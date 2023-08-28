12 комментариев

Гамарджоба
Блог

Исинбаева с флагом, Путин на открытии, Малкин и Земфира* на трибуне. 10 лет назад ЧМ по легкой атлетике принимала Москва

Земфира
спортивная ходьба спортивная ходьба
прыжки в длину прыжки в длину
Анна Чичерова Анна Чичерова
World Athletics (IAAF)
Сергей Бубка Сергей Бубка
Дарья Клишина Дарья Клишина
сборная России сборная России
сборная России жен сборная России жен
Валентин Балахничев Валентин Балахничев
Бег Бег
прыжки с шестом прыжки с шестом
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Александр Меньков Александр Меньков
прыжки в высоту прыжки в высоту
Елена Исинбаева Елена Исинбаева
Ламине Диак
чемпионат мира по легкой атлетике чемпионат мира по легкой атлетике
Юрий Борзаковский Юрий Борзаковский
Усэйн Болт Усэйн Болт
Виктор Чегин Виктор Чегин
Владимир Путин Владимир Путин
Евгений Малкин Евгений Малкин
Легкая атлетика Легкая атлетика

В Будапеште только-только завершился чемпионат мира. Российских спортсменов по известным причинам там не было.

Кажется нереальным, но каких-то 10 лет назад главный легкоатлетический праздник проходил в Москве. Россия выступала под своим флагом и выкосила кучу медалей, в «Лужниках» сверкал Усэйн Болт, а с трибун за происходящим наблюдала теперь признанная иноагентом певица Земфира*.

Не верите, что такое было? Мы тоже. Но фотоархив упорно стоит на своем: все-таки было.

Вот самый настоящий Усэйн Болт. Ямаец предсказуемо оформил хет-трик, взяв в России 100, 200 и эстафетные 4х100 м.

Особенно эффектной получилась сотка. Дело даже не в том, что никто и никогда не бежал 9,77 на территории России. Просто во время финала пошел дождь. И Болт, которого называют молнией, финишировал под аккомпанемент молнии природной. Это было дико красиво и символично.

А вот главный ньюсмейкер последних недель Елена Исинбаева. Как к ней сейчас ни относись, но та победа после четырех лет неудач – с безбашенным забегом на трибуны и попыткой мирового рекорда на бис – это гиперэмоции.

World Athletics – лицемеры. Задвинули Исинбаеву в рейтинге самых влиятельных легкоатлеток и боятся объяснений

Один из самых трогательных моментов. Анна Чичерова взяла очередную медаль – на этот раз бронзу. И отпраздновала успех, пробежав по стадиону с дочкой. Нике, чуду с косичками, на тот момент не исполнилось и 3 лет. Умилялись абсолютно все.

На трибунах суперзвезда НХЛ Евгений Малкин наблюдал за происходящим с Дарьей Клишиной. Она с прыжком на 6,76 стала седьмой в длине. Их совместный поход породил множество слухов. Но проверку временем они не прошли.

«Принципиально не читаю сыну на английском, я же из России». Дарья Клишина счастлива в Майами – там у нее семья и работа

А это уже другая легенда и большая поклонница спорта – Земфира* (вместе с Ренатой Литвиновой). Сейчас певица признана Минюстом иноагентом.

Один из самых неоднозначных тренеров в российской истории Виктор Чегин. На момент ЧМ в Москве он был в статусе величайшего – его ученики пачками привозили медали с турниров любого уровня. Вот и на домашнем турнире они захватили подиумы. Кто бы мог подумать, что это последние международные соревнования, на которых Чегин будет аккредитован? Вскоре последует череда допинговых дисквалификаций учеников (суммарно более 20), а самого его отстранят пожизненно.

Допинг-тренер Чегин после бана получил 8,5 млн из бюджета. Мы раскрыли схему – она божественна

Знаменитая эстафета 4х400 м. Россиянки сенсационно выиграли, опередив звездную сборную США, которая исторически доминирует в этом виде. Потом был тот самый поцелуй Ксении Рыжовой и Юлии Гущиной. Как раз на фоне принятого только-только закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Мировые СМИ долго обсасывали случившееся.

