубе девочки серьезные, одна Чжу Тин чего стоит. Но в сборной я просто не понимала, что происходит – казалось, мячи летят раза в два быстрее.

– Вика Уайлда в российской сборной по сноуборду приняли не все. В команде 4 места, и некоторым не нравилось, что приезжий занимал одно из них.

– Я негатива не ощущала точно. Может быть, игровые виды – это другое? Нас 14 человек, это проще. Плюс у нас командный вид, все сосредоточены на создании хорошей атмосферы, тогда как в индивидуальных каждый думает о себе.

– Твой официальный дебют за Италию – игра в амфитеатре Вероны.

– Когда утром на тренировке сказали, что я в старте – немного сперло дыхание.

В амфитеатре мы потренировались только раз, и все, о чем я думала: как бы попасть по мячу. Там ветер – и все очень непредсказуемо. В матче помогло, что мне сразу же хорошо паснули – и я уверенно забила. После этого стало проще.

Играть в исторических местах приятно, это выглядит красиво. Но уровень игры на открытом пространстве – не тот.

– Видела, недавно в Америке на студенческом матче собралось 92 тысячи?

– Ага, украли у нас идею, ха-ха.

Воу, Катя выбила из основы суперзвезду!

– Где-то год назад, когда еще было непонятно, за какую сборную ты будешь играть, почти все рассуждали так: выбрать Италию – логично, но там придется долго сидеть на скамейке за Паоло Эгону. Ты же наверняка думала, что на твоей позиции одна из главных звезд мирового волейбола?

– Было бы странно сказать, что не думала. Но это как с выбором сборной – я концентрировалась не на мыслях, а на том, чтобы хорошо тренироваться, показывать лучшую версию себя. Как я могу повлиять на выбор тренера? Только работой и уровнем на тренировках.

Но сидела бы на скамейке – так же пыталась бы отдать все команде эмоциями.

– Перед турниром ты могла представить, что проведешь его в старте?

– Первую половину лета было много тренировок с упором на прием – был вариант, что я сыграю доигровщицей. И мне четвертая зона очень нравится тем, что там нужно дополнительно тренироваться, становиться лучше, не прыгая. Вот я не могла сыграть в одном из товарищеских матчей – и просто 1,5 часа принимала, работали вдвоем с тренером. Кайф.

Что касается состава, то с мыслями о нем я не засыпала – вот честное слово.

– Вариант с доигровкой – насколько это актуально в будущем?

– Если бы в сборной мне сказали: «учись пасовать – будешь связующей» или «учись принимать – будешь либеро», я бы ответила одним словом – «да». Это же сборная! Да и мне нравится учиться новому, нравится тренироваться. Так что, если будет нужно играть в «четыре» – отказываться не стану точно.

– В каких вы отношениях с Эгону?

– В нормальных. Мы не лучшие подруги. И вряд ли бы я пошла выпить чашку кофе с ней. Но и проблем у нас точно нет.

– В итальянской прессе активно обсуждалось, что ты усадила ее на скамейку и отыграла весь Евро в основе. Как с этим справляешься?

– Не захожу в соцсети – пока этого достаточно. На улице ко мне никто с претензиями из-за того, что играла я, а не она, не подходит. Тренер выбрал – я вышла. Сейчас уже можно зайти и посмотреть, что там происходит.

– Эгону отказалась играть в олимпийском отборе. Удивило?

– Не знаю. Даже не думала об этом.

Рост 2,02: нельзя выйти из дома незамеченной

– Как быстро ты переварила четвертое место на Евро?

– Я из тех, к кому после поражений лучше не подходить. День – точно. Потом становится лучше, пытаюсь извлечь уроки.

Хуже всего, когда говорят: «Да ты молодец, хорошо сыграла». Не надо, пожалуйста! Даже если действительно хорошо, мы же проиграли – значит, недостаточно хорошо. И это всегда тяжелые ощущения.

– Какую оценку поставила бы себе за Евро по итальянской системе?

– Пусть будет – 6.

– У тебя очень заметный даже по меркам волейбола рост. Насколько в 2023 году в бытовом плане комфортно с 2,02 м?

– Скажу так: нельзя выйти из дома незамеченной. На тебя обязательно посмотрят! Иногда бывает, что день не задался, хочется побыть одной, и это прям раздражает. Ты не хочешь ни с кем разговаривать, а на тебя оборачиваются, показывают пальцем или фотографируют, думая, что делают это незаметно. Любимое – когда люди говорят по видеосвязи и потом разворачиваю телефон, чтобы показать меня. Очень много таких историй.

В бытовом плане проблем особо нет. Разве что самолеты. С Евро мы летели Ryanair, я сидела у прохода, и когда ехали с тележками, приходилось прижимать колени к груди.

Еще скоро впервые буду шить себе костюм. Спасибо нынешней моде на длинные штаны – теперь можно хоть что-то найти себе по размеру.

– В тебе живет модница?

– Мода нравится! Как раз поступила в университет на дизайн и моду. Очень хотелось бы делать все руками – трогать, что-то шить. Но, понятно, что это пока невозможно и учиться придется онлайн.

– Какова сейчас роль мамы в твоей волейбольной жизни?

– Это первый год, когда мы в разных квартирах. Хотя все равно это минуты 4 друг от друга. В остальном для мамы всегда зарезервировано место на трибуне, которое не особо нужно – потому что она все равно стоит.

У нас в семье мама – больше за поддержку. А вот отчим – всегда критика. Это с детства повелось. Даже если выигрываем 3-0 и мне дают MVP. «А почему там вот так сделала?» Наверное, это чтобы не зазналась и не расслаблялась. Заземляет. Но после поражений, понятно, только полная поддержка. Так что критика конструктивная. Но еще никогда не было, чтобы он меня прям похвалил. Оценка по российской шкале всегда стабильная – 3 с минусом. Ха-ха.

– А с папой вы общаетесь?

– Да, у нас все хорошо. Мне вообще повезло – у меня два папы. Он тоже следит за играми. Если не успевает посмотреть онлайн, всегда перематывает до конца, узнает счет, а потом отматывает – и уже пересматривает игру. Чтобы волноваться поменьше. Он следит, делает вид, что все понимает, но баскетболист – поэтому ему еще далеко. Ха-ха.

– Такая высокая – в него?

– Он 2,12, мама – 1,90, так что все поделились.

– Какой бы след ты хотела оставить в волейболе? Вот Роналду грезит тем, чтобы быть лучшим бомбардиром всех времен и народов.

– В футболе или баскетболе один игрок может вытащить всю команду – если это Кобе Брайант или Леброн. В волейболе такое невозможно. Нужно, чтобы еще как минимум два человека помогали. Поэтому персональных целей нет.

Хочется, чтобы меня запомнили как человека, которого все бы хотели иметь в команде. А там, где я поиграла, вспоминали: «У нас была Антропова. Это было здорово».

Еще мне так нравится волейбол, что после карьеры я бы хотела тренировать. Три года ездила в кемп, и когда у ребенка что-то получается после твоего совета – это классные чувства. Тренеров-женщин не очень много, поэтому, может быть, поспособствую тому, чтобы этот список увеличился.

Фото: Kristof Van Accom, Valerio Origo/IPA Sport, Fabrizio Carabelli/IPA Sport, Alessio Tarpini/IPA Sport, Nicholas Russo/Global Look Press; instagram.com/e.antropova17