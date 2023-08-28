12 комментариев

В Будапеште только-только завершился чемпионат мира. Российских спортсменов по известным причинам там не было.

Кажется нереальным, но каких-то 10 лет назад главный легкоатлетический праздник проходил в Москве. Россия выступала под своим флагом и выкосила кучу медалей, в «Лужниках» сверкал Усэйн Болт, а с трибун за происходящим наблюдала теперь признанная иноагентом певица Земфира*.

Не верите, что такое было? Мы тоже. Но фотоархив упорно стоит на своем: все-таки было.

Вот самый настоящий Усэйн Болт. Ямаец предсказуемо оформил хет-трик, взяв в России 100, 200 и эстафетные 4х100 м.

Особенно эффектной получилась сотка. Дело даже не в том, что никто и никогда не бежал 9,77 на территории России. Просто во время финала пошел дождь. И Болт, которого называют молнией, финишировал под аккомпанемент молнии природной. Это было дико красиво и символично.

А вот главный ньюсмейкер последних недель Елена Исинбаева. Как к ней сейчас ни относись, но та победа после четырех лет неудач – с безбашенным забегом на трибуны и попыткой мирового рекорда на бис – это гиперэмоции.

Один из самых трогательных моментов. Анна Чичерова взяла очередную медаль – на этот раз бронзу. И отпраздновала успех, пробежав по стадиону с дочкой. Нике, чуду с косичками, на тот момент не исполнилось и 3 лет. Умилялись абсолютно все.

На трибунах суперзвезда НХЛ Евгений Малкин наблюдал за происходящим с Дарьей Клишиной. Она с прыжком на 6,76 стала седьмой в длине. Их совместный поход породил множество слухов. Но проверку временем они не прошли.

А это уже другая легенда и большая поклонница спорта – Земфира* (вместе с Ренатой Литвиновой). Сейчас певица признана Минюстом иноагентом.

Один из самых неоднозначных тренеров в российской истории Виктор Чегин. На момент ЧМ в Москве он был в статусе величайшего – его ученики пачками привозили медали с турниров любого уровня. Вот и на домашнем турнире они захватили подиумы. Кто бы мог подумать, что это последние международные соревнования, на которых Чегин будет аккредитован? Вскоре последует череда допинговых дисквалификаций учеников (суммарно более 20), а самого его отстранят пожизненно.

Знаменитая эстафета 4х400 м. Россиянки сенсационно выиграли, опередив звездную сборную США, которая исторически доминирует в этом виде. Потом был тот самый поцелуй Ксении Рыжовой и Юлии Гущиной. Как раз на фоне принятого только-только закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Мировые СМИ долго обсасывали случившееся.

Вот довольный Сергей Бубка. Вице-президент Международной федерации легкой атлетики. Он же – частый гость в России, которого тут всегда тепло встречали. Правда, через 2 года на выборах нового президента IAAF Россия в лице Михаила Бутова проголосует не за Бубку, а за Себастьяна Коу…

Босс ВФЛА и казначей IAAF Валентин Балахничев победно размахивали флагом. Казалось, у России и мировой легкой атлетики отношения всерьез и надолго. Но через 2 года из-за допинговых скандалов Балахничева отстранят, а ВФЛА отправят в бан, который формально снимут только в 2023-м.

Церемония открытия. Президент IAAF сенегалец Ламине Диак и Владимир Путин. Вскоре после выборов-2015, по итогам которых Коу стал президентом, Диак окажется одним из главных фигурантов коррупционного скандала – его возьмут под стражу во Франции.

Герой того ЧМ Александр Меньков. Выиграл длину с рекордом России – 8,56 м. И его золотую медаль, кстати, не заберут. Сибиряк еще съездит на чемпионаты в Пекине-2015 и в Лондоне-2017, и на этом его международная карьера закончится. Ему почему-то перестанут давать даже нейтральный статус. Хотя на внутренней арене он выступает до сих пор.

Великая и неповторимая Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Она была такой уже в Москве, где, как и Болт, выиграла три золота в спринте. Каждый ее турнир – это подиум и новая яркая прическа. Шелли-Энн в полнейшем порядке до сих пор – из Будапешта-2023 она увозит две медали.

Юрий Борзаковский увековечил свое имя победой в Афинах-2004. Домашний чемпионат мира должен был стать его лебединой песней. Но в самый последний момент он внезапно снялся из-за болезни. По такой же причине в Москве неожиданно не выступили Юлия Зарипова, Ольга Каниськина, Сергей Кирдякин и Валерий Борчин. Все, кроме Борзаковского, потом будут дисквалифицированы.

А вот так приятно выглядел медальный зачет сразу после окончания чемпионата мира. Впервые за долгое время нашей команде удалось обскакать американцев. Увы, в настоящий момент таблица куда печальнее. После многочисленных дисквалификаций у России осталось всего два золота (Исинбаева и Меньков), два серебра (Анна Чичерова и Екатерина Конева) и три бронзы (Сергей Шубенков, Дмитрий Тарабин и Мария Абакумова).

* Земфира Рамазанова признана иноагентом в России.

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer / Staff, Paul Gilham / Staff, Ian Walton / Staff, Christian Petersen / Staff, Mark Kolbe / Staff; РИА Новости/Григорий Сысоев, Антон Денисов, Рамиль Ситдиков; sovsport.ru; East News/AFP PHOTO / YURI KADOBNOV