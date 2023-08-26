31 комментарий

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World Athletics – лицемеры. Задвинули Исинбаеву в рейтинге самых влиятельных легкоатлеток и боятся объяснений

Елена Исинбаева Елена Исинбаева
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В канун 40-летия первого чемпионата мира по легкой атлетике Международная федерация (World Athletics) выкатила символические рейтинги:

40 лучших моментов с ЧМ;

40 женщин, сильнее остальных повлиявших на легкую атлетику.

Ни в одном из списков не оказалось наших.

Первый худо-бедно принять можно. Это вкусовщина. 

В моей голове плохо укладывается, как в топ-40 моментов можно было не включить победу Исинбаевой в Москве-2013. К тому моменту она провалила два ЧМ подряд, утащила лишь бронзу на Олимпиаде-2012, и казалось, ничего лучше в ее карьере уже не будет.

Но Елена снова выстрелила, да еще и при своих трибунах – и это был вулкан эмоций.

Но можно допустить, что это тронуло только нас, а весь мир сильнее зацепили другие победы (там действительно впечатляющий список).

В конце концов, недавний рейтинг Sports.ru «100 лучших спортсменов в истории России» тоже у некоторых вызывал вопросы – для кого-то слишком низко были Светлана Ромашина и Бувайсар Сайтиев, для кого-то слишком высоко – Анна Курникова.

Но вот «40 наиболее влиятельных женщин в легкой атлетике» (в расчет брались только ЧМ) без Марии Ласицкене и Елены Исинбаевой – это фиаско.

Считать ходочку из Перу Кимберли Гарсию, выстрелившую на одном (!) чемпионате, значимее и ярче Ласицкене, в жесткой борьбе бравшей Пекин-2015, Лондон-2017 и Доху-2019 – абсурд. Никому более из высотниц, включая великую Стефку Костадинову, сделать хет-трик на ЧМ не удавалось. О чем тут вообще говорить?

Еще больший цирк с Исинбаевой. Потому что World Athletics из числа шестовичек ввел в топ-40… американку Стейси Драгилу. Сравнивать ее с Еленой даже как-то несолидно. Россиянка – единственная в истории трехкратная чемпионка мира в этой дисциплине, она же в Хельсинки-2005 взломала космические 5 метров, да и вообще именно этот человек у всего мира ассоциируется с женским шестом.

А кто такая Драгила, даже в Америке едва ли вспомнят.

Происходящее зацепило и саму Исинбаеву. Она молчала в соцсетях с того самого поста, после которого ее начали обсуждать в политических шоу и переименовали стадион в Дагестане. Но тут не выдержала:

«Напомню переизбранному президенту World Athletics (речь про Себастьяна Коу – Sports.ru) о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет.

Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений», – написала россиянка, приложив то самое видео из Хельсинки с прыжком на 5,01.

То, о чем вслух говорить на стадионе в Будапеште нельзя

Предположим, в рейтинге есть необычные критерии, о которых мы не в курсе. И если их узнать – все встанет на свои места.

Благо, я сейчас в Будапеште – как раз на чемпионате мира. И уж тут, казалось бы, просто найти разгадку. Подойди к кому-либо из WA – и вот тебе ответ.

Но на этом месте начинается самое интересное.

В плане общения в пресс-центре, как и всегда, никаких проблем. Американцы, британцы, финны, поляки – русская аккредитация, если этот вопрос вас волнует, никого не смущает. World Athletics тоже приветливы.

Но ровно до того момента, пока речь не заходит об этих самых рейтингах. Найти концы, ведущие туда, к истокам рейтингов, нереально. Большинство открещивается от них, выражает озабоченность отсутствием Исинбаевой и говорит, что никакого отношения к этой истории не имеет. А кто имеет – непонятно. Лучше всего написать запрос на официальную почту. 

Знакомая, много лет проработавшая в WA, показала на человека, который хвалился тем, что составлял критерии. Я подошел к нему.

Оказалось, он лишь предложил видение, но никаких решений принимать не мог, поскольку вообще не работает в WA – фрилансер. Невключению Исинбаевой на словах удивился, но попросил его фамилию в публикации не упоминать. И пообещал вечером прислать контакты человека, который поможет компетентно разобраться в этой истории.