Вот довольный Сергей Бубка. Вице-президент Международной федерации легкой атлетики. Он же – частый гость в России, которого тут всегда тепло встречали. Правда, через 2 года на выборах нового президента IAAF Россия в лице Михаила Бутова проголосует не за Бубку, а за Себастьяна Коу…

Босс ВФЛА и казначей IAAF Валентин Балахничев победно размахивали флагом. Казалось, у России и мировой легкой атлетики отношения всерьез и надолго. Но через 2 года из-за допинговых скандалов Балахничева отстранят, а ВФЛА отправят в бан, который формально снимут только в 2023-м.

Церемония открытия. Президент IAAF сенегалец Ламине Диак и Владимир Путин. Вскоре после выборов-2015, по итогам которых Коу стал президентом, Диак окажется одним из главных фигурантов коррупционного скандала – его возьмут под стражу во Франции.

Герой того ЧМ Александр Меньков. Выиграл длину с рекордом России – 8,56 м. И его золотую медаль, кстати, не заберут. Сибиряк еще съездит на чемпионаты в Пекине-2015 и в Лондоне-2017, и на этом его международная карьера закончится. Ему почему-то перестанут давать даже нейтральный статус. Хотя на внутренней арене он выступает до сих пор.

Великая и неповторимая Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Она была такой уже в Москве, где, как и Болт, выиграла три золота в спринте. Каждый ее турнир – это подиум и новая яркая прическа. Шелли-Энн в полнейшем порядке до сих пор – из Будапешта-2023 она увозит две медали. 

Юрий Борзаковский увековечил свое имя победой в Афинах-2004. Домашний чемпионат мира должен был стать его лебединой песней. Но в самый последний момент он внезапно снялся из-за болезни. По такой же причине в Москве неожиданно не выступили Юлия Зарипова, Ольга Каниськина, Сергей Кирдякин и Валерий Борчин. Все, кроме Борзаковского, потом будут дисквалифицированы.

Могучий финиш Борзаковского на Олимпиаде: бежал последним, но вынырнул к победе. Говорит, вперед толкала какая-то сила

А вот так приятно выглядел медальный зачет сразу после окончания чемпионата мира. Впервые за долгое время нашей команде удалось обскакать американцев. Увы, в настоящий момент таблица куда печальнее. После многочисленных дисквалификаций у России осталось всего два золота (Исинбаева и Меньков), два серебра (Анна Чичерова и Екатерина Конева) и три бронзы (Сергей Шубенков, Дмитрий Тарабин и Мария Абакумова).

* Земфира Рамазанова признана иноагентом в России.

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer / Staff, Paul Gilham / Staff, Ian Walton / Staff, Christian Petersen / Staff, Mark Kolbe / Staff; РИА Новости/Григорий Сысоев, Антон Денисов, Рамиль Ситдиков; sovsport.ru; East News/AFP PHOTO / YURI KADOBNOV

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deadwood
Золотое время. До Сочи полгода.
И, если сказать, что тогда было лучше, чем сейчас, то это будет не ностальгией, увы...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IzhStyle
Материал очень понравился, действительно то время это что-то особенное для страны, но я не могу понять, зачем делать акцент на Земфиру (признана иностранным агентом)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Superkenguroo
Я был там.
Сейчас ощущение, будто не со мной было, а сон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
La Crosse Bobcats
ага, помню писали, что этот ЧМ нафиг никому в России не интересен, и бюджетников свозили на трибуны, что бы хоть какую то картинку по ТВ сделать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bengalsckyzh
В декабре великой и неповторимой Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, исполнится 37 лет и в грядущем 2024-м - она выступит на своей последней летней Олимпиаде. Это будут её ПЯТЫЕ Олимпийские игры.. Год назад на чемпионате мира в Орегоне на её счету одна золотая и две серебряные награды, а на завершившемся вчера ЧМ в Венгрии - бронза и серебро. И всё это с её ростом 152 сантиметра..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sakurachan
Тогда еще все были здоровы в голове
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IrbIS
да, таблеток тогда наглотались...на 10 лет вперед, а потом еще сочами дополнили...чтоб наверняка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GLW
Ответ Deadwood
Золотое время. До Сочи полгода. И, если сказать, что тогда было лучше, чем сейчас, то это будет не ностальгией, увы...
Сейчас гораздо лучше. Россия без международных соревнований, без макдака, без голивд. фильмов, но с китайскими машинами. Внешность и внутренний мир наконец-то совпали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Deadwood
Ответ IzhStyle
Материал очень понравился, действительно то время это что-то особенное для страны, но я не могу понять, зачем делать акцент на Земфиру (признана иностранным агентом)
создать остроту материалу, типа разница эпох!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий