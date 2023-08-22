15 комментариев

Американка Ша’Кэрри Ричардсон сплошной Голливуд. Достаточно посмотреть на ее образы.

Это 2021-й – когда она рвалась на Олимпиаду. Но пролетела мимо из-за марихуаны.

Это 2022-й – когда мечтала стать хедлайнером домашнего ЧМ в Юджине, но провалилась.

А это 2023-й – и она только что выиграла 100-метровку чемпионата мира с рекордом турнира (10,65).

Какой период ее карьеры ни возьми – сумасшедшая история.

Марихуана перед Олимпиадой в Токио – глупейший залет. Но Ричардсон обернула даже ту ситуацию в свою пользу – предстала страдалицей: мама умерла, было грустно, ну и…

А с ней, беззащитной темнокожей женщиной, поступили вот так. За Ша’Кэрри вступились звезды НБА во главе с Дуэйном Уэйдом, ей респектовала Мишель Обама, Ричардсон записала клип с Канье Уэстом. Высказаться по поводу ее дисквала пришлось даже Байдену. Ладно хоть Пескову никто не позвонил.

Тем не менее, ее соцсети взлетели с нескольких сотен тысяч до 2 миллионов. И на всю эту аудиторию она обещала устроить незабываемый камбэк на домашнем ЧМ в 2022-м.

Ее возвращения ждали сильнее, чем выхода нового «Человека-паука». И Ричардсон опять шокировала. Уже на национальном отборе вылетела в первом же раунде на сотке и в полуфинале на 200. Вместо трех золотых – диван и телевизор.

Уходя со стадиона, девушка выместила злость на журналистах, обвинив их в непрофессионализме и отсутствии эмпатии.

Потихоньку складывалось впечатление, что она так и останется яркой выскочкой, которая ничего по-настоящему серьезного не добьется. Перед дисквалом, в 21 год, выдавала 10,72, что было шестым результатом в истории, а следующий сезон закончила уже с 11,13. С таким временем она бы даже чемпионат России в это сезоне не выиграла.

Все было близко к пролету и сейчас, на ЧМ в Будапеште.

В полуфинале обладательница самых длинных ногтей на стадионе засиделась на старте так сильно, что едва не осталась без финала.

В забеге она финишировала третьей – при том, что в финал напрямую попадают только двое. В итоге Ша’Кэрри продвинулась по времени – как один из двух лаки-лузеров. И ей пришлось реально понервничать в кул-руме в ожидании результатов третьего забега.

В тот момент на нее точно никто не ставил. Ричардсон задвинули на самый край – на девятую дорожку. По центру – в качестве прим – красотки из Ямайки: Шерика Джексон и Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (которая и по части прически всегда готова составить конкуренцию кому угодно).

У первой, к слову, 15 медалей с чемпионатов мира и Олимпиад, а вторая – вообще инопланетянка, чье спортивное долголетие нужно изучать отдельной группе ученых.

Фрэйзер-Прайс первые большие 100 м выиграла еще на Олимпиаде-2008. Болт в автографии рассказывал, что тогда, юнцом, обращался к ней за советами. А Ша’Кэрри, например, в тот момент только-только пошла в школу. Сейчас Шелли-Энн 36 лет и она до сих пор регулярно собирает подиумы на чемпионатах мира (первая медаль в эстафете была еще на ЧМ-2007) .

Как провела час между полуфиналами и финалом Ричардсон, доподлинно неизвестно. Опыта у нее куда меньше, чем у звездных конкуренток. Но уже во время представления участниц главного забега все внимание было на ней – Ша’Кэрри чуть ли не впервые вышла на старт без фирменных ногтей. Психанула? Или так было задумано изначально?

Но в кульминационный момент выдала лучший бег в жизни. 10,65 – это в самом деле космос.

Рекорд чемпионатов мира. И вообще лишь четыре женщины в истории имеют более впечатляющие секунды:

• Кармелита Джеттер (10,64)

• Фрейзер-Прайс (10,60)

• Элейн Томпсон-Хера (10,54)

• Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49)

Впереди у Ша’Кэрри 200-метровка. И можно не сомневаться: эта 23-летняя дама устроит очередное шоу.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

21 августа

100 м, женщины

1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,65

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,72

3. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка) – 10,73

4. Мари-Жозе Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,81

5. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,93

6. Ева Свобода (Польша) – 10,97

7. Бриттани Браун (США) – 10,97

8. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,00

9. Тамари Дэвис (США) – 11,03

Фото: Gettyimages.ru/Hannah Peters, Steph Chambers, Christian Petersen, Alexander Hassenstein, Andy Lyons, Mike Stobe, Jorge Luis Alvarez Pupo, Harry How; East News/Kirill KUDRYAVTSEV / AFP, Jewel SAMAD / AFP, AP Photo/Ashley Landis, AP Photo/Petr David Josek