На следующий день на почту упало сообщение: «Честно говоря, будет лучше, если ты напишешь официальный запрос в World Athletics»...

Доходит до смешного. Написал одному из боссов по PR и коммуникациям на WhatsApp. «О, Владимир, конечно, я помню тебя. Ты на медиа-трибуне?» Но после того, как я объяснил, что нужно, он вдруг перестал отвечать. При том, что мы знакомы.

Официальные запросы, как вы понимаете, в данном случае путь в никуда. С тем же успехом можно отправлять их в бутылках по Дунаю. Ответа ни мне, ни коллегам из российских изданий (хотя по другим вопросам отвечали регулярно) все эти дни нет.

И они учили ВФЛА открытости

К пресс-службе тут без особых претензий. Не они составляли эти рейтинги. Возможно, они с ними не согласны. И в итоге оказались в цугцванге: против боссов идти не вариант, а адекватных аргументов для защиты нет. Вот и остается делать вид, что ничего не происходит и никакого рейтинга не существует.

А вот ответственные за ключевые решения в WA поступают лицемерно. Если сейчас появление российских спортсменов невозможно ни в каком виде – так скажите об этом. Это будет пусть и спорная, но понятная и однозначная позиция. Все вопросы отпадут.

Пока же они сидят в VIP-ложах, а сотрудникам пресс-службы приходится бегать по стадиону как зайцам, лишь бы не слышать от меня вопросы по одной и той же теме.

Уверен, если спросить об этой ситуации Себастьяна Коу, он сделает вид, что сильно удивлен, обеспокоенно скажет, что следить за всем не успевает, и отправит к комиссии, которая составляла эти самые рейтинги.

Себастьян умеет оказываться не при делах.

Когда в Международной федерации (на тот момент она называлась IAAF) был коррупционный скандал, в результате которого полетели головы руководителя Ламине Диака и казначея Валентина Балахничева, Коу (по иерархии – второй человек после Диака) предстал честным шокированным работником, который и не представлял, какие нехорошие вещи проворачивались у него под носом. Ему поверили.

В итоге здесь, в Будапеште, перед стартом ЧМ он на безальтернативной основе переизбран президентом WA – сэр пошел на третий срок.

Интересно вот что.

7 лет WA не восстанавливал в правах ВФЛА. Которую обязали выполнить десятки критериев (во многом справедливых). Среди прочего – требовали открытости и полной прозрачности. И теперь, когда мы видим, как сама Международная федерация пытается всеми возможными способами отгородиться от безобидной темы с рейтингами, это выглядит иронично.

Исинбаеву отменили в Дагестане. Почему это выглядит так нелепо

Фото: East News/ERIC FEFERBERG / AFP; Marcus Brandt/dpa/Global Look Press; Gettyimages.ru/Steph Chambers, Andy Lyons, Ian Walton

