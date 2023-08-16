32 комментария

Посмотрите на звезд ЧМ по легкой атлетике: американка с огромными ногтями, красотка из Украины и спринтер, который побьет рекорд Болта
В конце неделе в Венгрии стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российской сборной по известным причинам на турнире не будет. Но посмотреть там все равно есть на кого.
Мы собрали спортсменов, из-за которых 35-тысячный стадион наверняка заполнится.
Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом)
Главное достояние мировой легкой атлетики со времен Болта, человек, переписавший все рекорды Бубки. А ему всего 23! Каждое появление Дюплантиса в секторе – гарантированное шоу: класс, эмоции, празднования.
И почти наверняка – попытка очередного рекорда мира.
Прошлый ЧМ, кстати, швед выиграл с сумасшедшим прыжком на 6,21 м.
Дюплантис взломал прыжки с шестом. Но по величию он еще не дорос до Бубки
Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту)
Красивая и безумно талантливая девушка – идеальный рецепт для звездного статуса в спорте.
Если кто-то в ближайшие годы и сможет сдвинуть рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м) из 1980-х, то это Магучих. Другое дело, что у Ярославы никак не получается взять большой титул: на ЧМ-2019 и на Олимпиаде в Токио блистала Мария Ласицкене, а на ЧМ год назад внезапно выстрелила австралийка Паттерсон.
Получится ли у Магучих с четвертой попытки?
Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 1500 и 5000 м)
Этот парень сделал все, чтобы смотреть 1500 м было интересно не только африканцам, но и остальному миру.
Белый норвежец, темп которого не вывозят кенийцы и эфиопы, – явление. Якоб метит на золотой дубль (1500 + 5000), но еще сильнее его будоражит рекорд мира Хишама Эль-Герруша на любимой полторашке (3.26,00), которому четверть века. В этом сезоне Ингебригтсен уже бежал 3.27,14 – это четвертое время в истории.
Фемке Бол (Нидерланды, 400 м с/б)
Очаровательная голландка, похожая на школьницу, легко заберет 400 м с барьерами. Вряд ли с рекордом мира (50,68), но вот свой же европейский (51,45) обновить вполне может.
Райан Краузер (США, ядро) и Фаит Кипьегон (Кения, 1500 и 5000 м)
У этих ребят мало общего. Парень и девушка. Белый и темнокожая. Он огромный, она миниатюрная.
Но кое-что их все-таки объединяет – оба со страшной скоростью крушат мировые рекорды. Фаит за два месяца этого лета установила сразу три: на 1500 (3.49,11), миле (4.07,64) и 5000 (14.05,20).
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Нирадж Чопра (Индия, копье)
Если мерить крутость соцсетями, то с этим парнем в современной легкой атлетике никто и рядом не стоял. 6,2 млн подписчиков – как вам такое? Секрет прост: Нирадж – спортивное достояние Индии. Там он на уровне звезд Болливуда. А население в родной стране Чопры в апреле превысило китайское.
При этом и сам он не промах.
Когда-то его, ребенком, отец отправил на стадион – бегать. Потому что Чопра-младший был пухляшом – и сверстники его донимали. Однако бегать он ненавидел. Прибился к метателям. И добился фантастических успехов – выиграл Олимпийские игры в Токио в копье. В Будапеште он не будет фаворитом, но для Индии этот парень супергерой при любых раскладах.
Ша’Кэрри Ричардсон (США, спринт)
Эту импозантную даму вы наверняка видели. Она обожает кричащие прически, ногти бесконечной длины и не стесняется громких заявлений. Правда, с реализацией последних получается так себе – мимо Токио она пролетела из-за марихуаны, а спустя год вчистую провалила отбор на домашний ЧМ-2022 в Юджине.
Теперь Ричардсон, респекты которой выписывала даже Мишель Обама, в обойме сборной. Шэ’Кэрри побежит и 100, и 200. И хотя бы одну медаль для подтверждения статусности ей брать пора.
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Фердинанд Оманьяла (Кения, спринт)
100 м (как и всегда) – один из самых ожидаемых видов турнира. Там мощные американцы, ямайцы, олимпийский чемпион из Италии Джейкобс. Но особый кайф наблюдать за спринтером из Кении.
Для многих до сих пор загадка: откуда в краях, где стайерские дистанции и марафоны возведены в религию, мог появиться парень, обожающий быстрый бег? Фердинанд показал 9,77 еще в 2021-м (и что особенно важно, после этого не погорел на допинге), спустя год выиграл Игры Содружества в Великобритании, а в этом сезоне, наконец, разменял заветные 10 сек на европейских стартах.
Еще ни одному африканцу не удавалось попасть на пьедестал ЧМ на престижнейшей 100-метровке – и Оманьяла может стать первым.
Валари Оллман (США, диск)
Это девушка собрала в себе редкие качества – она топовая метательница с шикарной фигурой. Как правило, для серьезных результатов в этой дисциплине нужны широченные плечи и мощное телосложение – это физиология. Хрупкая высотница ни за что не метнет диск даже на среднем уровне.
Валари же вполне может сниматься для глянцевых журналов, при этом у нее 6 лучших бросков этого сезона.
Мутаз Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия), прыжки в высоту
Эта парочка высотников подарили миру одну из самых красивых историй Олимпиады-2020 (с вручением пары золотых), и теперь они снова выйдут друг против друга. Жаль, что в этом секторе не будет Данила Лысенко – он точно вмешался бы в их разборки.
А так фаворит Баршим. Катарец, к слову, выиграл три последних чемпионата мира.
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Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок) и Карстен Вархольм (Норвегия, 400 м с/б)
Они собрали все, что только можно: чемпионаты мира, Олимпийские игры, владеют мировыми рекордами. Им же принадлежат лучшие результаты сезона. Иконы мировой легкой атлетики.
Джесвин Олдрин и Шришанкар (Индия, прыжки в длину)
Если изучить мировые топ-листы, то все выглядит более или менее логично, выбивается разве что мужская длина.
Вы когда-либо слышали о прыгунах из Индии? Звучит экзотично. Но первые две строчки в мировом реестре у парней из этой страны. Другое дело, что прыжки за 8,40 Джесвин Олдрин и Шришанкар выдали на внутренних стартах. Посмотреть на этих уникумов будет любопытно. Тем более, что оба летом летали за 8,20 на международных стартах.
Ноа Лайлс (США, спринт)
«На горизонте у меня 9,65 и 19,10», – сказал он недавно. Звучит чрезмерно дерзко, но на 200 м Лайлс действительно вплотную подошел к рекорду Болта. 19,31 против 19,19. Больше того, Ноа потрясает стабильностью – он 16 раз менял 19,70. Усэйн, для сравнения – 14. Так что, кто знает, может быть, в Будапеште один из рекордов величайшего спринтера действительно рухнет.
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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Christian Petersen, Alexander Hassenstein, Dean Mouhtaropoulos, Dean Mouhtaropoulos, Michael Steele, Maja Hitij, Matthias Hangst, Ezra Shaw
я сначала подумал про левченко
вкус иванова мощнейший конечно. но это его личный выбор, тут остается только или согласиться или обсмеять иванова, как в моем случае
я помню на прошлом чм надо ней селянкой накрашенной потешались все кому не лень. иванов, видимо вырос в селе, ему такой образ нравится
а левченко клевая как не крути
Левченко, Магучих, Чумаченко - мое почтение )
🏃🏻♀️