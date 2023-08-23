Это сериал Sports.ru, посвященный 15-летию Олимпиады в Пекине. Позади:

• большое интервью Светланы Феофановой, где от начала до конца тенью присутствует Елена Исинбаева;

• рассказ о мистической победе Майкла Фелпса, открывшей ему дорогу к 8 золотым на тех Играх;

• напоминание о церемонии открытия – ей грозил дипломатический бойкот, но все обернулось рекордным количеством гостей-глав государств;

• океан ностальгии по тому времени и тому российскому спорту.

• дерзкий бег Усэйна Болта на мировой рекорд и ворчание босса МОК Жака Рогге;

• интервью с вечной гимнасткой Оксаной Чусовитиной: она завоевала в Пекине серебро, в 33 года (и до сих пор соревнуется).

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Мало кому есть дело до атлетов, которые остались за пределами тройки на больших турнирах. Что уж говорить про запасных. Однако каждому спортсмену, побывавшему на Олимпийских играх, точно есть что рассказать.

Воспоминания синхронистки Анны Насекиной – пример, что Пекин-2008 это не только Фелпс, Болт и Исинбаева.

Сборная России взяла на тех Играх оба золота в синхронном плавании: победил дуэт Анастасия Ермакова – Анастасия Давыдова, плюс они же в группе с Натальей Ищенко, Светланой Ромашиной, Ольгой Кужелой, Марией Громовой, Эльвирой Хасяновой, Анной Шориной и Еленой Овчинниковой.

Насекина смотрела на все это с трибуны.

Сборы в Макао: отель с реками по этажам и баскетбольной ареной, на которой играла Дрим-тим

– О том, что еду на Олимпийские игры, услышала от тренеров на внутреннем собрании месяца за два до Пекина. Это было что-то. Я ведь была самой молодой в команде (21 год исполнился уже на Играх – Sports.ru). Все развивалось так стремительно: неожиданно попала в сборную, неожиданно встала в состав, неожиданно поехала на Олимпиаду.

Потом были экипировка, торжественные проводы. Столько известных спортсменов в Кремле встретили! Было классно ощущать себя частью такого масштабного праздника. У меня, кстати, сохранилась практически полная экипировка – от футболок до парадного костюма. Ничего не раздавала.

Сразу было понятно, что я еду в роли запасной. Это даже не нужно было проговаривать. Я в команде-то провела три года, тогда как вокруг все были опытные и именитые – практически весь состав шел на вторую Олимпиаду.

Перед Играми у нас были сборы в Макао. Это что-то из области фантастики. Бурно развивающийся азиатский город наподобие Лас-Вегаса. Там такой лоск, шик!

Поехали мы туда из-за акклиматизации – все-таки это недалеко от Пекина. Плюс тогда многие наши поездки были так или иначе связаны с налаживанием судейских отношений. Так, например, до этого ездили на сборы в Швецию. Оттуда был судья, который работал в международной бригаде. Таким образом как-то налаживались отношения. Не знаю всех деталей, но, думаю, и в Макао без этого вопроса не обошлось.

В Макао мы жили в отеле The Venetian. Это роскошь. Там несколько этажей инсталлированы под Венецию – вплоть до каналов, по которым можно прокатиться с гондольером. Да-да, это прям торговый центр с реальными реками, нам нужно было лишь спуститься туда на лифте. Еще ниже – огромное казино.

Плюс там же, внизу, полноценная баскетбольная арена, туда приезжала американская Дрим-тим – и мы даже сходили на матч. У нас на этаже жили литовцы, а многие из них хорошо знали русский. Вот они и дали нам билеты на США – Литва. Было впечатляюще. Познакомились со звездами НБА, например, с Кобе Брайантом.

В отеле было все, и только на тренировки приходилось ездить на автобусе.

Хотя бассейн по тем временам тоже поражал – у него регулировалось дно. Его можно было опускать до 6 метров для прыгунов в воду, а потом поднимать до 2 метров для пловцов. Ничего подобного мы прежде не видели. Макао показался чем-то космическим.

Запасные в синхронном плавании проходят весь путь, но за победу не получают ничего

– В олимпийскую деревню мы заехали не сразу. Чтобы не перегореть, готовились неподалеку. Так, во время церемонии открытия у нас шла 4-часовая тренировка. И мы прямо по ходу по очереди бегали в туалет, чтобы хотя бы одним глазком посмотреть происходящее по телевизору.

В некоторых видах спорта нагрузки перед Олимпиадой сбрасываются. У нас все наоборот. Не знаю, специфика это синхронного плавания или все-таки специфика нашего тренерского состава. Но к соревнованиям мы подходили на пределе. С другой стороны, на такой усталости не оставалось сил на нервы.

100-процентной уверенности в победе у нас не было. Все-таки Китай тогда был второй командой мира, и все понимали, насколько для них престижно было бы выиграть дома. Плюс было тяжело в том плане, что на нас заранее повесили золотые медали. Ситуация с Авериными в Токио-2020 показала, чем это иногда оборачивается. Но сами соревнования прошли спокойно – взяли свое с явным преимуществом.

