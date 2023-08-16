32 комментария

В конце неделе в Венгрии стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Российской сборной по известным причинам на турнире не будет. Но посмотреть там все равно есть на кого.

Мы собрали спортсменов, из-за которых 35-тысячный стадион наверняка заполнится.

Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом)

Главное достояние мировой легкой атлетики со времен Болта, человек, переписавший все рекорды Бубки. А ему всего 23! Каждое появление Дюплантиса в секторе – гарантированное шоу: класс, эмоции, празднования.

И почти наверняка – попытка очередного рекорда мира.

Прошлый ЧМ, кстати, швед выиграл с сумасшедшим прыжком на 6,21 м.

Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту)

Красивая и безумно талантливая девушка – идеальный рецепт для звездного статуса в спорте.

Если кто-то в ближайшие годы и сможет сдвинуть рекорд Стефки Костадиновой (2,09 м) из 1980-х, то это Магучих. Другое дело, что у Ярославы никак не получается взять большой титул: на ЧМ-2019 и на Олимпиаде в Токио блистала Мария Ласицкене, а на ЧМ год назад внезапно выстрелила австралийка Паттерсон.

Получится ли у Магучих с четвертой попытки?

Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 1500 и 5000 м)

Этот парень сделал все, чтобы смотреть 1500 м было интересно не только африканцам, но и остальному миру.

Белый норвежец, темп которого не вывозят кенийцы и эфиопы, – явление. Якоб метит на золотой дубль (1500 + 5000), но еще сильнее его будоражит рекорд мира Хишама Эль-Герруша на любимой полторашке (3.26,00), которому четверть века. В этом сезоне Ингебригтсен уже бежал 3.27,14 – это четвертое время в истории.

Фемке Бол (Нидерланды, 400 м с/б)

Очаровательная голландка, похожая на школьницу, легко заберет 400 м с барьерами. Вряд ли с рекордом мира (50,68), но вот свой же европейский (51,45) обновить вполне может.

Райан Краузер (США, ядро) и Фаит Кипьегон (Кения, 1500 и 5000 м)

У этих ребят мало общего. Парень и девушка. Белый и темнокожая. Он огромный, она миниатюрная.

Но кое-что их все-таки объединяет – оба со страшной скоростью крушат мировые рекорды. Фаит за два месяца этого лета установила сразу три: на 1500 (3.49,11), миле (4.07,64) и 5000 (14.05,20).

Райан бомбит в ядре: из 14 лучших результатов в истории 10 – его. Включая три первых. Его свежий мировой датирован маем – 23,56.

Если мерить крутость соцсетями, то с этим парнем в современной легкой атлетике никто и рядом не стоял. 6,2 млн подписчиков – как вам такое? Секрет прост: Нирадж – спортивное достояние Индии. Там он на уровне звезд Болливуда. А население в родной стране Чопры в апреле превысило китайское.

При этом и сам он не промах.

Когда-то его, ребенком, отец отправил на стадион – бегать. Потому что Чопра-младший был пухляшом – и сверстники его донимали. Однако бегать он ненавидел. Прибился к метателям. И добился фантастических успехов – выиграл Олимпийские игры в Токио в копье. В Будапеште он не будет фаворитом, но для Индии этот парень супергерой при любых раскладах.

Эту импозантную даму вы наверняка видели. Она обожает кричащие прически, ногти бесконечной длины и не стесняется громких заявлений. Правда, с реализацией последних получается так себе – мимо Токио она пролетела из-за марихуаны, а спустя год вчистую провалила отбор на домашний ЧМ-2022 в Юджине.

Теперь Ричардсон, респекты которой выписывала даже Мишель Обама, в обойме сборной. Шэ’Кэрри побежит и 100, и 200. И хотя бы одну медаль для подтверждения статусности ей брать пора.

100 м (как и всегда) – один из самых ожидаемых видов турнира. Там мощные американцы, ямайцы, олимпийский чемпион из Италии Джейкобс. Но особый кайф наблюдать за спринтером из Кении.

Для многих до сих пор загадка: откуда в краях, где стайерские дистанции и марафоны возведены в религию, мог появиться парень, обожающий быстрый бег? Фердинанд показал 9,77 еще в 2021-м (и что особенно важно, после этого не погорел на допинге), спустя год выиграл Игры Содружества в Великобритании, а в этом сезоне, наконец, разменял заветные 10 сек на европейских стартах.

Еще ни одному африканцу не удавалось попасть на пьедестал ЧМ на престижнейшей 100-метровке – и Оманьяла может стать первым.

Это девушка собрала в себе редкие качества – она топовая метательница с шикарной фигурой. Как правило, для серьезных результатов в этой дисциплине нужны широченные плечи и мощное телосложение – это физиология. Хрупкая высотница ни за что не метнет диск даже на среднем уровне.

Валари же вполне может сниматься для глянцевых журналов, при этом у нее 6 лучших бросков этого сезона.

Мутаз Баршим (Катар) и Джанмарко Тамбери (Италия), прыжки в высоту

Эта парочка высотников подарили миру одну из самых красивых историй Олимпиады-2020 (с вручением пары золотых), и теперь они снова выйдут друг против друга. Жаль, что в этом секторе не будет Данила Лысенко – он точно вмешался бы в их разборки.

А так фаворит Баршим. Катарец, к слову, выиграл три последних чемпионата мира.

Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок) и Карстен Вархольм (Норвегия, 400 м с/б)

Они собрали все, что только можно: чемпионаты мира, Олимпийские игры, владеют мировыми рекордами. Им же принадлежат лучшие результаты сезона. Иконы мировой легкой атлетики.

Джесвин Олдрин и Шришанкар (Индия, прыжки в длину)

Если изучить мировые топ-листы, то все выглядит более или менее логично, выбивается разве что мужская длина.

Вы когда-либо слышали о прыгунах из Индии? Звучит экзотично. Но первые две строчки в мировом реестре у парней из этой страны. Другое дело, что прыжки за 8,40 Джесвин Олдрин и Шришанкар выдали на внутренних стартах. Посмотреть на этих уникумов будет любопытно. Тем более, что оба летом летали за 8,20 на международных стартах.

«На горизонте у меня 9,65 и 19,10», – сказал он недавно. Звучит чрезмерно дерзко, но на 200 м Лайлс действительно вплотную подошел к рекорду Болта. 19,31 против 19,19. Больше того, Ноа потрясает стабильностью – он 16 раз менял 19,70. Усэйн, для сравнения – 14. Так что, кто знает, может быть, в Будапеште один из рекордов величайшего спринтера действительно рухнет.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino, Christian Petersen, Alexander Hassenstein, Dean Mouhtaropoulos, Dean Mouhtaropoulos, Michael Steele, Maja Hitij, Matthias Hangst, Ezra Shaw