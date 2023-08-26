31 комментарий

В канун 40-летия первого чемпионата мира по легкой атлетике Международная федерация (World Athletics) выкатила символические рейтинги:

• 40 лучших моментов с ЧМ;

• 40 женщин, сильнее остальных повлиявших на легкую атлетику.

Ни в одном из списков не оказалось наших.

Первый худо-бедно принять можно. Это вкусовщина.

В моей голове плохо укладывается, как в топ-40 моментов можно было не включить победу Исинбаевой в Москве-2013. К тому моменту она провалила два ЧМ подряд, утащила лишь бронзу на Олимпиаде-2012, и казалось, ничего лучше в ее карьере уже не будет.

Но Елена снова выстрелила, да еще и при своих трибунах – и это был вулкан эмоций.

Но можно допустить, что это тронуло только нас, а весь мир сильнее зацепили другие победы (там действительно впечатляющий список).

В конце концов, недавний рейтинг Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России» тоже у некоторых вызывал вопросы – для кого-то слишком низко были Светлана Ромашина и Бувайсар Сайтиев, для кого-то слишком высоко – Анна Курникова.

Но вот «40 наиболее влиятельных женщин в легкой атлетике» (в расчет брались только ЧМ) без Марии Ласицкене и Елены Исинбаевой – это фиаско.

Считать ходочку из Перу Кимберли Гарсию, выстрелившую на одном (!) чемпионате, значимее и ярче Ласицкене, в жесткой борьбе бравшей Пекин-2015, Лондон-2017 и Доху-2019 – абсурд. Никому более из высотниц, включая великую Стефку Костадинову, сделать хет-трик на ЧМ не удавалось. О чем тут вообще говорить?

Еще больший цирк с Исинбаевой. Потому что World Athletics из числа шестовичек ввел в топ-40… американку Стейси Драгилу. Сравнивать ее с Еленой даже как-то несолидно. Россиянка – единственная в истории трехкратная чемпионка мира в этой дисциплине, она же в Хельсинки-2005 взломала космические 5 метров, да и вообще именно этот человек у всего мира ассоциируется с женским шестом.

А кто такая Драгила, даже в Америке едва ли вспомнят.

Происходящее зацепило и саму Исинбаеву. Она молчала в соцсетях с того самого поста, после которого ее начали обсуждать в политических шоу и переименовали стадион в Дагестане. Но тут не выдержала:

«Напомню переизбранному президенту World Athletics (речь про Себастьяна Коу – Sports.ru) о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет.

Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала россиянка, приложив то самое видео из Хельсинки с прыжком на 5,01.

То, о чем вслух говорить на стадионе в Будапеште нельзя

Предположим, в рейтинге есть необычные критерии, о которых мы не в курсе. И если их узнать – все встанет на свои места.

Благо, я сейчас в Будапеште – как раз на чемпионате мира. И уж тут, казалось бы, просто найти разгадку. Подойди к кому-либо из WA – и вот тебе ответ.

Но на этом месте начинается самое интересное.

В плане общения в пресс-центре, как и всегда, никаких проблем. Американцы, британцы, финны, поляки – русская аккредитация, если этот вопрос вас волнует, никого не смущает. World Athletics тоже приветливы.

Но ровно до того момента, пока речь не заходит об этих самых рейтингах. Найти концы, ведущие туда, к истокам рейтингов, нереально. Большинство открещивается от них, выражает озабоченность отсутствием Исинбаевой и говорит, что никакого отношения к этой истории не имеет. А кто имеет – непонятно. Лучше всего написать запрос на официальную почту.

Знакомая, много лет проработавшая в WA, показала на человека, который хвалился тем, что составлял критерии. Я подошел к нему.

Оказалось, он лишь предложил видение, но никаких решений принимать не мог, поскольку вообще не работает в WA – фрилансер. Невключению Исинбаевой на словах удивился, но попросил его фамилию в публикации не упоминать. И пообещал вечером прислать контакты человека, который поможет компетентно разобраться в этой истории.

На следующий день на почту упало сообщение: «Честно говоря, будет лучше, если ты напишешь официальный запрос в World Athletics»...

Доходит до смешного. Написал одному из боссов по PR и коммуникациям на WhatsApp. «О, Владимир, конечно, я помню тебя. Ты на медиа-трибуне?» Но после того, как я объяснил, что нужно, он вдруг перестал отвечать. При том, что мы знакомы.

Официальные запросы, как вы понимаете, в данном случае путь в никуда. С тем же успехом можно отправлять их в бутылках по Дунаю. Ответа ни мне, ни коллегам из российских изданий (хотя по другим вопросам отвечали регулярно) все эти дни нет.

И они учили ВФЛА открытости

К пресс-службе тут без особых претензий. Не они составляли эти рейтинги. Возможно, они с ними не согласны. И в итоге оказались в цугцванге: против боссов идти не вариант, а адекватных аргументов для защиты нет. Вот и остается делать вид, что ничего не происходит и никакого рейтинга не существует.

А вот ответственные за ключевые решения в WA поступают лицемерно. Если сейчас появление российских спортсменов невозможно ни в каком виде – так скажите об этом. Это будет пусть и спорная, но понятная и однозначная позиция. Все вопросы отпадут.

Пока же они сидят в VIP-ложах, а сотрудникам пресс-службы приходится бегать по стадиону как зайцам, лишь бы не слышать от меня вопросы по одной и той же теме.

Уверен, если спросить об этой ситуации Себастьяна Коу, он сделает вид, что сильно удивлен, обеспокоенно скажет, что следить за всем не успевает, и отправит к комиссии, которая составляла эти самые рейтинги.

Себастьян умеет оказываться не при делах.

Когда в Международной федерации (на тот момент она называлась IAAF) был коррупционный скандал, в результате которого полетели головы руководителя Ламине Диака и казначея Валентина Балахничева, Коу (по иерархии – второй человек после Диака) предстал честным шокированным работником, который и не представлял, какие нехорошие вещи проворачивались у него под носом. Ему поверили.

В итоге здесь, в Будапеште, перед стартом ЧМ он на безальтернативной основе переизбран президентом WA – сэр пошел на третий срок.

Интересно вот что.

7 лет WA не восстанавливал в правах ВФЛА. Которую обязали выполнить десятки критериев (во многом справедливых). Среди прочего – требовали открытости и полной прозрачности. И теперь, когда мы видим, как сама Международная федерация пытается всеми возможными способами отгородиться от безобидной темы с рейтингами, это выглядит иронично.

Фото: East News/ERIC FEFERBERG / AFP; Marcus Brandt/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Steph Chambers, Andy Lyons, Ian Walton