31 комментарий

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Кирилл Польский
Исенбаеву и там, и там задвинули. Не получается быть хорошей для всех. Не то, чтобы надо выбирать, но переобувания видимо, нигде не любят
+25
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+23
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riverman1980
"Рим предателям не платит"(с)
Исинбаева еще вернется, когда закончатся деньги, будет рассказывать о лицемерном Западе и учить нас патриотизму ))
+18
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+16
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Vastich
Ответ Madcomposer
Рейтинг самых влиятельных спортсменок. А на что влияет Исинбаева?) И вообще, может что-то случилось?
Можно подумать там остальные в списке на всё подряд влияют))
+9
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+9
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Dmitriy Racheev
Образцовое бомбалейло
+14
-7
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Григ77
получается задвинуть Исинбаеву из Махачкалы можно а вот из рейтинга World Athletics нельзя ?)))
+8
-2
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Atsuktuvas
Ихтамнет. За что боролись, как говорится...
+7
-4
+3
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Dmitry Makhov
Ответ Григ77
получается задвинуть Исинбаеву из Махачкалы можно а вот из рейтинга World Athletics нельзя ?)))
Где написано, что задвинуть из Махачкалы это ок? Ни откуда не ок, поэтому всё как раз последовательно
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Dmitry Makhov
Ответ Александр Митраков
Лицемерно писать такой текст, и не упоминать ответ на главный вопрос последних полутора лет - "а что, что-то случилось?"
А что случилось, что изменились прошлые достижения Исинбаевой и Ласицкене?) Машину времени изобрели?))
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Донован хозяин НБА
Ответ Idacius
Я правильно понимаю, что теперь за любые военные действия все спортсмены той страны, которая начала/имела повод, будут исключаться из соревнований и стираться из истории? Следим за Африкой.
Исинбаева всю свою карьеру публично поддерживала полутораметрового царька и не отказывалась от его поддержки даже после начала войны.
Договаривайте историю до конца.
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Idacius
Ответ Куприн
Если они лицемеры, то как назвать человека который в этом тексте ни разу не упомянул такие слова как "Путин" и "война", напрямую связанные с историей Исинбаевой сейчас?
Я правильно понимаю, что теперь за любые военные действия все спортсмены той страны, которая начала/имела повод, будут исключаться из соревнований и стираться из истории? Следим за Африкой.
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Никита Филимонов
Ответ Madcomposer
Рейтинг самых влиятельных спортсменок. А на что влияет Исинбаева?) И вообще, может что-то случилось?
рейтинг не самых влиятельных, а ПОВЛИЯВШИХ больше всего
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Илья Храпонов
какое нам дело кого там из западных спортсменов задвинули куда-то где-то?
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Jhon Jhon
Если она в России ни на что не влияет, вот прям полный 0) С чего вдруг она будет влиять на весь мир?)
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Олег Кузнецов
Ответ Кирилл Польский
Исенбаеву и там, и там задвинули. Не получается быть хорошей для всех. Не то, чтобы надо выбирать, но переобувания видимо, нигде не любят
Коу-английский лицемер. Лицемером быть можно, но нельзя тогда при этом на весь мир кичиться своими моральными принципами, коих нет.....Вспоминается еще и история с Челси, когда Абрамович 20 лет тратил на клуб миллиарды, а потом его просто кинули. Полагаю, что европейские спортивные бюрократы заслуживают только презрение.
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Dmitrii Shuka
Ребята путают значение Елены, как человека, где мы ее знаем крайне плохо и как спортсмена. По тем интервью что с ней были, она оставляла неоднозначные ощущения. Но как спортсмен Елена, конечно, должна входить в то 40. То что она сделала в Пекине, это навсегда.
ПС а то, что там ворлд атлетик пишет уже никому не интересно.
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Куприн
Ответ Idacius
Я правильно понимаю, что теперь за любые военные действия все спортсмены той страны, которая начала/имела повод, будут исключаться из соревнований и стираться из истории? Следим за Африкой.
Ну это касается как минимум тех стран, которые насильственным образом присваивают чужие территории. И как минимум это касается тех спортсменов, которые прямое содействие оказывали режиму-оккупанту и служили в составе его вооружённых сил.
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JamesObiorah
Ответ Cliff Booth
Ну задвинули и задвинули, чё бубнеть то? Сомневаюсь, что сама Исинбаева (лежа на пляже в Испании) переживает - поставили ли ее в каком-то рейтинге или нет. Большинство уже забыло про этот рейтинг и только Спортс уже который день на главной это обмусоливает.
так она пост аж написала про это) значит переживает
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Всех не забаните
Ответ Александр Митраков
Лицемерно писать такой текст, и не упоминать ответ на главный вопрос последних полутора лет - "а что, что-то случилось?"
Тогда следом идет другой справедливый вопрос: "Почему не отменяли США, Израиль, Францию, Великобританию, Турцию"? "Это другое"?
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Cap_Adj
на фоне войны все забывают о допинговом скандале, который пока так и не разрешился
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Digger86
Может быть её влияние было чисто номинальным?
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AntOn
Лицемерие правит миром, и деньги … вот и все
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Madcomposer
Ответ Никита Филимонов
рейтинг не самых влиятельных, а ПОВЛИЯВШИХ больше всего
Тогда согласен с тем, что Исинбаева там должна быть
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76er
Канселили, канселили и слегка перевыканселили?
Про критерий открытости и прозрачности получилось забавно, да )
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Madcomposer
Рейтинг самых влиятельных спортсменок. А на что влияет Исинбаева?)
И вообще, может что-то случилось?
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