Я за происходящим наблюдала с трибун. Было немного неуютно в том плане, что мы тренировались вместе, а теперь я должна отойти в сторону. Но это точно не депрессия или упадок. Просто мимолетные мысли.

В целом же меня захлестывал восторг от всего происходящего. Да, выступить на таких соревнованиях и потом встать на пьедестал было бы классно. Но, с другой стороны, тогда бы я не сумела увидеть столько всего – сидела бы в номере и настраивалась.

Медалей запасным не полагается. В игровых видах – да. У нас нет. Наверное, это несправедливо.

Хотя, если исходить с точки зрения маркетинга или коммерции, понять можно. Зритель видел, что выступало 8 человек, и он может просто не понять, почему на пьедестал вдруг выходят 9. Сложно это.

Вот моменты награждения по приезду были немного болезненны. За те Олимпийские игры я в материальном плане не получила ничего абсолютно. Зато эмоций – на всю жизнь. И жалеть мне точно не о чем. А на машину потом сама заработала.

В олимпийской деревне даже Роналдиньо не был звездой такого уровня, как звезды НБА

– По ходу Олимпиады у меня был день рождения. В команде подарили что-то символическое, отпраздновали в столовой в олимпийской деревне. Еще ездила в Русский дом с ребятами, которые уже отсоревновались. Так как была запасной, меня отпустили.

Хотя по-настоящему веселились там уже после победы. Русский дом в то время – арендованный ресторан на озере, в котором постоянно выступали известные певцы и артисты. Встречала там Ваню Урганта, Валерия Сюткина. Было что-то вроде шведского стола, алкоголь. Но последнее – скорее для медийных людей.

Олимпийская деревня была огромной. Там невероятных размеров столовая, куча звезд вокруг. Из-за статуса запасной мне удалось более или менее все посмотреть и прочувствовать атмосферу. Могла себе позволить и вечерком пройтись, и кино где-то посмотреть, и значками поменяться.

В те времена спокойно можно было пойти даже в квартал, где жили американцы, и спокойно с ними поболтать. Все были очень открыты. А если не хочется болтать – можно сходить в кабинеты массажа, на стрижку и даже проверить зубы. Все бесплатно.

Главными спортсменами в деревне были, наверное, Роналдиньо, Месси, Надаль и Фелпс.

Но больше всех впечатляли американские баскетболисты. Кобе, Леброн… Все хотели с ними сфоткаться.

Они, кстати, с нами-то не жили. Сказали, что кровати слишком маленькие, и уехали в гостиницу. А уже после победы, перед закрытием, пришли в «Макдональдс». Стояли довольные, с подносами за бесплатной картошкой. Правда, их пришлось отцеплять, потому что все спортсмены хотели к ним прорваться. Даже Роналдиньо не был там звездой такого уровня. А я как раз проходила мимо.

Брайант меня узнал – после игры в Макао мы успели немного познакомиться, – и дал знак охране, чтобы я прошла. В итоге я сунула футболку, которую подписала вся сборная. И, представляете, потом подарила ее знакомому, который очень любил баскетбол. Блин, вот не надо было!

Когда прочитала, что Кобе разбился на вертолете, всплакнула. Все сразу вспомнилось. Он был очень яркой личностью. От него исходила какая-то особая мощь. Кобе после «Макдональдса» даже звал на вечеринку с ними. Но там было из серии «и хочется, и колется». Было бы классно это все увидеть, а с другой стороны – вдруг тренер наругает? Плюс американский менеджер засомневался, что мне есть 21. Еще в тот момент была история по подозрениям связи Брайанта с несовершеннолетней, и это добавляло сомнений. Хотя в общении он был очень приятным дядей.

А у меня даже фотки с ним не осталось. Ему по контракту нельзя было.

Пик эмоций – закрытие. Это из другой вселенной. Огромный стадион, гигантский салют, повсюду спортсмены, потом приехал Бекхэм на автобусе – принял олимпийский огонь в Лондон. Было очень трогательно.

Пожалуй, закрытие – самое яркое, что было в моей карьере. Счастлива, что удалось побывать там и все увидеть, пощупать.

Тогда я думала, что впереди еще будут Олимпиады. Но начались сначала терпимые, а потом более серьезные проблемы со здоровьем, плюс накопилась общая усталость – и я решила, что второй цикл не осилю. У меня были моменты сожаления на этот счет, сомнения, но ведь никто не знает, что было бы, если бы. В любом случае, ни о чем не жалею.

У меня 5 золотых медалей с чемпионатов мира, 2 с чемпионата Европы, Кубки мира, поездка на Олимпийские игры – а это уже не самая плохая карьера. Я делала то, что люблю. И всем советую посвящать себя делу, которое по душе, и идти вперед, даже если что-то идет не по плану.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt / Staff, Clive Rose / Staff, Shaun Botterill / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Streeter Lecka / Staff, Vladimir Rys / Staff, Jed Jacobsohn / Staff, Jamie Squire / Staff; unsplash.com/Ray F ; instagram.com